Qualificazioni Russia 2018 - La Slovacchia si prende il secondo posto. Danimarca in bilico, ma ai play-off

Non sono mancate le emozioni in questo turno delle 18 di qualificazioni mondiali: si rimescolano ancora le carte per la lotta ai play-off, con la Slovacchia che vince contro Malta e approfitta del suicidio scozzese per prendersi il secondo posto nel girone, mentre la Danimarca getta alle ortiche il posto tra le migliori seconde contro la Romania e dovrà aspettare i risultati di stasera.

Partita equilibrata nel primo tempo, con i rumeni che seppur ormai senza nulla da chiedere vogliono chiudere dignitosamente il girone. La Danimarca però per forza di cose ha più fame e lo dimostra già al 37' quando Bendtner si vede annullare un gol per un fuorigioco inesistente. La seconda frazione vede i danesi sempre più attivi, con gli ospiti che iniziano a ricorrere alle maniere forti: vengono ammoniti Budescu, Tatarusanu e Ganea, che provoca il calcio di rigore trasformato poi da Eriksen. La Romania rimane anche in 10 pochi minuti dopo per il secondo giallo di Ganea, che però non chiude il match perché all'80' Stanciu costringe al miracolo Schmeichel, prima dell'incredibile beffa che arriva al minuto 88: su cross dalla sinistra la difesa danese respinge male, arriva Deac che sul rimpallo conclude a rete e pareggia i conti, mettendo in grandissima difficoltà la Danimarca in ottica qualificazione. Il play-off è sicuro, il ruolo di testa di serie un po' meno.

Bella partita anche tra le ultime del gruppo E: Kazakistan e Armenia giocano un match equilibrato fin da subito, ma appena i padroni di casa si sbilanciano la squadra di Petrosyan colpisce in contropiede grazie a Mkhitaryan, che sfrutta un lancio perfetto di Pezzelli e sigla l'1-0. Nel secondo tempo i kazaki reagiscono e trovano il pari al 62' con Turysbek. Si chiude con un punto a testa il cammino mondiale delle due squadre.

Continua invece quello della Slovacchia, che ritorna in corsa per un posto ai play-off grazie alla vittoria per 3-0 su Malta: apre Nemec alla mezz'ora su invito di Hamsik, bissando nel secondo tempo con un bel diagonale grazie all'assist di Skriniar. Chiude il match Duda che sfrutta un imbucata di Rusnak per appoggiare in rete il 3-0 finale. La Slovacchia supera la Scozia in classifica e dovrà aspettare stasera per capire se la strada per la Russia continuerà ancora.