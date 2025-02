Live Albania vs Italia, diretta qualificazioni Russia 2018 (0-1) - Candrevagol, ma che brutta Italia!

22.46 Con questo è tutto, Davide Marchiol Vi saluta e Vi ringrazia per l'attenzione. Vi invito a restare connessi col sito per tutti gli aggiornamenti della serata internazionale. Vi ricordo il risultato: Italia 1 Albania 0.

22.45 Bisognerà aspettare domani per sapere quali saranno le possibili avversarie dell'Italia ai Play-Off, la cosa certa è che saremo teste di serie.

22.44 L'Albania ha fatto la sua partita ordinata e precisa, forse osando un po' di più avrebbe anche potuto mettere alle corde questa Italia.

22.43 Partita però semplicemente orrenda da parte degli azzurri, che hanno creato due occasioni da gol in novanta minuti, di cui una fortuita non concretizzata da Immobile.

22.41 L'Italia vince, ottiene i tre punti e quindi diventa testa di serie.

90'+3' Finisce qui!!

90'+2' CAMBIO ITALIA: esce Insigne, entra El Sharaawy.

90'+2' IMMOBILE!! Sfrutta un liscio l'attaccante per involarsi, ma si fa parare clamorosamente il tiro!!

90' Tre minuti di recupero. Intato un difensore si immola su un tiro da lontano di Hysaj.

90' CAMBIO ALBANIA: esce Roshi entra Ahmedi.

88' CAMBIO ITALIA: esce Eder entra Gabbiadini.

84' Prova la reazione l'Albania ora.

81' Ammonito Chiellini.

80' Immobile vince un rimpallo, viene chiuso, scarico per Insigne che non arriva a destinazione.

78' SALVA TUTTO CHIELLINI! Cross in mezzo, Chiellini anticipa tutti e la mette in angolo.

77' CAMBIO ALBANIA: entra Latifi, esce Memushaj.

76' Ammonito Lila per fallo su Gagliardini.

73' Spinazzola punta il marcatore, mette in mezzo un bel cross che Eder lascia a Candreva, l'ala tira una sassata da pochi metri e batte Berisha!

73' RETE!RETE!RETE! CANDREVA LA SBLOCCA!!!

72' Sadiku salta il marcatore e mette un cross pericolosissimo, ma non c'è nessun compagno a mettere in rete!

71' Grezda prova a sfruttare un errore in rinvio di Buffon, palla fortunatamente a lato.

68' CAMBIO ALBANIA: esce Basha, entra Lila.

66' Insigne al tiro, palla facile per Berisha.

64' GREZDA!! Gran tiro e gran parata di Buffon che evita il peggio!

63' INSIGNE!! Percussione e tiro, troppo centrale, para Berisha.

62' CAMBIO ITALIA: esce Darmian, entra Zappacosta

60' Eder in contropiede, dribbling secco e tiro a giro palla che finisce altissima.

59' Eder e Candreva ci provano, palla sull'esterno della rete.

56' Immobile calcia al volo in area ottenendo un corner. Poi nulla di fatto.

55' Altra chiusura della difesa albanese, Italia non pervenuta in attacco.

51' Palla di Insigne in profondità, la difesa albanese si salva all'ultimo.

49' Italia in avanti.

46' ROSHI!! Ha spazio l'ala albanese, tenta il tiro, Buffon respinge con le manone.

45' Ripartiti!!

21.32 Partita poverissima. Una sola palla gol in 45', con un' Italia con un piglio leggermente diverso, ma che fatica a costruire, Albania che si difende con ordine e che ha provato qulche tiro da fuori.

45' Finisce qui!

45' Immobile ha spazio, tiro al volo che finisce sull'esterno della rete.

42' Cerca la soluzione personale Insigne, ma il suo tiro finisce alto.

40' Tocco sospetto nell'area albanese, ma per Moen il tocco è con il fianco. Inutili le proteste italiane.

37' Lunghi e sterili possessi palla, partita bloccata.

33' Squadre che lottano, ma ancora le occasioni latitano.

30' Lancio di Insigne, ma il suo taglio non viene colto da nessuno.

28' Eder prova il tiro, ma la palla finisce a lato.

27' Altra palla alta messa in mezzo dall'Italia, sempre attenta l'Albania.

24' Darmian tenta il tiro al volo, palla ampiamente fuori.

21' IMMOBILE!! Palla in area controllata dall'attaccante dopo un errore di Veseli, ma il suo sinistro è parato da Berisha!

20' Corner Italia, batte Candreva, libera la difesa albanese.

16' Candreva si abbassa spesso a fianco dei centrocampisti per fare da registi.

13' Bella palla per Sadiku, ma in area il centroavanti non trova il varco giusto per concludere in porta.

10' Punizione per l'Italia, batte Candreva, nulla di fatto.

8' Italia con un piglio diverso, ma ritmi ancora bassi.

5' Errore in disimpegno anche per l'Albania, l'Italia però giostra il pallone e non conclude subito.

3' Brutto errore di Bonucci che regala una rimessa laterale. Poi l'Albania tenta un tiro da fuori, Buffon blocca senza problemi.

2' Italia che cerca subito di attaccare.

0' Si parte.

20.45 Squadre in campo.

20.42 Inno dell'Italia cantato anche dai tifosi albanesi.

20.41 Squadre nel in campo e inni nazionali.

20.28 L'Italia gioca per la prima volta in Albania e l'entusiasmo dei locali è tanto, il piccolo impianto di Scutari sarà pieno.

20.26 Grande "ex" del match ovviamente Panucci, che siede sulla panchina dell'Albania e che ha vestito molte volte la maglia azzurra.

20.24 Belotti, vittima di un infortunio che lo terrà fuori probabilmente fino a fine a ottobre, è chiaramente assente. Al suo posto Eder, caratteristiche nettamente diverse, vedremo come si completerà con Immobile, apparso fin troppo spento contro la Macedonia.

20.16 Dopo la partita l'attenzione della squadra andrà tutta sui sorteggi per i Play-Off. L'Italia dovrà ancora superare quindi un ostacolo per andare in Russia. Non qualificarsi sarebbe un disastro sportivo, come sottolineato da molti, e porterebbe probabilmente a una rivoluzione.

20.10 Assente nell'Italia inoltre Zappacosta, nonostante una prestazione sufficiente contro la Macedonia. Pareggio che ha destato molte polemiche e il timore che dopo il 3-0 a Madrid qualcosa si sia rotto, in una squadra che aveva ottenuto prima 6 vittorie e un pareggio.

20.08 All'andata in Italia finì 2-0 per l'Italia, contro un'Albania ancora sotto la guida di De Biasi. Le Aquile sono fuori dai discorsi qualificazione, ma in casa propria vogliono ben figurare, contro un'Italia che deve comunque far punti per diventare testa di serie.

20.06 Si affida ai più esperti Panucci, con Sadiku solito terminale offensivo. Tante conoscenze del calcio italiano, Hysaj, Memushaj, Basha e Berisha.

20.00 Questo l'undici dell'Albania: Berisha; Hysaj, Mavraj, Veseli, Agolli; Basha, Kace; Roshi, Memushaj, Grezda; Sadiku

19.56 Torna al suo 4-2-4 Ventura, dopo aver giocato con il 3-4-3 contro la Macedonia. Tolto Verdi per inserire Eder e Candreva in attacco. Darmian scala in difesa e dall'altra parte ci sarà Spinazzola, turno di riposo per Barzagli. In campo Gagliardini nonostante una prestazione opaca.

19.51 Questa la formazione ufficiale degli azzurri.

19.49 L'Italia, nonostante il pareggio con la Macedonia , ha ottenuto la certezza di poter partecipare ai Play-Off per i Mondiali, in seguito alla sconfitta della Bosnia col Belgio. Una vittoria oggi servirebbe ad ottenere lo status di teste di serie.

19.47 Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Albania vs Italia, incontro valido per le qualificazioni a Russia 2018. Ultimo appuntamento per gli azzurri nel Gruppo G, fischio d'inizio alle 20.45. Dirige il norvegese Moen.

Questa sera si chiude il cammino di qualificazione dell'Italia di Ventura. 6 vittorie, 2 pari e 1 sconfitta, questo il bilancio azzurro. Seconda posizione in cassaforte, occorre però conquistare, in ottica play-off, una casella tra le migliori seconde, certificare quindi il ruolo di testa di serie.

Non è un periodo florido per la nostra selezione. 4 punti nelle ultime 3, la sconfitta con la Spagna come punto di rottura. Incubi ricorrenti da allora, la striminzita affermazione con Israele e il modesto pari interno con la Macedonia.

Sotto accusa il CT. Tante le critiche mosse a Ventura, in termini di modulo e di uomini. La pecca principale, però, è di natura caratteriale, manca, a questa Italia, spirito di sacrificio, è evidente una scollatura all'interno dello spogliatoio.

Non una passeggiata, quindi, la trasferta albanese. A Scutari, occorre invertire la rotta, per entrare con maggiori certezze nel play-off, scoglio decisivo per la partecipazione alla prossima rassegna mondiale.

L'Albania è la terza forza del raggruppamento, ma non ha più nulla da chiedere in termini numerici. A quota 13, paga sei lunghezze all'Italia. La sconfitta con la Spagna chiude la porta al possibile ribaltone. Terminare in bellezza è l'obiettivo dell'italiano Panucci, commissario tecnico dei padroni di casa.

Italia

Ventura ritrova El Shaarawy, ma perde Barzagli. Si sgretola quindi il pacchetto arretrato, la linea torna a quattro, con Chiellini e Bonucci al centro. Avvicendamento in corsia, Darmian va a destra, Spinazzola rileva Zappacosta.

Mediana povera. Fuori causa Verratti, Marchisio, De Rossi e Pellegrini. Ventura conferma quindi la coppia anti-Macedonia, con Parolo e Gagliardini. Rischio cartellino per il centrocampista della Lazio, è in diffida.

Torna l'attacco a quattro punte. Candreva ed Insigne al largo, densità in area, con Eder al fianco di Immobile, altro diffidato di lusso. Fondamentale l'apporto in copertura degli elementi offensivi per non prestare il fianco alle folate albanesi.

Buffon; Darmian, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Gagliardini, Parolo; Candreva, Immobile, Eder, Insigne

Nazionale Italiana Twitter

Albania

Diversi gli elementi ben conosciuti nella massima serie italiana presenti nell'Albania. Berisha, Hysaj, Memushaj tra gli altri, giocatori di spessore, in grado di dare un profilo importante all'intero gruppo. L'Albania non è vittima sacrificale, punta anzi al prossimo europeo.

4-5-1, questo il modulo anti-Italia. A protezione di Berisha, la coppia composta da Mavraj ed Ajeti. Hysaj è il terzino di destra, a sinistra Agolli. A centrocampo, Lila, Basha e Memushaj a fronteggiare i pari ruolo azzurri, con Roshi e Grezda sull'esterno, a supporto dell'unica punta Sadiku.

Fuori per squalifica Xhaka e Llullaku. Indisponibili Strakosha, Abrashi e Kukeli.