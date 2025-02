Italia, Buffon: "Momento estremamente serio e delicato. Ognuno si assuma le sue responsabilità"

In tanti anni di Nazionale ha affrontato diversi momenti difficili, ma questo recente può essere considerato uno se non il più paradossale per Gianluigi Buffon. L'Italia fino a un mese fa sembrava una macchina quasi perfetta che stava progredendo e che sognava addirittura il primo posto nel girone per ottenere il pass per Russia 2018. Ma il crollo di Madrid contro la Spagna è rimasto sulla pelle e il pareggio di questa sera con la Macedonia è la conseguenza di un momento delicato e negativo.

Nel post gara il capitano della Nazionale Gianluigi Buffon ha espresso ai microfoni di Rai Sport il suo disappunto per l'andamento generale e nello specifico del match, invitando tutta la squadra a dare il meglio di sè in questo mese e mezzo.

“Non è stata una prestazione esaltante quella di questa sera. Ma quello che più preoccupa è il declino che stiamo avendo, la partita con la Spagna ci ha demoralizzato e ridimensionato e ora si vedono le scorie di quel match. Dobbiamo uscire da questo momento con orgoglio e responsabilità perché rappresentiamo una grande Nazionale, i più esperti come il sottoscritto devono aiutare gli altri a dare il massimo e a ritrovare entusiasmo. In certi momenti è mancata la personalità che dobbiamo tirare sempre fuori”.

Da dove ripartire? “Dal divertimento. Solo con entusiasmo e spensieratezza dai il meglio di te stesso e mostri pienamente le tue qualità. Se prevale lo sconforto e lo scoraggiamento non riesci mai a dare il massimo. Invece adesso dobbiamo dare tutti di più e mettere quel mattoncino che permette alla squadra di ripartire. Tutti noi dobbiamo analizzare questo momento seriamente e assumerci le nostre responsabilità”.

Momento critico anche per Buffon: “Chi sa e chi gioca deve prendersi le sue responsabilità. Parliamo dell’Italia e di un Mondiale che ci stiamo giocando quindi il momento è estremamente serio e importante. Perciò non dobbiamo piangerci addosso perché lunedì abbiamo un’altra partita che ci potrà far ritrovare quelle certezze prima di uno spareggio determinante per noi”.