Risultato Borussia Dortmund - Real Madrid in diretta, LIVE Champions League 2017/18 - Bale, Aubameyang, Ronaldo(2)! (1-3)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

Real Madrid che si prende la vetta insieme al Tottenham, vittorioso sul campo dell'APOEL Nicosia grazie ad una tripletta del solito Kane. Dortmund e lo stesso APOEL rimangono a quota 0 punti.

93' - Scadono i tre minuti di recupero; Real Madrid batte Borussia Dortmund 3-1

92' - SERGIO RAMOS! Colpo di testa in tuffo del centrale, respinge Burki.

91' - Cambio Real: fuori Modric, dentro Ceballos

88' - Cavalcata favolosa di Asensio, che arriva davanti a Burki ma non riesce a calciare.

85' - Cambio Real: esce Bale, entra Lucas Vasquez

83' - Real adesso in pieno controllo

80' - RONALDOOOO! TRE! Cristiano scappa sulla corsia destra, entra in area, e scarica un tracciante che buca Burki sul proprio palo. 1-3, partita quasi in ghiaccio.

77' - Cambio Dortmund: Pulisic per Gotze

76' - Cambio Real: Asensio per Isco

75' - Gran serpentina di Ronaldo, che allegerisce su Isco; il 22 converge al centro e calcia, Burki in due tempi.

74' - Azione avvolgente del Dortmund, conclusa con il cross di Yarmolenko che termina sul fondo.

71' - ISCO! Controlla al limite dell'area, avanza e calcia violentemente; palla che termina sopra la traversa.

70' - Cambio di gioco per Ronaldo sulla destra, cross intrigante rigettato dalla difesa.

69' - Adesso ritmo meno incalzante.

66' - AUBAMEYANG! Gran palla di Gotze, Aubameyang taglia ed accarezza il pallone verso la porta. Solo rete esterna, rischia il Real.

64' - Bale s'immola verso la porta, Papastathopoulos lo ferma e riparte. Senza fallo a giudizio di Kuipers, l'ex Tottenham non è d'accordo.

63' - Sgambetto di Weigl su Ronaldo, giallo.

62' - MODRIC! Impatta il cross dalla sinistra di Bale, Burki distinto

61' - Yarmolenko lavora sulla destra, Castro taglia esternamente, viene servito, e si ritrova a tu per tu con Navas. Al momento della sterzata, perde il pallone e l'estermo difensore lo fa suo

60' - Doppio cambio Dortmund: Weigl per Sahin, Dahoud per Toljan.

59' - YARMOLENKO! Destro radente dai 25, Navas si accartoccia e para.

59' - Cross millimetrico per Aubameyang, Sergio Ramos pulisce l'area con un intervento acrobatico d'applausi.

57' - NACHO! Punizione di Kross, prende l'ascensore Nacho ed impatta, non dosando bene forza ed angolazione; Burki senza grattacapi.

55' - Prende coraggio il Dortmund, che alza il proprio baricentro.

53' - AUBAMEYAAAANG! DIMEZZA LO SVANTAGGIO! Cross ficcante di Castro, Aubameyang anticipa splendidamente Ramos e prende in controtempo Navas. 1-2.

52' - Giallo per Toprak, intervento a metà campo.

50' - RONALDOOOOO! RADDOPPIO REAAAL! Passaggio illuminante di Kross per l'avanzata di Bale sulla mancina; cross rasoterra e piattone perfetto di CR7. 0-2.

48' - Modric apre per Isco, il quale prolunga per Ronaldo. Suggerimento troppo lungo, Burki facile in uscita.

46' - YARMOLENKO! Cioccolatino di Gotze per il taglio di Yarmolenko; colpo di testa del 9, salva Varane su Philipp.

46' - Partiti!

Primo tempo scoppiettante, infuocato ed a ritmi elevati soprattutto nei primi 20 minuti. Le due squadre si affrontano a viso aperto, prima della perla di Bale. Da lì, il Real riesce con ottimi risultati a contenere discretamente il Dortmund, ed a ripartire creando scompigli.

46' - RAMOS! Svetta da angolo, palla che sfila sul fondo.

46' - Un minuto di recupero

45' - Azione fotocopia alla precedente, stessi protagonisti e stessa fine; Ronaldo punta e supera Toljan, ma viene fermato

44' - RONALDO! Kross porta palla fino alla trequarti, poi la cede a Ronaldo. Il fenomeno portoghese punta Toljan, lo mette a sedere, ma calcia su Toprak.

43' - Palleggio prolungato del Borussia, regge agli urti il Real.

40' - Punizione di Aubameyang che s'infrange sul muro bianco.

40' - Giallo anche per Modrid, reo di non aver rispettato la posizione in barriera.

39' - Carvajal atterra Philipp a palla lontana, giallo.

37' - Aubameyang riceve nel cuore dell'area di rigore; controllo, esterno, e palo. Kuipers ferma tutto, offside.

36' - Conclusione tentata da Sahin; distanza siderale, tiro sbilenco.

33' - AUBAMEYANG! Gotze riceve palla da Philipp e prolunga per il 9; al momento del tiro, provvidenziale Carvajal.

32' - Philipp imbstisce un duello con Carvajal, il terzino - d'esperienza - lo inibisce.

30' - Filtrante per Aubameyang, che affronta Sergio Ramos nell'uno contro uno ma viene bloccato.

28' - Philipp dentro per Gotze, l'ex Bayern perde palla e commette fallo.

25' - Cross di Toljan respinto da Nacho, braccio attaccato al corpo per il madrileno.

24' - BALE! Modric conduce il contropiede, palla in verticale - con il contagiri - per l'avanzata dell'11; Burki blocca il fendente.

20' - Nacho prende il fondo servito da Bale, palla respinta in angolo.

18' - BAAAAAAALE! CHE GOOOOL! Cross lungo di Carvajal, sul palo lontano; Bale arriva e di piatto la piazza nell'angolo lontano. Capolavoro balistico.

17' - Partita vivace a Dortmund, squadre che viaggiano a ritmi elevatissimi.

14' - PHILIPP! Imbucata per Yarmolenko, che entra in area e scavalca tutta la difesa con un suggerimento millimetrico. Non arriva a colpire Aubameyang nell'area piccola, lo fa Philipp da posizione decentrata; Sergio Ramos salva sulla linea.

11' - PISZCZCEK! CHE INTERVENTO! Pallone spettacolare di Izco per Ronaldo, bravo a scappare alle spalle della retroguardia. Il 7 invece di calciare, pecca di altruismo e cerca Bale a centro area, Piszczek lo chiude con un intervento monumentale.

9' - CARVAJAL! Cavalcata tambureggiante del 2 sulla destra, che prende in contropiede tutta la retroguardia giallonera. In area, dribbling e tiro; si salva Burki. Occasionissima.

8' - Dribbilng rischioso di Navas su Aubameyang, personalità da vendere per l'estremo difensore Blancos.

7' - Di mezzo esterno, in maniera spettacolare, Modric fa passare la sfera nel traffico; Burki prima di Ronaldo.

4' - In ritardo Nacho su Yarmolenko; punizione.

3' - Toljan chiede e riceve - non senza difficoltà - l'uno-due a Gotze, arriva sul fondo e mette in mezzo; spazza la difesa ospite.

2' - Lancio dalle retrovie per Ronaldo, partito in posizione regolare, Burki lo anticipa di testa, fuori dall'area di rigore.

1' - Partiti.

Saluti, e poi sarà contesa.

L'inno da brividi della Champions; sullo sfondo il Signal Iduna Park.

Sciarpata spettacolare dei tifosi gialloneri, che intonano l'inno della squadra.

Lo spogliatoio del Borussia Dortmund.

Le formazioni ufficiali.

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Borussia Dortmund - Real Madrid, incontro valido per la seconda giornata della UEFA Champions League 2017/2018. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige l'olandese Kuipers.

Nel girone H, comandano attualmente Real Madrid e Tottenham. Successo per 3-0 con l'Apoel per le merengues, 3-1 per il Tottenham con il Borussia Dortmund in terra inglese. La seconda giornata, per i tedeschi, si annuncia quindi delicata, facile presumere, infatti, un secondo sigillo per il Tottenham con il modesto Apoel.

Un incrocio ormai classico in Coppa quello tra Real e Borussia. Lo scorso anno, nella fase a gironi, doppio pari. 2-2 in Germania e 2-2 in Spagna, a confermare la tendenza delle due squadre all'offesa.

Il Borussia approda alla sfida dopo i 6 gol rifilati al Borussia M. Prima posizione in Bundes a quota 16, avvio coi fiocchi, eccezion fatta, come detto, per la caduta europea, certificata anche da alcune decisioni arbitrali discutibili.

Discorso differente per il Real. Due trofei in bacheca - Supercoppa Europea e di Spagna - ma un approccio con la Liga sofferto. Diverse assenze, una campagna acquisti incompleta (Zidane si trova con una rosa più povera di alternative rispetto alla scorsa stagione), risultati altalenanti.

Il ritorno al successo, per il Madrid, nell'ultimo turno. Due gol di Dani Ceballos per piegare l'Alaves e mantenere inalterata la distanza da un Barcellona infallibile. Sono sette le lunghezze che il Real deve recuperare all'undici di Valverde.

Zidane non nasconde le difficoltà della prova. Vincere in casa del Dortmund è operazione complessa, squadra tecnica, rapida, con principi definiti. Serve l'apporto degli avanti e il francese chiama i suoi fuoriclasse al proscenio.

I convocati del Real

Le probabili formazioni

Nei padroni di casa, diverse assenze. Fuori Schmelzer, Durm, Reus, Schurrle, Rode e Guerreiro. Burki protegge i pali, difesa a quattro composta da Piszczek, Papastathopoulos, Bartra e Tolja. In mediana, il magistero di Sahin, poi Castro e Kagawa.

Aubameyang, tripletta nell'ultimo turno di campionato, è il finalizzatore, ai suoi lati si muovono Philipp - in ascesa - e Yarmolenko (o Pulisic). Panchina di qualità, Bosz, a partita in corso, può lanciare Gotze, Weigl e Dahoud.

Zidane senza Marcelo, Benzema e Kovacic. Nacho prende la sinistra, con Carvajal sul lato opposto. Ramos e Varane a protezione di Navas. Casemiro punto d'equilibrio in mediana, Kroos e Modric a gestire il giro-palla. Bale e Isco affiancano Ronaldo, per l'occasione prima punta.

Da valutare la posizione di Isco, esterno a formare un 4-3-3 o trequartista alle spalle di Bale e Ronaldo? Sul fronte Borussia, come emerge dall'immagine sottostante, qualche ballottaggio nel settore arretrato.