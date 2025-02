Live Napoli - Feyenoord, diretta Champions League 2017/18 (3-1) Il trio delle meraviglie colpisce!

22.41 Con questo è tutto, Davide Marchiol Vi saluta e Vi ringrazia per l'attenzione. Vi invito a restare connessi con il sito per tutti gli aggiornamenti con il sito e domani alle 16.30 collegatevi con la web Radio "EFFE Radio" (trovabile sia sul sito Spreaker che all'indirizzo efferadio.it) per il commento dei nostri redattori della serata di Champions in "House of Champions". Vi ricordo il risultato: Napoli batte Feyenoord 3-1, a segno tutti i membri del tridente.

22.40 Intanto nell'altra partita del girone il City ha battuto lo Shakhtar per 2-0.

22.39 Mertens: "Oggi era molto importante vincere. Dopo la sconfitta con lo Shakhtar era importante vincere, abbiamo giocato bene, loro avevano qualche giocatore di qualità, ma siamo stati più forti. Ovviamente siamo vicini a Milik. Dobbiamo continuare come abbiamo fatto oggi".

22.38 Molto arrabbiato Sarri per il gol concesso. Feyenoord che ha sbagliato anche un rigore molto generoso concesso da Collum.

22.37 Scarto che poteva forse essere maggiore, visto che il Napoli ha avuto il pallino del gioco per tutti e novanta i minuti, considerando anche che il City ha segnato più reti agli olandesi.

22.36 Resta comunque il dominio del Napoli, che non ha mai rischiato di lasciare punti ad un Feyenoord non pervenuto, tranne che per il gol.

22.35 Finisce dunque 3-1, peccato per il gol concesso nel finale, su una disattenzione di Koulibaly e Maksimovic.

90'+3' FINISCE QUI!

90'+3' GOL!GOL!GOL! AMRABAT!!! Palla all'indietro a metà tra Maksimovic e Koulibaly, nessuno dei due interviene, ma Amrabat sì, che da solo batte Reina.

90' Tre minuti di recupero, ammonito Diawara.

90' KOULIBALY! Cross in mezzo, il difensore colpisce di testa andando all'indietro, palla a lato!

89' Napoli che ora gestisce la partita in tranquillità. Ora Ghoulam ha provato a mettere un bel pallone in mezzo, ma la difesa olandese è riuscita a respingere.

86' CAMBIO FEYENOORD: esce Berghuis, entra Larsson.

86' Ammonito Van Beek, che ha steso Ghoulam.

85' Momento molto negativo per il Feyenoord, quattro sconfitte consecutive e quattro partite senza gol. Pesantissima l'assenza di Jorgensen.

81' Guizzo di Zielinski, ma l'assist per Rog non riesce.

79' CAMBIO NAPOLI: esce Jorginho entra Diawara.

78' CAMBIO FEYENOORD: esce Van Beek, entra Tapia.

75' BERGHUIS!!! MIRACOLO DI REINA!! Lanciato sulla sinistra Basacikoglu, il turco mette in mezzo per Berghuis, che calcia al volo, palla deviata da Vilhena e Reina con un ottimo riflesso respinge il tiro.

73' CAMBIO NAPOLI: esce Callejon, entra Rog.

71' Lancio per Callejon che si incunea in area, Jones prova a chiudergli lo specchio, ma l'ex Real riesce comunque a metterla in rete! Difesa del Feyenoord non pervenuta.

71' CAMBIO NAPOLI: esce Hamsik, entra Zielinski.

70' GOL!GOL!GOL!! CALLEJON LA CHIUDE!!!

69' CAMBIO FEYENOORD: esce Toornstra, entra Basacikoglu.

68' PARA REINA!!! DISINNESCATO IL TIRO DI TOORNSTRA!!

67' Decisione molto dubbia di Collum, che rileva un leggero contatto su Berghuis e decide di assegnare il penalty.

67' RIGORE PER IL FEYENOORD!!

65' Tentano il triangolo Insigne e Mertens, ma non gli riesce.

63' Altro errore abbastanza clamoroso in fase di disimpegno del Feyenoord, stavolta Mertens però non riesce a colpire.

61' Partita che è tornata ai ritmi bassi del primo tempo.

58' Lancio per Insigne, chiude Diks, sembra già scemata la foga del Feyenoord.

55' Prova a tirare anche El Ahmadi, ma il suo diagonale è troppo debole. Ci provano ora gli olandesi.

54' Berghuis ammonito per fallo tattico.

54' BERGHUIS!! Percussione di Diks, scarico per Berghuis che calcia all'improvviso, Reina blocca!

52' Disimpegno ora un po' complesso del Napoli, con Reina che deve giostrarla con i piedi, nessun pericolo comunque per i campani. In avanti poi Callejon cerca di fare la cosa più difficile, buttando via una buona occasione.

49' Errore allucinante di Diks, che gioca un pallone in orizzontale inguardabile in difesa, ne approfitta Mertens, che prende palla e a tu per tu con Jones lo batte.

49' GOOOOOOOOLLLLL!!! MERTENS IMPLACABILE!!!

47' Ammonito El Ahmadi dopo un fallo tattico.

45' Si ricomincia!

21.43 Intanto fuori dal campo 7 tifosi olandesi sono stati fermati dalla polizia, stavano infatti provando ad entrare al San Paolo con dei passaporti falsi, superando il divieto per i tifosi ospiti.

21.30 Partita dominata dal Napoli, ma soporifera, anche a causa di un Feyenoord molto chiuso e che non si è mai reso pericoloso.

45' Niente recupero, Collum fischia la fine del primo tempo.

44' HAMSIK!! Grande giocata di Mertens, che vede Hamsik da solo sulla sinistra, ma lo slovacco calcia malissimo e la palla finisce abbondantemente a lato!!

42' Doppio salvataggio in uscita ora di Jones, che disinnesca così una palla messa in area dagli azzurri.

41' INSIGNE!! Prova a mettersi in proprio il napoletano, si accentra e tira a giro, ma Jones in tuffo respinge.

40' Partita soporifera, veramente a zero i pericoli per entrambe le squadre dopo il gol di Insigne.

36' Ammonito Koulibaly per un intervento considerato troppo duro su Amrabat.

35' Superiorità netta del Napoli, ma Feyenoord bunkerato nella propria metà campo e spazi ridotti al minimo.

31' Pasticcia la difesa del Feyenoord, che poi ci mette una pezza all'ultimo con Jones.

30' Partita che non ha avuto particolari occasioni da gol, in mezz'ora c'è stato solo il gol di Insigne. Intanto un lancio per Callejon viene preso in uscita da Jones.

26' Strano schema del Feyenoord su punizione, Berghuis poi calcia all'improvviso, ma la palla finisce lontano dai pali.

24' Insigne pesca Callejon solo contro il portiere, ma l'ex Real è in posizione di fuorigioco.

21' Tentato un altro lancio per Mertens, ma il belga viene pescato in fuorigioco.

19' Giro palla lento del Feyenoord, che non sembra avere i mezzi per bucare la difesa del Napoli.

16' Allan tenta il lancio per Mertens, chiude stavolta il Feyenoord, Napoli in pieno controllo del match.

15' Palla in mezzo pericolosa servita da Ghoulam, ma nessun compagno segue la giocata.

14' Con un'uscita un po' spericolata ora Jones, di testa, evita la seconda palla gol per il Napoli.

12' Prova ora a rispondere il Feyenoord, con Boetius che viene servito e calcia in mezzo a quattro difensori, tiro troppo debole per impensierire Reina.

10' HAMSIK!! Scatta in posizione regolare lo slovacco, è in area, sta per calciare, ma viene chiuso di netto dal recupero di un difensore. Chiede il rigore l'ex Brescia, ma per l'arbitro è tutto regolare.

7' Anticipato di netto Amrabat, palla a Insigne che scatta da solo, non viene fermato e al limite dell'area scarica un tiro che si infila nell'angolino!! Dedica a Milik nell'esultanza!

7' RETE!RETE!RETE! SERVIVA UN LAMPO ED È ARRIVATO!! L'HA INSACCATA INSIGNE!!!

6' Partita che vive di ritmi molto bassi, tanti errori in fase di impostazione e squadre chiuse.

3' Feyenoord che prova a imbastire l'azione, palla persa in avanti e ripartenza Napoli, con Mertens che affonda sulla fascia sinistra e poi viene atterrato in area da un difensore olandese. Per l'arbitro è tutto regolare.

1' C'è stato un piccolo infortunio nel prepartita, Van der Heijden si è fermato. Van Beek al suo posto dal primo minuto.

0' Partiti!

20.44 Inno della Champions e saluti delle squadre, manca solo il fischio d'inizio.

20.41 Squadre nel tunnel degli spogliatoi e che si apprestano a scendere in campo.

20.39 San Paolo che non sarà pienissimo, la sfida ha attirato infatti a malapena 25 mila spettatori.

20.37 Feyenoord con diversi infortunati, Napoli che invece, oltre a Milik, rinuncia ad Albiol. Lasciati in tribuna per scelta tecnica Mario Rui , Rafael e Giaccherini.

20.35 Diawara, che partirà dalla panchina, ha così commentato la sfida a Mediaset Premium: “Questa è una partita molto importante per noi, dobbiamo vincere a tutti costi perché abbiamo perso la prima gara dove potevamo e potevo fare meglio. Loro sono una buona squadra, ma in casa vogliamo vincere questa partita. Abbiamo la testa su tutti gli obiettivi, siamo una grande squadra e puntiamo a tutti gli obiettivi. Se stavamo provando il 4-2-3-1 prima dell’infortunio di Milik? Dovete chiederlo al mister”.

20.26 Feyenoord che sulla carta è la meno attrezzata del girone, ma contro cui non bisogna abbassare la guardia, visto che sono comunque i campioni d'olanda.

20.24 Napoli che giocherà con il classico azzurro, intanto il pensiero è rivolto allo sfortunato Milik.

20.20 Questi invece gli uomini scelti dal Feyenoord. Per gli esperti della Premier, c'è in avanti Beghuis, ex ala del Watford di Pozzo.

20.18 Questo l'undici scelto da Sarri, che deve fare a meno di Milik, alle prese con il secondo infortunio grave in due stagioni.

20.16 Torna in campo in Champions dopo la sconfitta in Ucraina contro lo Shakhtar. L'avversario di turno è il ben più morbido Feyeenord, contro cui bisogna ottenere i tre punti a tutti i costi.

20.14 Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Napoli - Feyenoord. Gruppo F, seconda giornata della Champions League 2017/18, al San Paolo il Napoli sfida la compagine olandese. Fischio d'inizio alle 20.45, dirige lo scozzese Collum.

Dentro-fuori. La seconda tornata di Champions mette il Napoli sotto i riflettori. L'inattesa sconfitta d'esordio con lo Shakhtar costringe Sarri a una rincorsa faticosa. L'obiettivo è chiaro, superare il Feyenoord ed attendere notizie dal City of Manchester Stadium.

In Inghilterra, infatti, va in scena l'altro match del girone, con le due squadre di vertice a giocarsi il primato. Guardiola ospita nel fortino "blu" lo Shakhtar. Chi vince, può mettere una pietra pesante in ottica qualificazione.

Napoli

In casa Napoli, tiene banco la questione Milik. Secondo infortunio pesante per l'attaccante, reparto offensivo ridotto all'osso, con il tecnico costretto ad adattarsi almeno fino al mercato di gennaio. Callejon e Mertens, due nove atipici chiamati ad alternarsi nel ruolo di prima punta.

Per la gara di questa sera, poche le novità, Sarri va con i titolarissimi. Reina difende i pali e sfrutta l'apporto della collaudata coppia Albiol - Koulibaly, con Hysaj e Ghoulam all'esterno. In mediana, Jorginho a gestire le operazioni, Allan e Hamsik a fornire inserimenti e forza fisica.

Pacchetto avanzato collaudato. Mertens si muove da punta, accorcia ed allunga ad intermittenza, togliendo riferimenti preziosi alla retroguardia altrui. Insigne e Callejon ondeggiano sull'out, elementi di tecnica e passo, difficilmente arginabili.

Sarri e Jorginho in conferenza confermano l'importanza della partita, ma rigettano l'idea di un risultato scritto. Non esiste, in Champions, un esito scontato. L'interpretazione della sfida è fondamentale, il Napoli deve mettere sul piatto la necessaria attenzione.

Un Napoli perfetto in campionato, al comando della graduatoria in coabitazione con la Juventus. Nel turno in archivio, vittoria non semplice, 3-2 a Ferrara contro una Spal d'assalto. Decisivo Ghoulam, qualche crepa nel perfetto incedere azzurro.

Feyenoord

Il Feyenoord deve reagire alla batosta inaugurale. Appare, a prima vista, vittima sacrificale, quarta forza di un girone piuttosto equilibrato, con il City a dettare il passo e Napoli e Shakhtar a contendersi la seconda piazza. Chiara, però, la volontà di ben figurare.

Van Bronckhorst richiama i suoi uomini. Per puntare ad un risultato positivo, bisogna leggere la partita, capire come gestire la probabile aggressione partenopea. La compattezza d'insieme è decisiva per arginare il Napoli.

Fuori Botteghin, Jorgensen e Vermeer. 4-3-3 per gli ospiti, con Kramer al centro dell'attacco. All'esterno, Larsson e Boetius. In mediana, El Ahmadi, Vilhena e Amrabat. Dietro, da destra a sinistra, Diks, Van der Heijden, Van Beek e Nelom.