Champions League - Qarabag vs Roma, le formazioni ufficiali

Seconda tornata di Champions, trasferta azera per la Roma di Di Francesco. Dopo il pari interno con l'Atletico - 0-0 all'Olimpico - i giallorossi si presentano a Baku per conseguire la prima vittoria. Favorita la Roma, almeno sulla carta. Il divario tecnico è ampio, come sottolineato dall'ex tecnico del Sassuolo in conferenza, ma il palcoscenico europeo può ridurre le distanze. Queste le scelte dei due allenatori per la gara di questo pomeriggio.

Qarabag

13Ibrahim Šehić (GK)

2Gara Garayev

5Maksim Medvedev

8Míchel

9Dino Ndlovu

10Pedro Henrique

11Mahir Madatov

14Rashad F. Sadygov (C)

20Richard Almeida

25Ansi Agolli

55Badavi Hüseynov

Roma

Confermate le indiscrezioni della vigilia. Juan Jesus affianca Manolas, fuori De Rossi e Strootman in mediana, davanti si rivede Defrel. Seconda di fila per El Shaarawy, assente illustre Perotti.