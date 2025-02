Champions League - Borussia Dortmund vs Real Madrid, le formazioni ufficiali

Il Borussia per cancellare la sconfitta d'apertura con il Tottenham, il Real per staccare, forse in via definitiva, una temibile concorrente e al contempo dimenticare le recenti amnesie. Si gioca in Germania, si gioca sul rettangolo verde di Dortmund, un classico di Champions, un classico d'Europa. I ventidue di Borussia - Real.

Borussia Dortmund

Bosz scioglie gli ultimi interrogativi e piazza Toprak al centro della difesa, con Gotze preferito a Kagawa in mediana. Yarmolenko completa il tridente d'attacco. Aubameyang il terminale ultimo.

Bürki, Piszczek, Sokratis (C), Toprak, Toljan, Sahin, Castro, Götze, Yarmolenko, Aubameyang, Philipp.

Real Madrid

Nessuna sorpresa nel Madrid. Ronaldo gioca da punta centrale, Bale al suo fianco. Isco ha maggior libertà, copertura sull'esterno, ma anche licenza di accentrarsi per giocare da trequartista puro. Casemiro è il consueto schermo a protezione della linea a quattro diretta da Sergio Ramos. Assenze pesanti, fuori Marcelo e Benzema.