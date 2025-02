Italia, Immobile e Insigne in coro: "Non abbiamo paura degli spareggi"

Insieme stanno trascinando Napoli e Lazio in campionato a suon di gol e prestazioni sontuose. In passato hanno trascinato il Pescara in Serie A e adesso vogliono guidare la Nazionale ai Mondiali del 2018. Lorenzo Insigne e Ciro Immobile hanno iniziato alla grande la stagione con il primo che dispensa calcio d'alta scuola in ogni partita mentre il secondo segna come se non ci fosse un domani tanto che il bottino è già a quota tredici. Oggi si sono ritrovati a Coverciano dove la Nazionale di Ventura si sta preparando per le sfide, le ultime due, contro Macedonia e Albania. I due hanno parlato ai microfoni, leggiamo insieme le loro dichiarazioni.

Queste le parole di Lorenzo Insigne che ha parlato cosi dell'importanza di queste due sfide e della sua duttilità con la maglia azzurra dell'Italia: “Non mi fanno paura gli spareggi, cercheremo di affrontarli nel miglior modo possibile e di andare al Mondiale. Con il Napoli facciamo un gioco diverso, ma nel modulo di Ventura mi adatto in qualsiasi ruolo. Io sto bene, cerco di dare tanto per questa nazionale perché ho sempre sognato di essere qui. Verratti e Belotti? Assenze pesanti, sono forti e fondamentali ma chi li sostituirà ci darà una mano e si metterà a disposizione del mister". A fargli da eco l'amico Immobile che, appena giunto in Toscana, ha parlato cosi ai microfoni: "Non vedo l'ora di giocare il Mondiale, non abbiamo paura di fallire. Dobbiamo vincere le prossime due contro Albania e Macedonia, anche se non sarà semplice", ha proseguito. Sul momento personale: "Ho raggiunto la serenità, sto benissimo sia dal punto di vista psicologico che fisico. Stiamo facendo cose importanti con la squadra".

Ventura di affiderà al loro estro e alla loro intesa per vincere contro Macedonia e Albania e, poi, attendere la sfidante degli spareggi visto che la Spagna è ormai irraggiungibile con un piede e mezzo in Russia.