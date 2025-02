Champions League - Siviglia in casa col Maribor per vincere e conquistare la vetta del girone

E' tempo di Champions league a Siviglia, dove lo stadio Ramòn Sanchez-Pizjuan sarà teatro di Siviglia-Maribor, gara valida per la seconda giornata della "coppa dalle grandi orecchie". Siviglia che è reduce da una brutta sconfitta in campionato rimediata con l'Atletico Madrid, che ha visto i colchoneros imporsi con un sonoro 2-0 sui ragazzi di Berizzo, gara che però non deve cancellare quanto di buono è stato visto in questo inizio campionato da parte degli spagnoli, che sono al terzo posto in Liga con la seconda miglior difesa e che avevano subito soltanto un gol prima di affrontare per l'appunto l'Atletico Madrid, squadra con ambizioni ben più alte di quelle del Siviglia.

Gli andalusi dovranno ripetere quanto proposto ad Anfield, nello spettacolare 2-2 che ha permesso loro di fermare inaspettatamente il Liverpool, squadra che storicamente dalla Champions ha sempre raccolto molto; l'obbiettivo dei ragazzi di Berizzo è dunque quello di conquistare la vetta provvisoria del girone, che vede le quattro squadre tutte a 1 punto vogliose di conquistare la loro prima vittoria stagionale europea. Ci si aspettano inoltre conferme dal punto di vista del gioco, che fino ad ora è stato soddisfaciente e pregevole.

Maribor invece che è in testa al campionato sloveno, e che è reduce da una bella vittoria in trasferta per 3-2 contro l'Aluminij, squadra che per quanto possa risultare ostica, non rappresenta di certo un ostacolo grande quanto il Siviglia, pertanto gli sloveni dovranno effettuare una partita quasi idilliaca per ribaltare i pronostici che li vedono partire già sconfitti. Da non dimenticare inoltre l'ottimo esordio stagionale in Champions, il Maribor è riuscito a guadagnare un punto contro lo Spartak Mosca, compagine meglio attrezzata sulla carta e più esperta.

Le probabili formazioni

Assenze importanti per il Siviglia, che dovrà fare a meno di Nolito, alle prese con un infortunio alla coscia, di Kjaer e di Escudero, infortunati rispettivamente alla spalla e alla gamba destra. Per il Maribor invece sicuramente indisponibili saranno Denis Sme, Suler e Vrsic; in forte dubbio invece Milec e Zahovic che faranno di tutto però per rendersi disponibili a Milanic. Berizzo schiererà il classico 4-3-3 con Ben Yedder in vantaggio su Muriel e Banega in cabina di regia. Milanic opta invece per un offensivo 4-2-3-1 con Mesanovic unica punta con alle spalle Bohar, Ahmedi e Kramaric.

Siviglia (4-3-3): Sergio Rico, Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero, Ganso, Banega, N'Zonzi, Correa, Ben Yedder, Navas.

Maribor (4-2-3-1): Handanovic, Milec, Suler, Billong, Viler, Pihler, Vrhovec, Kramaric, Ahmedi, Bohar; Mesanovic.