Risultato finale Italia - Irlanda, Euro 2016 (0-1): L'Irlanda batte l'Italia e vola agli ottavi. Prova incolore per gli azzurri

22.54 Abbracci e commozione in campo, momento bellissimo a Lille

FINISCE LA PARTITA, L'IRLANDA VINCE 1-0

91' Tripudio dei tifosi irlandesi a Lille

90' Saranno tre i minuti di recupero

89' Fuori Long, dentro Quinn

88' Rivediamo il gol dell'Irlanda

87' Zaza viene ammonito

85' Irlanda che così si qualificherebbe come miglior terza

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL' IRLANDA CON BRADY: Irlanda che sorprende gli azzurri, Cross dalla trequarti di McGead, Bonucci viene scavalcato da Brady che la spinge dentro.

81' I cambi stanno aiutando gli azzurri a respirare un po' dal pressing dell'Irlanda

80' Ultimo cambio per Conte: dentro El Shaarawy, fuori De Sciglio

80' Anticipato Zaza, palla in angolo

78' Giallo per Barzagli, ma per fortuna non era diffidiato

77'Secondo cambio anche per l'Irlanda: entra Hoolahan, fuori McCarthy

77' PALO DI INSIGNE: AZIONE PERSONALE PER LUI CHE SALTA DUE UOMINI E POI VA ALLA CONCLUSIONE, IL PALO SALVA L'IRLANDA. CHE PERSONALITA E CHE INGRESSO PER L'ATTACCANTE NAPOLETANO!

74' Esordio in questo Europeo per il giocatore del Napoli

74' Altro cambio per Conte: fuori Immobile, dentro Insigne

73' Cross di McClean, Sirigu smanaccia e liber

72' Irlanda stanca, ma che sta dando tutto

70' Destro dalla distanza di McLean

69' Primo cambio anche per l'Irlanda: fuori Murphy, dentro McGeady

68' Fallo in attacco di Zaza

67' Italia che ha creato davvero poco fino a qui.

66' Coleman dal limite, chiuso in scivolata da De Sciglio

65' Fallo di Duffy su Immobile a centrocampo, punizione per l'Italia

65' Campo orribile

65' Ogbonna anticipa di testa Long

64' Duffy ci prova da lontano, palla che finisce fuori di qualche metro

63' Conclusione di Hendrick, ma non trova la porta.

62' Altro rinvio sbagliato di Sirigu

59' Primo cambio per Conte: Fuori Bernardeschi, dentro Darmian

58' Duffy di testa mette in mezzo, Bonucci anticipa tutti e spazza via

56' Irlanda che preme

56' Strozzato il tiro di Coleman, ribattuto col corpo da Ogbonna. Ma che rischio per l'Italia

55' conclusione di Brady, Sirigu allontana coi pugni.

53' Bonucci ferma McClean e rischia il giallo (ricordiamo che l'unico diffidato azzurro in campo)

52' OCCASIONE CON ZAZA: Palla di De Sciglio, l'attaccante azzurro la prende benissimo, ma la sua conclusione di sinistro finisce alta di poco sulla traversa.

52' Sirigu fa sua la palla

51' Calcio di punizione per l' Irlanda

51' Ripresa iniziata con ritmi più bassi rispetto ai primi 45 minuti di gioco

50'L 'Italia ha alzato il baricentro.

47' Long attacca Bonucci da dietro, fallo e punizione per l'Italia

47' Per l'Italia si riscaldano Insigne, El Shaarawy e Darmian

46' Troppo lungo il passaggio di Bernardeschi per Zaza, la palla si perde sul fondo

45' Fallo su Bernardeschi. Punizione da centrocampo per gli azzurri

45' Inizia il secondo tempo, prima palla giocata dall'Irlanda

22.01 Nessun cambio per il momento, i due allenatori confermano gli 11 di partenza

21.54 Le immagini di questo primo tempo

0-0 tra Italia ed Irlanda al termine del primo tempo di gioco. Meglio gli irlandesi che sono andati vicino al gol in un paio di occasioni( tiro di Hendrick e con il colpo di testa di Murphy) e che reclamano un calcio di rigore per un fallo di Bernardeschi su McClean non fischiato. Azzurri che hanno subito troppo e hanno costruito poco o nulla in questi primi 46 minuti di gioco. Unico squillo con Immobile. A tra poco per il secondo tempo

46' Finisce il primo tempo

45' Sturaro

45' Ci sarà un minuto di recupero

44' Azione di prima con Florenzi che cerca Immobile, libera Keogh

43'CHE RISCHIO PER L'ITALIA:McClean toccato da dietro da Bernardeschi cade in area. Poteva starci alla grande il calcio di rigore per l'Irlanda

43' Prima occasione per l'Italia con Immobile: doppio controllo per l'attaccante del Torino che va al tiro con il destro. Palla che finisce a lato della porta di qualche metro

41' Punizione per l'Italia, McCarthy ferma Immobile

41' Azzurri che si stanno lamentando un po' troppo di questo gioco duro

39' Doppia ammonizione per Long e Sirigu, scintille tra i due. Giusto il giallo

38' Carica su Sirigu che comunque era riuscito ad allontanare la palle con i pugni, punizione per gli azzurri

37'Bravissimo McClean a prendere velocità e va via a Barzagli che deve commettere fallo per fermarlo. Punizione per l'Irlanda

36' Irlanda che pressa altissimo

36' Italia in difficoltà, soprattutto nella costruzione

34' Fallo di Sturaro su Ward, punizione per l'Irlanda

33' Zaza prova a dare fastidio a Randolph, ma il portiere irlandese si libera in dribbling

32' Fallo di mano di Immobile

31' Bisognerà vedere se gli uomini di O'Neill riusciranno a correre ed essere aggressivi per tutti i 90 minuti

31'Brady crossa sul secondo palo e trova ancora Duffy, ma il suo colpo di testa è impreciso e finisce fuori di qualche metro

30' Grande salvataggio di De Sciglio su Brady che era quasi a tu per tu con Sirigu, ma bravo il difensore rossonero ad anticipare e mettere in angolo

29'Altro corner pericoloso per gli irlandesi

28' L'arbitro sta permettendo un calcio molto all'inglese che inevitabilmente favorisce l' Irlanda

27'Zaza commette fallo in attacco

27' Malinteso tra Randolph e Duffy, angolo per gli azzurri

26' Punizione per l'Irlanda calciata da Brady, Barzagli stacca benissimo e libera

25' Fallo di Bonucci su McCarthy

24' Bravo Randolph che esce ad anticipa Zaza

22' Due conclusioni per l'Irlanda, zero per la nostra Nazionale

20' SIRIGU SALVA IL RISULTATO: Dagli sviluppi del corner, Murphy prova la conclusione di testa, bravissimo il portiere del Psg che riesce ad alzarla sopra la traversa e metterla nuovamente in angolo

20' Calcio d'angolo per l'Irlanda

19' Un po di imprecisione per l'Italia, soprattutto nelle retrovie

18' "stand up" il coro dei tifosi irlandesi presenti in tantissimi questa sera

17'Immobile si guadagna una preziosa rimessa laterale

17' Riprende il gioco ed entrambi i giocatori rientrano in campo

15' L'arbitro ferma il gioco: Ward e Bernardeschi sono rimasti a terra dopo un'intervento fortuito

15' Pochissimi palloni per i due attaccanti azzurri, Zaza ed Immobile

14' Pressione troppo aggressiva di Ward su Bernardeschi, punizione per l'Italia

13' Hendrick non controlla e la palla finisce fuori. L'Italia può respirare

12' Malinteso tra Bonucci e Sirigu che regalano così rimessa laterale per l'Irlanda

11' L'Irlanda sta provando a schiacciare gli azzurri nella propria area

9' PRIMA OCCASIONE DELL'IRLANDA: Sinistro di Hendrick che sfiora di poco l'incrocio dei pali.

8' Bernardeschi non trova di prima Zaza, l'Irlanda così può ripartire

7' Palla sul secondo palo, Immobile non ci arriva. Si ripartirà da Randolph

7' Duffy anticipa e mette di nuovo in corner

6' Primo calcio d'angolo per gli azzurri

6' Entrataccia di Hendrick su Florenzi: Ha?egan lo richiama solo verbalmente. Avrebbe meritato il giallo. Punizione per l'Italia

5' Fuorigioco di Florenzi

5'L'Irlanda subito aggressiva in questi primi cinque minuti di gioco, vedremo come la squadra di Conte saprà reagire

4' Brava la difesa azzurra che si chiude e può ripartire.

4' Stanno aggrendo con ferocia gli irlandesi che devono per forza vincere

3' Thiago Motta commette fallo a centrocampo su Murphy

2' Altro intervento duro da parte dell'Irlanda, questa volta McCean su Bernardeschi

1' Ogbonna ferma Duffy, l'Italia può ripartire

1' Prova ad arrivare McClean in fascia sinistra, ma non ci arriva. Rimessa azzurra

0' Primo richiamo per Coleman che ha fermato in modo irregolare De Sciglio

0' INIZIA LA PARTITA, primo pallone dell'Italia

20.57 Ora tutti in piedi, è il momento del nostro inno!

20.56 "La canzone del soldato" è il momento dell'inno dell'Irlanda

20.55 Il campo di Lille è davvero mal messo

20.54 Italia ed Irlanda entrano in campo

20.53 Squadre nel tunnel

20.52 Una spettacolare panoramica del Pierre Mauroy di Lille

20.47 Clima festoso a Lille

20.45 Graziano Pellè e Shane Long sono compagni di squadra nel Southampton

20.41 L'unica vittoria dell'Irlanda contro gli Azzurri è l'1-0 alla Coppa del Mondo 1994.

20.39 Altre foto in arrivo da Lille (Uefa.com)

20.34 Questo è il nono UEFA EURO per l'Italia e il sesto consecutivo. L'unica volta che gli Azzurri hanno fallito la qualificazione fu nel 1992 nell'edizione svedese mentre solo in due occasioni non hanno superato i gironi, nel 1996 e nel 2004.

20.32 Riguardiamo le formazioni che tra meno di mezz'ora scenderanno in campo per l'ultima giornata del girone E

20.24 Riscaldamento finale in corso

20.21 L'Italia ha vinto gli Europei del 1968 e da allora ha disputato due finali, nel 2000 e nel 2012.

20.17 Pillole statistiche: Con un gol di Salvatore Schillaci a Roma, l'Italia ha eliminato l'Irlanda ai quarti di finale dei Mondiali del 1990. Quattro anni dopo, l'Irlanda ha battuto gli azzurri con lo stesso risultato nella fase a gironi del torneo grazie a un gol di Ray Houghton. (uefa.com)

20.11 Stephan El Shaarawy all'arrivo allo stadio di Lille

20.07 LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL' ITALIA. Conte, rischia il diffidato Bonucci (per l'occasione capitano) in difesa.

(3-5-2): Sirigu, Barzagli, Bonucci (C), Ogbonna, Sturaro, Motta, Florenzi, Bernardeschi, De Sciglio, Zaza, Immobile

20.02 Il Grande tadio Pierre Mauroy di Lille

19.58 Martin O'Neill e James McClean a colloquio

19.55 La formazione ufficiale dell'irlanda

(4-3-1-2) - Randolph; Coleman, Duffy, Keogh, Ward; McClean, Hendrick, McCarthy, Brady; Murphy, Long.

19.54 Eccoci collegati

Cari Amici lettori di Vavel Italia, benvenuti alla diretta scritta live ed di Italia - Irlanda, match valido per la terza ed ultima giornata del gruppo E di UEFA Euro 2016.

L'Italia è già qualificata, come prima, agli ottavi di Euro 2016, forte di due vittorie contro Belgio e Svezia nelle prime due giornate. Questa sera gli azzurri affronteranno a Lille l'Irlanda che cerca una difficile qualificazione come miglior terza.

Italia Svezia 1-0

Senza obblighi di classifica, come ampiamente annunciato, ci sarà turnover quasi totale per Conte, pronto a cambiare 9/11 di formazione per testare giocatori fin qui utilizzati poco o nulla: Zaza e Immobile in avanti, Sirigu in porta e tante novità a centrocampo.

sopralluogo allo stadio Pierre Mauroy

Come dicevamo, l'Irlanda deve a tutti i costi vincere. Tre punti per mettere in cassaforte il passaggio agli ottavi. Uno sguardo a Svezia - Belgio poi per definire poi la posizione nel raggruppamento.

Gli uomini di O'Neill sono riusciti a pareggiare 1-1 all'esordio contro la Svezia, ma contro il Belgio sono stati sconfitti per 3-0.



Nell’altra partita del girone E il Belgio, dopo aver schiacciato l’Irlanda, si presenta da favorito contro la Svezia

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Antonio Conte non vuole fare sconti all'Irlanda: "Qui si vince e si perde tutti insieme, me compreso. Io voglio farla bene questa partita, non voglio rischiare di sfasciare ciò che si è fatto finora, ecco perché adesso mi vedete ancora più antipatico del solito. Vincere EURO? L’umiltà fa parte dell’intelligenza. Non dobbiamo mai dimenticarci da dove arriviamo, Sarebbe un errore da stolti. Dalle mie parti si dice come ti alzano, così ti abbassano. Per me non è una vigilia da camomilla, ci siamo qualificati per gli ottavi ma non conta nulla. Mi aspetto una gara fisica, noi giocheremo per vincerla anche perché se perderemo ci saranno rotture di scatole".

Sui singoli: "Da chi mi aspetto una prestazione domani? Da nessun singolo in particolare. Mi aspetto una bella prestazione dalla squadra, altrimenti andremmo contro i nostri principi. Bernardeschi nell’uno-contro-uno deve dare superiorità numerica. Noi cerchiamo di creargli l’uno contro uno e lì poi non ci sono schemi o giocate. Lui ha un grande potenziale, deve continuare su questa squadra e lavorare per fare un salto importante .Candreva? Ha ricominciato a lavorare, ho fiducia nel suo recupero per gli ottavi".

Insieme al ct azzurro, era presente anche Gigi Buffon: "Io sto molto bene, ho avuto solo qualche grado di influenza per qualche giorno dalla vigilia della partita con la Svezia. Penso di non giocare domani, ma sto bene”,Conte: “Si è allenato solo oggi con noi, cerchiamo di recuperarlo per bene. Ho cambiato idea rispetto a dopo la gara contro la Svezia. Serve mantenere degli equilibri e questa non è una partita per ‘annusare’ titolari e riserve. Cercherò di mettere una formazione equilibrata altrimenti avremo problemi. Io non la considero inutile questa partita, ci deve dare delle risposte".



O'Neill chiede alla sua squadra una grande partita per sognare gli ottavi di finale: "C'è una discreta fiducia sulla squadra. Dobbiamo eliminare gli errori commessi contro il Belgio, i giocatori ne sono consapevoli. Vogliamo tornare a giocare come abbiamo fatto contro la Svezia. L'Italia ha qualità, dobbiamo farci trovare pronti. E credo che lo saremo. A ottobre abbiamo battuto la Germania campione del mondo nel girone di qualificazione, in una gara in cui era necessaria la vittoria. Le nostre motivazioni saranno uguali a quella gara e allo spareggio vinto contro la Bosnia. In caso di vittoria, avremo possibilità concrete di approdare agli ottavi. Con quattro punti possiamo davvero superare il girone. Vedremo se saremo in grado di raggiungere questo obiettivo, sarebbe fantastico per noi." Un solo dubbio di formazione: "Walters non si è allenato oggi, quindi la sua presenza è molto in dubbio per la partita contro l'Italia."



LE PROBABILI FORMAZIONI

Ampio "turn over" per Conte: in porta Sirigu al posto di Buffon, in difesa spazio a Barzagli (unico confermato), affiancato da Darmian e da Ogbonna, che potrà esordire in questo Euro 2016. Solito centrocampo a cinque: Florenzi, Thiago Motta, Sturaro, Bernardeschi e De Sciglio (in ballottaggio con El Shaarawy) che saranno a supporto del tandem Zaza-Immobile.

Italia (3-5-2) – Sirigu; Darmian, Barzagli, Ogbonna; De Siglio, Florenzi, Thiago Motta,Sturaro,Bernardeschi ; Immobile, Zaza.

Pochi cambi invece per O’Neill che dovrebbe confermare la formazione tipo: 4-2-3-1 con Randolph in porta, Coleman, O'Shea, Clark e Brady a comporre la linea di difesa, Mc Charty, Whelan a centrocampo e il terzetto Hendrick, Hoolahan, Walters dietro l'unica punta Long.

Irlanda (4-3-1-2) - Randolph; Coleman, O’Shea, Clark, Brady; McCarthy, Hendrick, Whelan; Hoolahan; Walters, Long.

STATISTICHE, PRECEDENTI E CURIOSITA'

L'Italia ha battuto 2-0 l'Irlanda nella fase a gironi di UEFA EURO 2012. L'unica vittoria dell'Irlanda contro gli Azzurri è l'1-0 alla Coppa del Mondo 1994. Nel 2014 le due squadre hanno pareggiato 0-0 in amichevole a Londra.



14ª sfida tra Italia e Irlanda: Azzurri avanti otto vittorie a due – tre i pareggi. L’Italia ha già battuto l’Irlanda nello scorso Europeo del 2012: 2-0 il punteggio con gol di Antonio Cassano e Mario Balotelli. In totale queste due Nazionali si sono affrontate tre volte in un torneo internazionale: nell’Europeo del 2012, nel Mondiale 1990 (vittoria dell’Italia 1-0 nei quarti di finale) e nel Mondiale 1994 (successo irlandese per 1-0 nella fase a gironi).



L'Italia ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta degli Europei per la sesta volta in otto partecipazioni dal 1980. L’unica volta in cui l’Italia ha vinto le prime due gare di un Europeo è stata nel 2000, quando raggiunse poi la finale. Escludendo le amichevoli, l’Italia è imbattuta sotto la guida di Antonio Conte(9V, 3N).



Giocatori e allenatori: incroci

• Compagni di squadra

Graziano Pellè (Italia) e Shane Long (Irlanda) – Southampton

• Ex compagni di squadra

Emanuele Giaccherini (Italia) e John O'Shea, Keiren Westwood (Irlanda) – Sunderland, 2013–14

• Trapattoni ha allenato sia l'Italia (2000–04) che l'Irlanda (2008–13).