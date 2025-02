Qualificazioni Russia 2018 - Germania, passerella finale a Kaiserslautern contro l'Azerbaigian

Nove vittorie in nove partite giocate, ovviamente primo posto in solitaria e a +8 sulla seconda nel gruppo C di qualificazione a Russia 2018, con un totale di 38 reti segnate e soltanto tre subite, nessuna di queste tra le mura amiche, dove vince da sette gare consecutive (ultima a fermarli l'Irlanda, sull'1-1) e non prende gol da quattro partite. Numeri da brivido per la super Germania, che si è presa la qualificazione settimana scorsa battendo l'Irlanda del Nord a domicilio per 1-3. Questa sera l'ultima passerella, nella decima giornata, in casa contro l'Azerbaigian: a Kaiserslautern spazio alle seconde linee e ai sorrisi per festeggiare il volo per le terre sovietiche.

I campioni del Mondo in carica dovrebbero chiudere il girone - contro un avversario che hanno sempre battuto nella loro storia, non che il dato per la verità stupisca - a punteggio pieno, anche con le seconde linee in campo, sempre che di seconde linee si possa parlare. Tra i pali chance per Leno, come annunciato ieri in conferenza stampa da Low; di fronte a lui difesa a quattro con Kimmich (23 di fila da titolare in Nazionale, nelle scorse 22 ha giocato tutti i novanta minuti), Sule, Rudiger e Plattenhardt. In mediana non c'è Kroos, rientrato a Madrid per una botta: spazio a Can e Rudy. La punta è Sandro Wagner, alle sue spalle i tre dovrebbero essere Goretzka, Stindl e Sané. Possibile panchina dunque per Muller e Draxler.

Fonte immagine: Twitter @DFB_Team_EN

Gli ospiti dovrebbero rispondere con il classico 4-1-4-1, senza novità rispetto all'undici che ha perso - comunque ben figurando - tra le mura amiche contro la Repubblica Ceca tre giorni fa. Assente Abdullayev, ancora in panchina Sheydaev: l'unica punta dovrebbe essere Qurbanov, con Ismayilov e Nazarov che sugli esterni daranno supporto. Mediano basso Amirgulayev, larghi al suo fianco Javid Huseynov e Richard Almeida. Difesa a quattro davanti ad Agayev con Mirzabekov, Badavi Huseynov, Rashad Sadygov e Pavlo Pashayev. Queste le probabili scelte di Prosinecki.

Germania (4-2-3-1) - Leno; Kimmich, Rudiger, Sule, Plattenhardt; Can, Rudy; Goretzka, Stindl, Sané; Wagner. All. Low

Azerbaigian (4-1-4-1) - Agayev; Mirzabekov, B. Huseynov, R. F. Sadygov, P. Pashayev; Amirgulayev; Ismayilov, J. Huseynov, Richard Almeida, Nazarov; Qurbanov. All. Prosinecki

Gara che si disputerà al Fritz-Walter-Stadion di Kaiserslautern, calcio d'inizio alle ore 20.45. Arbitro della sfida sarà il lettone Andris Treimanis.