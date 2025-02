Champions League - Il Monaco ospita il Porto per essere bello anche in Europa

Si torna a fare sul serio! La Champions League approda alla seconda giornata della fase a gironi. Non arriveranno verdetti, ma verosimilmente dopo questa due giorni europea avremo un quadro della situazione più chiaro. Per il gruppo G, il Monaco ospiterà il Porto nello scontro tra quelle che sulla carta sono le due favorite per il primo posto finale, ma che dopo la prima giornata occupano terzo e quarto posto.

Francesi che arrivano al match con una fiducia ritrovata appieno: dopo aver vinto tutte le prime quattro di campionato, la batosta con il Nizza (4-0) e l'insipido pareggio di Lipsia (1-1 firmato da Forsberg e Tielemans) avevano raffreddato un po' gli animi. Invece, tornando in territorio nazionale la squadra del principato ha ricominciato a mietere vittime: 3-0 allo Strasburgo e 4-0 al Lille con uno scatenato Radamel Falcao autore di due doppiette. Sono già 11 le reti in stagione per lui.

Sarà proprio Falcao, con ogni probabilità, a fare coppia con Jovetic nel 4-4-2 di Leonardo Jardim, che vedrà tutto il talento di Ghezzal e di Lemar scatenarsi sulle fasce. In mezzo, possibile turno di riposo per Tielemans a favore di Joao Moutinho, che comporrà la mediana con Fabinho. Dietro, invece, manca Subasic, out per un problema alla caviglia: in porta andrà Diego Benaglio. Davanti a lui, Glik e Jemerson con Sidibe e Jorge che dovrebbero agire da terzini. Possibile il recupero, solo per la panchina, di Keita Baldé.

Monaco (4-4-2): Benaglio; Jorge, Glik, Jemerson, Sidibe; Ghezzal, Moutinho, Fabinho, Lemar; Falcao, Jovetic. All. Jardim

Davanti, ci sarà un Porto che in terra nazionale sta facendo faville: stagione iniziata magistralmente, con soli tre gol subiti (tutti nell'ultima settimana) e ben 19 segnati. Una serie di goleade notevole, che dopo il 5-2 al Portimonense permette ai blu di Oporto di guardare tutti dall'alto in basso, a punteggio pieno, dopo 7 giornate. Per riscattare il 3-1 incassato abbastanza clamorosamente dal Besiktas due settimane fa, l'obiettivo è portare via punti dal principato.

Per farlo, Sergio Conceicao dovrebbe scegliere il classico 4-4-2 con Iker Casillas tra i pali, la linea difensiva formata da Felipe e Marcano con Alex Telles a sinistra e Ricardo Pereira come suo opposto. In mezzo, il lavoro di interdizione e costruzione sarà affidato a Danilo Pereira ed Oliver Torres, mentre la rotazione degli esterni dovrebbe vedere Brahimi agire a sinistra ed Hector Herrera a destra. A supporto del bomber Vincent Aboubakar dovrebbe essere scelto Moussa Marega.

Porto (4-4-2): Casillas; R.Pereira, Marcano, Felipe, Telles; Herrera, Torres, D.Pereira, Brahimi; Marega, Aboubakar. All. Conceicao