Live Germania - Francia in Euro 2016 (0-2): Francia in finale grazie ad una doppietta di Griezmann

22.59 La Francia batte in semifinale la Germania per 2-0: Griezmann con una doppietta trascina i suoi in finale dove incontrerà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. La Germania bene a tratti, ma non è quasi mai riuscita ad impensierire Lloris. Per oggi è davvero tutto un saluto da radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

22.55 Le immagini del secondo tempo

FINISCE LA PARTITA, FRANCIA IN FINALE

94' fuorigioco di Kroos

92'CHE PARATA DI LLORIS SU MULLER, I TEDESCHI CI PROVANO FINO ALL'ULTIMO

91' Esce Griezmann autore di una doppietta, al suo posto Cabaye

90' Sarrano 4 i minuti di recupero

88'Chiusura di Kantè su Kroos

87' conclusione insidiosa di Gignac ma ci arriva Neuer

85' Griezmann prova a chiudere la partita, ma la sua conclusione è troppo centrale

83' La Germania non molla: colpo di testa di Howedes ma finisce di un soffio oltre la traversa

81' Tiro al volo di Mustafi:palla che finisce in tribuna

80'Tiro deviato di Kroos che termina a fil di palo alla destra della porta francese

79' Altro cambio per Low: dentro Sanè. fuori Schweinsteiger

78' Entra Gignac ed esce Giroud

77' Draxler prova il destro sul secondo palo che sfiora il palo

Rivediamo il gol del raddoppio francese

76'La difesa francese chiude bene su Draxler

75' Ammonito anche Kanté

75' Punizione per la Germania

73' PALO GERMANIA: Squillo tedesco con Kimmich che colpisce l'incrocio dei pali

71'GOOOOOL DELLA FRANCIA, A SEGNO ANCORA CON GREIZMANN: Cross perfetto di Pogba, Neuer smanaccia anticipango Giroud, ma l'attaccante dell'Atletico sorprende la difesa tedesca ed insacca la rete del 2-0

71' entra Kanté ed Payet

69' Conclusione debole di Payet

68' Lancio al limite per Muller, ma viene chiuso da Greizmann

67' Angolo per la Germania, ancora una volta è arrivata un'ottima chiusura di Umtiti

66' Altro cambio per Low: dentro Gotze, fuori Can

64' Lancio per Giroud, chiuso in angolo da Hector

63' Sugli sviluppi di un corner, Koscielny non riesce a trovare lo specchio della porta

62' La Francia torna a farsi vedere in attacco

61' Fuorigioco di Ozil

60' Boateng non è in grado di riprendere la partita, al suo posto Mustafi. Grave perdita per Loew

59' Boateng è uscito dal campo, la Germania momentaneamente è in dieci

58' Problema muscolare per Boateng

57' Lancio sulla destra per Kimmich, pallone che si perde sul fondo

57' Altro cross er Muller, ma non si passa dalle parti di Umtit che libera ancora

56' I tedeschi ora sono tutti nella trequarti francese

55' Cross dalla sinistra di Draxler, ma la palla è troppo alta anche per Muller, Umtiti libera l'area.

54' Francesi che non riescono a ripartire

53' Muller viene anticipato in scivolata da Koscielny.

52' Francia schiacciata tutta dietro, ma la germania non riesce a sfondare

51' cross deviato di Hector da Umtiti che scaccia via il pericolo

50' Cartellino giallo per Draxler per un brutto fallo da dietro su Sissoko

49' Buona chiusura di Evra su Kimmich

48' Draxler lancia Ozil, ma viene fermato dalla difesa francese

47' Schweinsteiger in spaccata anticipa tutti e libera

46' tiro deviato di Griezmann palla che sfiora l'incrocio alla destra, angono per i francesi

46' Grande chiusura di Boateng su Giroud

45' Ma la francia recupera e parte in contropiede

45' Germania che prova subito ad attaccare

45' Nessun cambio nelle due squadre all'intervallo.

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO

22.02 squadre ancora negli spogliatoio

21.59

21.57 Le immagini del goal

21.53 Rivediamo il rigore di Griezmann.

Francia che va al riposo in vantaggio, 1-0 al termine dei primi 45 minuti. Goal trovato in pieno recupero grazie al rigore trasformato da Griezmann. Germania che ha disputato un ottimo primo tempo, ma subisce il gol francese all'ultimo secondo

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO

45' GOOOOOL DELLA FRANCIA, RIGORE REALIZZATO DA GRIEZMANN. Neuer spiazzato

45' giallo anche per Ozil

45' Schweinsteiger viene ammonito

45' CALCIO DI RIGORE PER LA FRANCIA: Schweinsteiger si è opposto con una mano a un colpo di testa di Evra

45' angolo per la germania, non ci sarà recupero, sarà l'ultima azione

42' Giallo per Evra per un fallo su Kroos

41' Salvataggio miracoloso di Höwedes su Giroud lanciato solitario in contropiede!

41' Pericoloso con Griezmann che stoppa e tira sul primo palo trovando solo l'esterno della rete.

39' Quarto angolo per i tedeschi

38' Muller prova il destro dai 25 metri, Lloris blocca in due tempi

36' Tiro centrale del giocatore juventino, nessun problema per Neuer

36' Andrà Pogba

35' Ammonito Emre Can per il fallo ai danni di Griezmann.

35' Griezmann prova a spaccare la partita: l'attaccante dell'Atletico guadagna un prezioso calcio di punizione

34' Francia tutta schiacciata nella propria metà campo.

33' Griezmann tenta il triangolo con Giroud,ma ancora una volta Schweinsteiger ferma tutto

32' Sta soffrendo tanto la francia che non è abituata a tenere testa a una squadra così aggrssiva

31' Salvataggio provvidenziale di Umtiti, che anticipa Müller a due passi dalla porta

30' Conclusione di Kimmich,ma viene bloccata da Lloris

29' Schweinsteiger ferma l'ennesima ripartenza della Francia

28' Lancio per Muller ma viene anticipato di testa da Koscielny.

28' Francesi tutti schiacciati dietro

27' E' netta la superiorità della Germania, Francia in difficoltà

26' Squillo Germania: tiro al volo di Schweinsteiger, Lloris alza sopra la traversa

25' Can fa la torre perDraxler, ma perde l'attimo per colpire in rete.

25' Secondo corner per la Germania

24' Va Payet direttamente in porta, ma Neuer è attento e blocca

23' Punizione per la Francia

22' Kimmich prova il sinistro dalla lunga distanza, nessun problema per Matuidi.

22' Prende il coraggio la Germania, la Francia dopo i primi 10 minuti scoppiettanti è calata

21' palla per Giroud anticipato di testa da Boateng.

20'Pogba guida il contropiede, ma Schweinsteiger lì ruba palla

19' Koscielny libera e la Francia può ripartire

19' Calcio d'angolo per la Germania

17' Ora è la Germania a fare gioco

16' Muller prova il destro da fuori, ma non crea problemi a Lloris

15' La Germania è cresciuta

14' Squillo Germania: cross di Draxler, una serie di rimpalli favoriscono Can che prova un tiro insidioso, ma Lloris respinge e salva la Francia

12'Conclusione pericolossima per la Germania: inserimento perfetto Muller premiato da Kimmich, ma l'attaccante non impatta bene il pallone che si perde sul fondo

11' Ma Giroud perde palla e la Germania può tornare ad attaccare

11' Altro errore della Germania che gestisce lentamente la palla

11' Germania dopo aver subito l'iniziativa dei francesi prova a farsi vedere in avanti

10' Lancio al limite per Griezmann, anticipato di testa da Boateng.

9' Lancio sulla destra per Draxler ma è troppo lungo e la palla esce

9' Molto elaborato l'attacco tedesco

7' Solo Francia in questo inizio da partita

5' Primo squillo della Francia con Griezmann, che prima chiede l'1-2 a Matuid, ma poi non riesce a dare tanta forza al suo interno destro. Neuer risponde presente e respinge il tiro rasoterra

5' la squadra di Loew non riesce a ripartire

4' Un po' sorpresa la Germania da questo inizio molto aggressivo dei francesi

3' Boateng prova a cercare Hector, ma Lloris intuisce e fa sua la palla

3' Grande pressing dei francesi sui portatori di palla

2' Palla messa fuori, ma non c'è nessun giocatore tedesco pronto a ripartire

2' Germania che difende a zona

2' La Francia attacca con Payet, Can devia in angolo2

1' Subito aggressive le due squadre

0' Draxler recupera palla

0' Subito in attacco la Francia

0' INIZIA LA PARTITA

20.57 Ed ora la Marsigliese risuona al Vélodrome.

20.56 E' il momento dell'inno nazionale tedesco

20.56 Germania - Francia fanno il loro ingresso in campo

20.54 Le due squadre sono nel tunnel

20.51 Le nazioni si sono affrontate 27 volte, con nove vittorie dei tedeschi e 12 dei francesi. Le quattro sfide a una fase finale si sono concluse con un successo dei transalpini, un pareggio e due vittorie della Germania, la più recente delle quali è stata l'1-0 ai quarti di finale di Coppa del Mondo FIFA 2014.

20.43 Alle semifinali dei mondiali del 1982 in Spagna, la Germania Ovest ha vinto ai rigori dopo un 3-3 ai tempi regolamentari. Le squadre si sono incrociate anche nelle semifinali dei mondiali del 1986 in Messico e la Germania Ovest si è imposta 2-0. In entrambe le occasioni, però, ha perso in finale. L'unica vittoria francese a un torneo è stata quella per 6-3 nella finale per il terzo posto dei mondiali del 1958.

20.38 rivediamo le formazioni che tra poco più di 20 minuti scenderanno in campo

GERMANIA (4-2-3-1) - Neuer; Hector, Höwedes, Boateng, Kimmich; Schweinsteiger, Can; Draxler, Kroos, Özil; Müller. Ct: Löw.

FRANCIA (4-2-3-1) - Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra; Pogba, Matuidi; Sissoko, Griezmann, Payet; Giroud. Ct:Deschamps.

20.30 Sarà Nicola Rizzoli l'arbitro di Germania-Francia

20.23 In diretta da Marsiglia

20.17 L’ultimo precedente ufficiale è l’amichevole vinta dagli uomini di Deschamps allo Stade de France il 13 novembre scorso (2-0).

20.11

20.07 Diamo uno sguardo allo spogliatoio della Francia

20.04 L'arrivo della squadra francese allo stadio Velodrome di Marsiglia

20.01 La formazione ufficiale della francia

(4-3-3): Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra; Pogba, Matuidi, Sissoko; Griezmann, Giroud, Payet

19.57 La Formazione ufficiale della Germania

(4-3-3): Neuer; Kimmich, Höwedes, Boateng, Hector; Schweinsteiger, Kroos, Can; Özil, Müller, Draxler. Ct: Löw

19.54 Eccoci collegati

Muller insegue la rete per dare nuovo respiro a una rassegna fin qui non entusiasmante, dall'altra parte Sissoko, in seconda fila nelle fasi iniziali e ora protagonista nell'undici francese. La Francia vuol prendersi una rivincita come sottolinea il centrocampista. Qui le considerazioni dei due ---> Muller - Sissoko

Un pizzico d'Italia nella semifinale europea. Dirige la sfida il nostro Rizzoli. Si gioca come detto al Velodrome, 67.000 posti a sedere.

Deschamps ha invece l'intera rosa a disposizione. Umtiti affianca Koscielny al centro della difesa, Matuidi - Pogba - Sissoko cerniera centrale, Griezmann e Payet ad ispirare Giroud. Esterni bassi Evra e Sagna.

4-2-3-1 quindi per i teutonici. Davanti a Neuer, una linea che prevede Kimmich, Boateng, Howedes e Hector. Maggior spinta sulla corsia di sinistra, per una Germania pronta a difendere a tre in fase di possesso. Schweinsteiger affianca Kroos, Ozil è il collante tra mediana e reparto offensivo. Gotze e Muller a suddividersi il compito di falso nove, in un reparto che non fornisce punti di riferimento.

Diverse defezioni nella Germania. Loew deve rimpiazzare lo squalificato Hummels, mentre per infortunio non sono della partita Gomez e Khedira. Pesante l'assenza del "9" teutonico, perché la Germania riesce ad esprimere il suo calcio con un preciso riferimento in fase d'attacco.

Deschamps "Loro sono abituati a gestire il possesso, ma non possiamo pensare solo a difenderci e ripartire. Dovremo davvero giocare al meglio, perché la Germania è campione del mondo e ha dimostrato anche a Uefa Euro 2016 tutto il suo valore. Nessuno può riscrivere la storia, ma ne possiamo scrivere un nuovo capitolo. La pagina è bianca e aspetta solamente noi: ciò che conta è cosa accadrà domani. I miei ragazzi devono avere fiducia in loro stessi e ci servirà anche l'aiuto del pubblico. Affrontiamo la miglior squadra al mondo e daremo il massimo". L'ex centrocampista della Juventus sposta la pressione sulla Germania, ma annuncia una Francia d'attacco, non solo difesa e ripartenza, la squadra deve mostrare personalità, assumere, quando possibile, l'iniziativa. La conferenza completa

Loew "La Francia è su grandi livelli. Ci saranno più occasioni rispetto alla partita contro l'Italia. Ogni squadra ha punti deboli, nessuno è perfetto. L'ultima prestazione contro l'Islanda è stata impressionante, ma abbiamo visto dei punti deboli che cercheremo di sfruttare. Come nazionale siamo abituati alla pressione". Il CT evidenzia la forza dell'organico a disposizione di Deschamps, ma non mostra alcun timore, la Germania deve sfruttare le lacune blu. La conferenza completa

Compito più agevole per la Francia. La sorpresa Islanda si scioglie fin dai primi minuti gioco e la nazionale transalpina può quindi chiudere la pratica senza patemi. La Francia va a segno cinque volte - doppietta Giroud - e si iscrive tra le migliori quattro del torneo. La cronaca della partita.

La Germania approda alla semifinale dopo la vittoria di rigore con l'Italia. Ozil ad aprire le marcature, il pari dagli undici metri di Bonucci. A decidere la rassegna dal dischetto, decisivo l'ultimo errore azzurro di Darmian, con Hector a scatenare la festa teutonica.

Benvenuti alla diretta scritta live e di Germania - Francia, semifinale di Euro 2016. Al Velodrome di Marsiglia, l'undici di Loew si oppone ai padroni di casa guidati da Deschamps, in palio un posto per l'ultimo atto del torneo.