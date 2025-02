Pallone d'Oro, la lista aggiornata

Una giornata dedicata al Pallone d'Oro. Da stamane, ad intervallo regolare, i nomi dei protagonisti all'imminente cerimonia di consegna di un premio chiamato ad eleggere il migliore in assoluto per la stagione in archivio. Cristiano Ronaldo - sul trono d'Europa con il Real - è il favorito n.1, ma è interessante scorgere i profili presenti. Dopo i primi 5, svelati qualche ora fa, altri 10 campioni riconosciuti nel vecchio continente.

Nella seconda tranche, l'attaccante del Barcellona Luis Suarez - in ombra in questo avvio scoppiettante dei catalani - Sergio Ramos - punto cardine del Real-Zidane e ad oggi miglior centrale del mondo - Jan Oblak - paratutto dell'Atletico del Cholo - Philippe Coutinho - nuovamente immerso nella realtà red, dopo un'estate sul piede di partenza - e Dries Mertens - terminale ultimo del Napoli di Sarri.

5-10

A seguire, il belga De Bruyne - "apriscatole" nel City di Guardiola, primo in Premier e scintillante in Europa - Robert Lewandowski, attaccante del Bayern e simbolo della Polonia mondiale - David De Gea - il n.1 dello United di Mourinho - Harry Kane - la speranza inglese per la prossima rassegna in Russia - ed Edin Dzeko - la torre al servizio di Roma e della Roma.

10-15

Il prossimo pacchetto è in agenda alle 17.50, mancano ancora personaggi di spicco, celati nelle ultime 3 "buste", in attesa della proclamazione ultima in programma il 6 dicembre.