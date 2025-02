Qualificazioni Russia 2018, il rush finale in Europa - Gruppo G, Spagna in controllo

Il 3-0 del Santiago Bernabeu dello scorso 2 settembre ha rotto, come era ampiamente prevedibile, gli equilibri del gruppo G di qualificazioni ai prossimi mondiali di Russia 2018 e, ahinoi, lo ha fatto in favore della Spagna di Julen Lopetegui. Le Furie Rosse, con ampissimo merito, hanno travolto gli azzurri guadagnandosi la possibilità, con una vittoria, di strappare il pass per il prossimo Mondiale. Discorso oramai in ghiaccio quello relativo al primo posto in classifica, unico ancora aperto matematicamente nel girone dell'Italia di Giampiero Ventura.

Una vittoria della Spagna ad Alicante manderebbe agli archivi il raggruppamento già a partire da venerdì sera, rendendo di fatto vano l'ultimo turno che si giocherà lunedì sera. Partita tutt'altro che difficile da affrontare per gli iberici, che non dovrebbero avere particolari problemi nonostante le polemiche di questi giorni contro un'Albania che non è riuscita a confermare quella solidità e continuità di rendimento ammirata nelle qualificazioni allo scorso Europeo ed alla kermesse continentale stessa. La Nazionale di Panucci approccia a queste ultime due gare con relative ambizioni, se non quelle di orgoglio ed ambizione personale.

L'Italia sarà impegnata a Torino contro la Macedonia, con gli azzurri che vanno a caccia del pareggio per sigillare il discorso relativo agli spareggi e, contestualmente, sperare in un improbabile tracollo spagnolo, prima di chiudere il proprio percorso di qualificazione proprio contro Panucci, Hysaj e soci a Scutari. Chiudono il quadro delle ultime due giornate le ininfluenti Liechtenstein-Israele e Macedonia-Liechtenstein.

Venerdì 6 ottobre - Giornata 9

20.45, Liechtenstein-Israele

20.45, Italia-Macedonia

20.45, Spagna-Albania

Lunedì 9 ottobre - Giornata 10

20.45, Israele-Spagna

20.45, Albania-Italia

20.45, Macedonia-Liechtenstein

La classifica