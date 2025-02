Pallone d'Oro, gli ultimi candidati: ecco Messi e Ronaldo

La lista dei trenta candidati al Pallone d'Oro 2017 è finalmente completa. France Football ha svelato gli ultimi dieci nomi che concorreranno all'ambito premio ed ovviamente sono presenti i due favoriti: Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

E' proprio l'argentino ad aprire la cinquina che conduce alla venticinquesima posizione. La stella del Barcellona è ormai un habitué della lista, avendo vinto cinque volte il premio, e anche in un'annata negativa per la sua squadra che ha chiuso senza titoli per la prima volta dopo tanti anni, riesce ad entrare nei top 30 e sarà anche uno dei tre finalisti. Lo segue, ovviamente Ronaldo, che apre l'ultima cinquina di nomi. Il portoghese ha condotto il Real alla sua dodicesima Champions League con l'ennesima stagione straordinaria e la strada verso il suo quinto Pallone d'Oro sembra spianata.

Assieme a Ronaldo, il Real può vantare anche Isco negli ultimi dieci uomini. Lo spagnolo è definitivamente sbocciato nei primi sei mesi del 2017, diventando uno degli uomini fondamentali nello schema di Zidane e la sua nomination è una delle più meritate del lotto. Per il Real Madrid è presente anche Karim Benzema, un po' oscurato nel finale della scorsa stagione, ma comunque meritevole di un posto. Un altro finalista di Cardiff è presente negli ultimi nomi svelati, ma questa volta si tratta di uno dei perdenti: Leonardo Bonucci. Il difensore del Milan è stato uno dei trascinatori della Juventus e per questo motivo si è guadagnato un posto nei trenta, in attesa che anche la stagione in rossonero prenda una piega più positiva di quanto non sia ora.

Fanno compagnia a questi cinque anche Pierre-Emerick Aubameyang, ormai uno dei nove più forti in circolazione, Edinson Cavani, che punta forte verso l'Europa assieme a Neymar e Mbappè, presente anche lui dopo l'esplosione al Monaco. Chiudono Eden Hazard, fresco vincitore della Premier League con il suo Chelsea, e Robert Lewandowski, punta di diamante del Bayern Monaco e recentemente top scorer della nazionale polacca.

I 30 Candidati

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Gabon)

Karim Benzema (Real Madrid/Francia)

Leonardo Bonucci (Milan /Italia)

Gianluigi Buffon (Juventus /Italia)

Edinson Cavani (PSG/Uruguay)

Philippe Coutinho (Liverpool/Brasile)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portogallo)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgio)

David De Gea (Manchester United/Spagna)

Paulo Dybala (Juventus /Argentina)

Edin Dzeko (AS Roma/Bosnia)

Radamel Falcao (AS Monaco/Colombia)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Francia)

Eden Hazard (Chelsea/Belgio)

Mats Hummels (Bayern Monaco/Germania)

Isco (Real Madrid/Spagna)

Harry Kane (Tottenham/Inghilterra)

N'Golo Kanté (Chelsea/Francia)

Toni Kroos (Real Madrid/Germania)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco/Polonia)

Kylian Mbappé (PSG/Francia)

Sadio Mané (Liverpool/Senegal)

Marcelo (Real Madrid/Brasile)

Dries Mertens (Naples/Belgio)

Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)

Luka Modric (Real Madrid/Croazia)

Neymar (PSG/Brasile)

Jan Oblak (Atlético Madrid/Slovenia)

Sergio Ramos (Real Madrid/Spagna)

Luis Suarez (FC Barcelona/Uruguay).