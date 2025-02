LIVE Italia - Macedonia, diretta qualificazioni Russia 2018 (1-1) - Bruttissima Italia, Chiellini e Trajkovski in gol

22.43 Con questo è tutto, Davide Marchiol Vi saluta e Vi ringrazia per l'attenzione. Vi invito a restare connessi col sito per tutti gli aggiornamenti della serata internazionale. Vi ricordo il risultato: Italia-Macedonia 1-1.

22.42 Italia che stacca il pass per i Play-Off, vista la contemporanea sconfitta dell'Albania. Ventura chiede pazienza e di aspettare i diversi giocatori infortunati che non sono a disposizione ora, ma sicuramente questa prestazione è da dimenticare alla svelta.

22.41 Bruttissima Italia, primo tempo così-così, secondo tempo da buttare. Squadra mai con la testa sul campo, solo Chiellini e Insigne hanno fatto la prestazione. Macedonia che ha fatto il suo, restando compatta e sfruttando l'unica occasione buona per trovare un pareggio non completamente immeritato.

90'+3' Finisce qui

90'+1' Immobile prova a controllare in area macedone, ma non ci riesce.

90' Tre minuti di recupero.

88' Partita che sta scivolando via sul pareggio.

84' TRICKOVSKI! Colpo di testa che però viene bloccato da Buffon.

82' Ci prova Bernardeschi, palla a lato.

80' CAMBIO MACEDONIA: esce Pandev, entra Trickovski.

77' Chiellini perde la posizione, Trajkovski si invola, Bonucci prova a chiuderlo, ma il suo diagonale è imparabile.

77' TRAJKOVSKI!! IL PAREGGIO!!

75' CAMBIO MACEDONIA: esce Velkovski, entra Zajkov.

75' CAMBIO ITALIA: esce Gagliardini, entra Cristante.

75' Buona azione di Trajkovski, ma sbaglia il passaggio in area.

73' Velkoski si ferma per un probabile infortunio muscolare, ma il giocatore è già fuori dal campo.

71' Colpo di testa di Nestorovski tutto solo che finisce tra le braccia di Buffon. C'era però fuorigioco.

68' Ammonito Parolo.

67' Altra palla persa da Parolo, continua la serie incredibile di errori.

63' CAMBIO ITALIA: esce Verdi, entra Bernardeschi.

63' CAMBIO MACEDONIA: esce Hasani, Trajkovski.

61' Ammonito Hasani.

56' Tantissimi errori a centrocampo.

52' Ammonito Spirovski.

50' Bell'inserimento di Zappacosta, ma la palla non arriva a Immobile.

48' Partita che ricomincia sugli stessi ritmi bassi del primo tempo.

45' Si riparte!

21.47 CAMBIO ITALIA: esce Barzagli, entra Rugani.

21.46 Si prepara Rugani.

21.36 Un'Italia sottotono che però comunque si ritrova in vantaggio, grazie ad un errore della Macedonia, gol di Chiellini che è forse l'unico lampo di un primo tempo spento. Italia senza idee e con un 3-4-3 che fatica ad ingranare.

45' Finisce il primo tempo.

42' NESTOROVSKI!! Errorraccio dell'Italia, prova ad approfittarne il giocatore del Palermo, ma viene chiuso e spara su Buffon!!

40' Bella palla di Insigne, Immobile vede Chiellini in area, che a porta vuota insacca!!

40' CHIEEELLIIINIII!! RETE!!

36' ZAPPACOSTA! Ottimo lancio di Insigne, inserimento di Zappacosta, che però non colpisce al volo, perdendo l'attimo!

35' Insigne di testa prova a pungere, sfruttando una palla alta di Parolo. Blocca Dimitrievski.

31' Palla dentro per Nestorovski, ci pensa Buffon.

29' Insigne, tiro da distanza siderale, palla in curva.

24' Brutta palla persa dalla Macedonia, ma Gagliardini spreca tutto.

22' Italia che cerca il varco, ma la difesa della Macedonia è ordinata e precisa in difesa.

19' Tiro-cross adesso dell'Italia, ma nessuno prende la sfera.

17' PANDEV!! Prova ad inventarsi qualcosa il giocatore del Genoa, ma la sua girata viene bloccata da Buffon.

12' Ancora nessuna occasione da gol, ritmi bassi.

10' Prova a farsi vedere la Macedonia, cross di Pandev, palla però troppo lunga.

7' INSIGNE!! Scambio al limite dell'area, Insigne è solo in area ma spara su Dimitrievski!

4' Va via Zappaccosta, ma commette fallo su Spirovski.

2' IMMOBILE!! Subito girata pericolosa del giocatore della Lazio in area, para Dimitrevski.

0'Partiti!

20.44 Anche Belotti tra gli spettatori. Il ragazzo ha avuto un problema al ginocchio e non sarà della sfida.

20.42 Inni nazionali.

20.39 Riserve che si stanno appostando in panchina.

20.33 Dopo decenni, il portiere della Nazionale tornerà a giocare in azzurro. Divisa bianca per gli altri giocatori.

20.30 Vuole segnare un altro gol a Buffon Goran Pandev, che tante volte ha sfidato Gigi in Serie A, vedremo come la penserà la difesa dell'Italia, che all'andata ha sofferto più del dovuto, con una vittoria per 2-3.

20.25 Così Chiellini a RAI Sport: "Penso che il nostro compito sia quello di cercare di coinvolgere sin da subito lo stadio per portare quella positività di cui ogni squadra ha bisogno. Faremo una partita intensa con voglia, per arrivare con più certezze a novembre. C'è grande voglia di arrivare ai Mondiali, perché chi l'ha vissuto come me non ha avuto una bella esperienza e sa che è un'atmosfera magica".

20.20 Manca ormai poco all'avvio del match al Grande Torino.

20.17 Basterebbe un pareggio all'Italia per avere la matematica certezza di giocarsi i Play-Off. L'Albania terza dista infatti 6 punti e mancano solo due partite alla fine delle qualificazioni, con l'ultima partita che vede proprio lo scontro diretto tra l'Italia e le Aquile.

20.14 Queste le scelte di Angelovski: (3-4-3) - Dimitrevski; Ristovski, Musliu, Velkoski; Radeski, Spirovski, Bardi, Alioski; Pandev, Nestorovski, Hasani.

20.12 Ventura mette in campo la BBC, con un centrocampo a 4, dopo le tante critiche sul 4-2-4. C'è anche il giovane Gagliardini in mezzo, che ha così un'ulteriore occasione per farsi vedere. Davanti, vista l'assenza di Belotti, fiducia in Immobile e Insigne.

20.10 Nella Macedonia spiccano ovviamente Pandev e Nestorovski, conoscenze della Serie A, ma c'è anche Dimitrievski, tesserato dall'Udinese nel 2012 e per lungo tempo tra le fila dell'ex affiliata Granada.

20.06 Italia che fa esordire la divisia che userà al Mondiale in caso di qualificazione e c'è anche l'esordio del nuovo stemma, simbolo di un nuovo percorso, anche se, come ribadito da Tavecchio, Ventura e giocatori, non andare in Russia sarebbe un "dramma" sportivo.

20.02 La distinta del match, dove vediamo anche la formazione ufficiale della Macedonia, che si schiererà con un 3-4-3 speculare.

20.00 Dopo l'esordio di marzo, arriva dunque un'altra presenza per Verdi, protagonista di un gran avvio di campionato con il Bologna.

19.58 Ecco l'undici ufficiale dell'Italia, con Ventura che a quanto pare ha deciso di provare qualcosa di diverso rispetto al 3-4-3.

19.47 Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Italia vs Macedonia, incontro in programma questa sera allo stadio Olimpico Grande Torino. Fischio d'inizio alle 20.45, penultima giornata delle qualificazioni a Russia 2018.

Gli azzurri approdano alla penultima tornata dopo il successo striminzito con Israele, decisivo Immobile. Tre punti preziosi per mantenere con margine la seconda posizione ed allontanare il baratro. Serve ora un ultimo tassello per completare l'opera ed approdare al play-off.

Con un punto, l'Italia è aritmeticamente seconda nel raggruppamento, alle spalle di una Spagna forte di tre lunghezze di margine e dello scontro diretto favorevole. Sei, ad oggi, i punti che separano Italia e Albania, lo scontro tra le due nazionali è in agenda la prossima settimana.

La Macedonia è invece quinta, a quota 7, e punta ad insidiare la quarta piazza di Israele, un risultato comunque prestigioso per Pandev e compagni, possibile dopo i 4 punti raccolti nelle ultime due gare giocate.

Attenzione a sottovalutare la compagine macedone. Il divario è ampio, ma la gara d'andata deve fungere da monito. 3-2 azzurro al tramonto, una partita di rincorsa, un'Italia preda di una Macedonia forte fisicamente, di gamba e con le idee chiare.

"Il nostro obiettivo è quello di lavorare per fare più punti possibili ed avere così un buon sorteggio per i play-off. Ci sono 18 punti, ne servono perlomeno altri due per avere una buona posizione", Ventura, in conferenza, prosegue per la sua strada, 6 punti per allontanare l'imminente crisi.

Al fianco del CT, Giorgio Chiellini. "Sarà una gara tosta, la Macedonia ha molta qualità in avanti e non sarà facile affrontarla. Per fare bene dobbiamo rimanere concentrati per tutta la gara". Il difensore non nasconde le insidie della sfida.

Nazionale Italiana Twitter

Italia

I maggiori problemi in mediana. Ventura deve rinunciare a De Rossi, Verratti e Pellegrini. Al fianco di Parolo, Gagliardini preferito a Barella. In corsia, a destra Zappacosta, Darmian vince il ballottaggio a sinistra con Spinazzola.

Nessuna novità, invece, nel settore arretrato. Bonucci riforma con Barzagli e Chiellini la rinomata BBC. Buffon protegge i pali, Donnarumma si accomoda in panchina.

Rivoluzione d'attacco. Verdi scalza Candreva - maglia da titolare con l'Albania - sull'out di destra, Insigne impazza a sinistra, Immobile si muove da prima punta. L'assenza di Belotti - fuori un mese per infortunio - spalanca le porte al "9" biancoceleste, libero di svariare per il fronte.

Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Zappacosta, Gagliardini, Parolo, Darmian; Verdi, Insigne, Immobile

Macedonia

Un attacco noto, Pandev e Nestorovski, conoscenze della massima serie. Ristovski si muove sull'out di destra, sul fronte opposto Alioski. La zona centrale è coperta da tre effettivi, densità per recuperare palla e stordire la manovra di casa. Bardi, Hasani e Spirovski, questa la maginot di Angelovski. A difesa di Dimitrievski, Musliu, Velkoski e Zajkov.

3-5-2 quindi, con i due laterali chiamati a dare man forte alla linea a tre di difesa. Una sorta di 5-3-2 in fase di non possesso, Pandev è collante prezioso con il centrocampo, Nestorovski l'ariete per scardinare il pacchetto azzurro.