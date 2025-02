Champions League: il Monaco e l'obbligo di vincere, il Besiktas per sognare ancora

Fino a due settimane fa, Monaco-Besiktas sarebbe state etichettata come una gara agevole, per i biancorossi. Oggi però, con due turni di Champions League già alle spalle, gli equilibri si sono nettamente capovolti: il Besiktas viaggia infatti a punteggio pieno, i biancorossi non possono invece più fallire a causa del solo punto conquistato in due gare. Trascinati dal caloroso pubblico del Louis II, i ragazzi del mago Jardim cercheranno dunque di vincere, riequilibrando così le sorti del girone G.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, il Monaco dovrebbe scendere in campo adottando il solito 4-4-2, con Falcao e Keita Baldé in avanti. Davanti a Subasic, la retroguardia a quattro dovrebbe essere formata da Sidibe, Glik, Jemerson e Jorge. A centrocampo, infine, Joao Moutinho e Fabinho, con Lemar e Ghezzal ai lati. Undici titolarissimi, dunque, per cercare tre punti davvero pesanti.

Un più offensivo 4-2-3-1, invece, per i turchi, che potrebbero affidarsi all'abilità di Alvaro Negredo in avanti, sostenuto dalla folta trequarti composta da Quaresma, Talisca e Babel. In porta, Fabricio, protetto da Pepe e Tosic. Nella delicata mediana, Ozyakup ed Hutchinson, mentre saranno Medel ed Erkin i terzini scelti da Gunes.

Reduci da turni poco felici, il Monaco ha perso contro il Lione ed il Besiktas ha ceduto le armi al Genclerbirligi. L'umore, dunque, sarà prevedibilmente nero, per le due formazioni, che cercheranno di far leva sui propri attacchi per incanalare positivamente la sfida fin dalle prime battute. L'incertezza della sfida sarà inoltre accentuata anche dalla più totale assenza di scontri diretti pregressi: un motivo in più per seguire questa sfida con passione ed attenzione.

PROBABILI FORMAZIONI:

Monaco (4-4-2): Subasic; Sidibe, Glik, Jemerson, Jorge; Lemar, Joao Moutinho, Fabinho, Ghezzal; Falcao, Keita.

Besiktas (4-2-3-1): Fabricio; Medel, Pepe, Tosic, Erkin; Hutchinson, Ozyakup; Quaresma, Talisca, Babel; Negredo.