Risultato Irlanda del Nord - Germania in diretta, LIVE Qualificazioni Russia 2018 - Rudy, Wagner, Kimmich, Magellis! (1-3)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

Germania che consolida il primato e stacca il pass per Russia 2018, Irlanda costretta ai playoff.

93' - Termina qui il match, Germania batte Irlanda del Nord 3-1.

93' - MAGELLISSS! 1-3! Il centravanti - servito da McAuley - sigla il gol della bandiera.

90' - Tre minuti di extra time.

88' - Si aspetta soltanto il triplice fischio.

86' - KIMMIIIICH! TRIS TEDESCO! Un cross dalla destra, deviato, termina nella zona del laterale, che buca MvGovern con un preciso destro al volo. 0-3.

84' - Cambio Germania: Stindl prende il posto di Muller.

83' - Sané va in verticale da Muller, il 13 fa scorrere la sfera e tenta di chiudere il triangolo; chiude la retroguardia.

80' - SANE' - Imbucata per il 23 che si fa spazio in area e calcia; pallone alto.

80' - Cambio Irlanda: fuori Evans, dentro Saville.

77' - WASHINGTON! Magellis lotta e vince il contrasto con Hummels, serve vicino Washington che salta secco Boateng ma calcia alto da due passi. Grande occasione.

73' - Pressing alto dell'Irlanda che costringe ter Stegen ad un rischioso dribbling in area.

72' - Cambio Germania: Sanè rileva Draxler

71' - Controllo e conclusione da dimenticare di Dallas.

69' - Cambio Irlanda: Washington per Lafferty.

69' - DRAXLER! Conclusione sballata del 7 dal limite, palla larga.

66' - Cambio Germania: Can per Goretzka.

66' - Intervento falloso di Kimmich su Brunt.

65' - Subisce fallo Wagner sulla trequarti.

62' - Possesso palla avvolgente della Germania culminato con il cross -deviato in angolo -di Kimmich.

59' - Muller si appoggia fallosamente su McLaughlin.

56' - Perde palla Draxler, Evans vince un contrasto duro con Rudy - piede a martello del calciatore nord irlandese - e fa ripartire il contopiede, che si spegne sul cross respinto di Lafferty.

54' - Grande giocata di McLaughlin, che supera Draxler e Plattenhardt con un tunnel prima di sbagliare il cross.

52' - HUMMELS! Solito colpo di testa da angolo del centrale, respinge l'estremo difensore.

51' - MULLER! Wagner effettua il crossa dalla mancina, Muller stacca più in alto di tutta e mira il palo lontano; colpo di reni favoloso di McGovern ad evitare lo 0-3.

48' - Doppio passo e dribbling di Draxler, bravo a prender il fondo e crossare; Muller controlla e si coordina per deviare in rete, Evans lo ferma soffiandogli la palla. L'attaccante del Bayern recrimina gamba tesa.

46' - Comincia il secondo tempo.

Cambio Irlanda all'intervallo: Dallas per Hodson

Primo tempo griffato Germania. La squadra di Low ha dominato in lungo ed in largo siglando due gol, Rudy - eurogol - e Wagner i marcatori. Irlanda non pervenuta, pericoloso solo Evans nel finale.

45' - Finisce - senza recupero - il primo tempo.

44' - Possesso palla prolungato dell'Irlanda.

41' - LAFFERTY! Impatta di testa da angolo, palla fuori.

40' - EVANS! Magellis riceve sulla destra e crossa di prima intenzione, Evans vince un rimpallo poi tira; Goretzka provvidenziale sulla linea.

37' - Angolo di Kroos, Hummels controlla in area ma non riesce a calciare.

34' - HUMMELS! Incocciata da angolo, palla sopra la traversa.

33' - Troppo spazio per Kimmich sulla destra, che tenta - senza fortuna - di servire Wagner al centro.

30' - Prova a scappare sulla destra Magennis, rimontato e chiuso - senza fallo - l'attaccante nord irlandese.

27' - DRAXLER! Sponda di Muller per il destro volante del giocatore parigino, palla che sfila sul fondo.

26' - Germania in totale controllo, Irlanda tutta a protezione.

23' - Movimento di Wagner verso il centro dell'area, Rudy lo vede e scodella; controllo infelice del 18 che vanifica un'importante occasione.

21' - WAGNEEEEER! RADDOPPIO GERMANIA! Muller lavora al limite, in orizzontale da Wagner che controlla a seguire ed esplode un destro tambureggiante. Solo rete, 0-2

19' - Muller vede e serve il taglio forte di Goretzka, il 19 non aggancia il pallone per centimetri

17' - WAGNER! PALO! Il solito Kimmich effettua il cross, Wagner si posiziona a centro area e mira l'angolo lontano con la torsione in tuffo; il legno lo frena

16' - Tentativo di cross firmato Evans, Rudy lo scherma e gli chiude lo specchio.

13' - Controllo e tentativo dalla distanza di Nordwood, palla che si perde alta.

10' - Prova a rispondere l'Irlanda, Germania che contiene senza problemi e riparte in contropiede.

8' - Prolifica la catena di destra della compagini di Low; tanti problemi per l'Irlanda nel decodificare cross ed affondi.

5' - WAGNER! CHE OCCASIONE! Traversone basso e velenoso di Kimmich, Wagner taglia sul a centro area ed impatta; monumentale McGovern

2' - RUUUDY! CHE GOOOL! La difesa irlandese rigetta un cross dalla destra, Kimmich controlla e si appoggia su Rudy; collo esterno favoloso che muore sotto l'incrocio.

1' - Partiti.

Inni nazionali, e poi sarà contesa. Caldi i tifosi di casa.

Le squadre entrano in campo, freme il Windsor Park

Le formazioni ufficiali.

Buonasera e buon calcio a tutti da parte di Simone Cappelli e di tutta la redazione di Vavel Italia, benvenuti alla diretta live di una delle sfide più intriganti della serata di qualificazioni europee al mondiale di Russia 2018: Irlanda del Nord - Germania.

La situazione

A Windsor Park, ore 20.45, i britannici - secondi in classifica - ospitano la capolista Germania, la quale con una vittoria o un pareggio può ipotecare il primo posto e volare in terra sovietica. Difficile che Low e i suoi si lascino sfuggire un'opportunità del genere.

In quanto a match-point comunque i teutonici possono dormire sonni tranquilli: non dovesse essere questa la sera giusta, tra tre giorni arriverà l'Azerbaigian a Kaiserslautern. Sarà sufficiente vincere quella sfida per andare sul sicuro e prendersi il Mondiale.

Gli ultimi precedenti tra le squadre - @DFB_Team_EN Twitter

Precedenti e Numeri

Le due squadre si sfidano per la terza volta nel giro di quindici mesi, dopo essersi incrociate nella fase a gruppi di Euro 2016 - vittoria tedesca per 1-0, gol di Mario Gomez - e nella gara d'andata del girone qualificatorio in atto (2-0 con reti di Draxler e Khedira).

Rispetto all'ultimo incrocio - datato 11 ottobre 2016 - le due squadre sono cambiate, non nell'ossatura ma nel contorno: stasera i tedeschi potranno contare solo su sei dei presenti nella gara d'andata, in sette invece i nordirlandesi continui nella presenza.

Conor Washington esulta dopo il 2-0. | Fonte immagine: Twitter @EuropeanQualifiers

Qui Germania

Sono soprattutto gli infortuni a frenare Low, che non può contare, tra gli altri, su Ozil, Neuer, Hector e Sami Khedira, assenze pesanti, ma alle quali il commissario tecnico tedesco non ha problemi a sopperire, vista l'ampia disponibilità di giocatori di alto livello.

Stasera nell'undici - che sarà con ogni probabilità un 3-4-2-1 - si vedranno elementi di secondo piano come Plattenhardt e (sulla carta) Stindl, entrambi presenti in Confederations Cup, il secondo anche da protagonista. Fuori anche Timo Werner per un acciacco dell'ultima ora.

Joachim Low nella conferenza stampa di ieri - @DFB_Team_EN Twitter

Qui Irlanda del Nord

Alcune assenze si annoverano anche tra le file della squadra di Michael O'Neill, a partire dai lungodegenti Jamie Ward e Craig Cathcart. Nelle ultime ore ha dato forfait anche Aaron Hughes, complicando i piani difensivi del tecnico.

Sarà una difesa per tre quarti del West Bromwich Albion, con Brunt, McAuley e Jonny Evans più l'intruso Conor McLaughlin. Spazio in attacco ancora per Washington con Magennis largo a destra. Kyle Lafferty agisce da dodicesimo uomo.

Low ed O'Neill nell'ultimo precedente - @DFB_Team_EN Twitter

Le probabili formazioni

Irlanda del Nord (4-5-1) - McGovern; C. McLaughlin, McAuley, J. Evans, Brunt; Magennis, S. Davis, Norwood, C. Evans, Dallas; Washington.



Germania (3-4-2-1) - ter Stegen; Boateng, Hummels, Mustafi; Kimmich, Can, Kroos, Plattenhardt; Muller, Draxler; Stindl.