Risultato finale Francia - Svizzera, Euro 2016 (0-0): non si fanno male, qualificazione per entrambe

Svizzera e Francia non si fanno male: 0-0 e qualificazione per entrambe. Una partita non entusiasmante a Lille. I padroni di casa passati da primi del girone A, giocheranno domenica pomeriggio contro una ripescata, molto probabilmente sarà l'Irlanda del Nord. La Svizzera per la prima volta nella sua storia supera la fase ai gironi e si qualifica agli ottavi di finale. Per stasera è davvero tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE 0-0 TRA SVIZZERA E FRANCIA

90'Svizzera che non affonda, Francia che attende. Il pareggio va bene ad entrambe

90' Saranno due minuti di recupero

89' Rimessa laterale per la Svizzera

88' Francia che si abbassa, i 15 000 mila tifosi della Svizzera incitano la propria squadra

87' Payet colpisce Sissoko che li rimpalla il tiro

86' Schär tocca la palla con la mano, punizione dal limite per la Francia. Andrà Payet

86' Ultimo cambio per la Svizzera: dentro Lang, fuori Mehmedi

85' Fuorigioco di Džemaili

83' Rodriguez mette al centro, Cabaye allontana

79' Destro potente, ma non preciso per Payet. Palla che finisce fuori

78' Fuori un'ottimo Shaqiri, dentro Fernandes

78' Fallo in attacco di Seferovic su Rami

77' Altro cambio per la Francia: entra Matuidi ed esce Griezmann

76' Dall'altra parte il cross di Rodríguez non passa

76' TRAVERSA DI PAYET: Contropiede strepitoso di Sissoko, Payet impatta bene il pallone e calcia in porta. La traversa gli nega il gol

73' Primo cambio per Petkovi?: entra Seferovi?, esce il giovane Embolo

71' Svizzera che non ha fretta di accelare i tempi

70' Cross di Mehmedi, Koscielny libera in rimessa laterale

67' Altra rimessa in zona d'attacco per la Francia

67' Sissoko si procura una rimessa laterale

66' La Francia torna in attacco, ma Behrami mette fuori

64' Embolo rimane a terra dopo uno scontro subito. Rami mette palla fuori

64' Si abbassa la Svizzera

63' Shaqiri prova a sorprendere Lloris con un tiro-cross. Palla che finisce sopra la traversa

63' Angolo per Svizzera

62Primo cambio per la Francia: fuori Coman e dentro Payet

61' Coman scivola in area

58' Shaqiri potresta con Skomina per un intervento subito al limite dell'area da Cabaye.

57' Inserimento di Griezmann, ma il suo destro è troppo centrale per battere Sommer. Angolo per la Francia

56' Svizzera più reattiva rispetto ai padroni di casa

55' cross pericoloso di Lichtsteiner,Džemaili per un soffio non ci arriva

54' Si riprende con una rimessa laterale per la Svizzera

53' Scontro tra Griezmann e Behrami e poi si fermano tutti. Il motivo?il pallone è scoppiato

52' Primo squillo della Francia con Gignac: tiro centrale, nessun problema per Sommer

51' Ma la Svizzera recupera nuovamente il pallone e può ripartire. Francia non entrata ancora in partita in questa ripresa

50' Fuorigioco di Rodríguez. La Francia può respirare dopo questi primi cinque minuti

50' Corner la Svizzera

49' Griezmann prova a cercare in verticale Gignac, ma il passaggio non è un granchè e la difesa rossobianca riparte

49' Attacca ancora la Svizzera che fa girare bene la palla

' La Svizzera ha iniziato molto meglio questo secondo tempo rispetto alla Francia

48' Corner per gli elvetici

47' Svizzera ancora in attacco

46' Cross di Embolo a cercare Mehmedi, ma l'attaccante è stato anticipato da Rami

45' Inizia il secondo tempo, prima palla giocata dalla Svizzera

22.01 Le formazioni sono le stesse del primo tempo

22.00 Squadre che ritornano in campo

21.56 Le immagini di questo primo tempo

Squadre a riposo, 0-0 tra Francia e Svizzera. Primi 20 minuti strepitosi di Pogba che in pochi minuti ha colpito prima la traversa e succesivamente il palo. Ritmi che sono poi calati. Partita piacevole con la Svizzera che sta tenendo bene il campo. A tra poco per il secondo tempo

45' La Francia chiuderà in avanti questo primo tempo

45' Ci sarà un solo minuto di recupero

44' Tiro da dimenticare per Džemaili

43' Lancio verticale di Pogba per Gignac, Shaqir si oppone e così la Svizzera può ripartire

42' Fallo di Pogba su Embolo. La Svizzera puo' rifiatare

41' Errori in fase di impostazione da parte di entrambe le squadre.

38' Cross basso di Embolo per Shaqiri, Rami è ben apostatato in area e libera

35' Dribbling di Coman che mette in mezzo, Griezmann prova il tocco per Gignac, la difesa elvetica anticipa.

34' Nono calcio d'angolo per i francesi

34' Ritmi un po' calati rispetto ai primi 20 minuti di partita

33' Iniziativa deviata di Sissoko. 8 angolo per la Francia

33' calcio di punizione per la Francia

32' Rimessa in zona d'attaco per la Svizzera

30' Cross interessante di Coman, Griezmann per pochi centimetri non ci arriva

28' Troppo basso il cross di Shaqiri, la Francia può ripartire

28' Embolo va in percussione, ma trovo un muro francese in area. Angolo per la Svizzera, sarà il secondo

27' La Svizzera torna a farsi vedere in attacco

26' Fallo tattico di Lichtsteiner su Coman. Skomina grazia il giocatore bianconero

21.27

24' Gioco pericoloso di Rami che al posto di colpire la palla colpice con una mezza rovesciata la faccia di Mehmedi. Giallo per l'ex difensore del Milan

24' Altro angolo per la Francia. Schär anticipa i giocatori francesi, ennesimo corner

22' Quarto angolo per la Francia

20' dall'altra parte Mehmedi si libera bene, rientra sul destro e va al tiro. Palla fuori, ma la Svizzera c'è

19' Cross di Gignac, Coman viene ostacolato da un compagno di squadra, Sommer ringrazia e fa sua la palla

18' La Svizzera rallenta i ritmi di gioco

17' Pogba sta trascinando la Francia in questi primi 15 minuti di partita

17' ANCORA POGBA che in controcopiede scheggia l'incrocio dei pali.

15' Griezmann ferma in modo irregolare Behrami

15' Tiro deviato di Džemaili, Lloris bravo ad evitare l'angolo

14' La Svizzera prova a farsi vedere in attacco

13' Bene Pogba in questo avvio di partita

12' Altro tiro del giocatore della Juventus questa volta con un sinistro di controbalzo, di nuovo angolo per la Francia

11' Tiro di Pogba che cerca l'incrocio, Sommer si rifugia in angolo

9' Con personalità l'avvio della Svizzera

7'Occasione per la Svizzera: Shaqiri la tocca di testa deviandola sul secondo palo. Lì c'è Sissoko che rischia l'autogol tirando la palla su Djouro, Pogba in qualche modo poi libera

7' Calcio d'angolo per la Svizzera

7 Rami all'ultimo riesce ad anticipare Lichtsteiner,rimessa laterale

5' Gioco pericoloso di Džemaili

3'Pallone troppo lungo di Evra per Coman. Si ripartirà da rimessa dal fondo

3' Fuorigioco di Embolo

2' Parabola insidiosa di Griezmann,ma Rami è stato anticipato dalla difesa svizzera

2' Griezmann dalla bandierina

1' Tiro cross di Pogba, deviato in corner, il primo della partita.

0' Pressa alto la Svizzera

0' Inizia la partita, prima palla giocata dalla Francia

20.58 Ricordiamo la classifica del gruppo A

Francia: 6

Svizzera: 4

Romania: 1

Albania: 0

20.57 La marsigliese risuona allo Stadio Pierre Mauroy

20.56 E' il momento degli inni,si inizia con quello elvetico

20.55 Francia e Svizzera fanno il loro ingresso in campo

20.54 Siamo a Lille, le condizioni del terreno di gioco è un po' malmesso

20.53 La Francia non ha mai perso quando Griezmann è andato a segno: in totale, con la stella dell'Atletico Madrid in campo, con 5 vittorie e 2 pareggi.

20.52 Le squadre sono nel tunnel, tra poco faranno il loro ingresso in campo

20.49 Sarà una grande notte per il 19enne Breel Embolo, la prima da titolare in questo EURO 2016.

20.45 Ultimi minuti prima di ritornare negli spogliatoi

20.43 In campo a Lille. Coman, Cabaye e Gignac sono i volti nuovi nella formazione della Francia.

20.40 7 goal nell'ultimo incontro tra Francia e Svizzera ai mondiali 2014 del Brasile. La Francia vinse 5-2.

20.36 Pogba ritrova la maglia da titolare

20.33 Serata parzialmente nuvolosa a Lille

20.30 Anche la Svizzera in campo per completare l'allenamento di rifinitura.

Un'occhiata dentro gli spogliatoi delle due Nazionali

20.27 Rivediamo le formazioni ufficiali che tra poco più di mezz'ora scenderanno in campo:

Francia (4-3-3): Lloris; Jallet, Rami, Koscielny, Evra; Cabaye, Sissoko, Pogba; Griezmann, Gignac, Coman. Allenatore: Deschamps.

Svizzera (4-3-3): Sommer; Lichtsteiner, Djourou, Schar, Rodriguez; Behrami, Xhaka, Dzemaili; Shaqiri, Embolo, Mehmedi. Allenatore: Petkovic.

20.23 Riscaldamento finale

20.20 Un'occhiata dentro gli spogliatoi delle due Nazionali

20.16 Patrice Evra, il veterano della squadra, potrebbe vincere la sua decima partita consecutiva con la Francia. La sua precedente striscia vincente si era fermata a 4 nel 2011.

20.07 Pillole statistiche: Valon Behrami ha molti ricordi di gare contro la Francia. Fece il suo debutto internazionale proprio contro di loro nelle qualificazioni mondiale FIFA del 2006 a Berna l'otto Ottobre 2005 (1-1). La sua presenza numero 50 con la Svizzera avvenne proprio contro la Francia in Brasile.

20.05 Eccoci fuori dal Pierre Mauroy

19.58 La formazione ufficiale della Francia

(4-3-3): Lloris; Jallet, Rami, Koscielny, Evra; Sissoko, Cabaye, Pogba; Griezmann, Gignac, Coman

19.55 In diretta da Lille

19.50 Gli 11 di Petkovi?

Svizzera (4-3-3): Sommer; Lichtsteiner, Schär, Djourou, Rodríguez; Behrami, Džemaili, Xhaka; Shaqiri, Embolo, Mehmedi.

19.47 Eccoci collegati

Benvenuti alla diretta scritta, live e, di Francia - Svizzera. Si gioca alle 21, allo Stadio Pierre Mauroy di Lille, terzo ed ultimo appuntamento del Gruppo A ad Euro 2016.

Stade Pierre Mauroy, Lille- uefa.com

La Francia è già qualificata: col pareggio, anche la Svizzera è promossa. In caso di sconfitta degli elvetici, la Romania (che giocherà contro l’Albania) potrebbe issarsi al secondo posto. In arrivo un biscotto?

Se la squadra di Deschamps passasse come prima del girone A potrebbe pescare il Belgio (il pericolo maggiore), più probabile una fra l’Irlanda del Nord, la Repubblica Ceca, la Turchia, la Svezia o la Repubblica d’Irlanda, tutte in corsa per il terzo posto nei gironi C, D, E.

uefa.com

Secondo l'Equipe, la Francia dovrà approfittare della partita contro la Svizzera per liberarsi della pressione che c'è sulla squadra dalla gara di debutto.

Petkovi? ha invitato i giocatori a "chiudere in bellezza la fase a gironi" battendo i padroni di casa. La seconda del girone A incontrerà la seconda del girone C che potrebbe essere anche la Germania (o la Polonia).

uefa.com

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Didier Deschamps, Ct Francia: "Potrei fare dei cambiamenti. Tutti i miei giocatori sono a disposizione, ma ci sono diversi fattori da considerare. Devo scegliere una squadra che mi garantisca il primo posto. Dovremmo avere più libertà contro la Svizzera a causa del suo stile di gioco. Giocare contro una squadra ultra-difensiva è molto difficile. La Svizzera ha una squadra che ama giocare a calcio, quindi potrebbe essere una partita aperta. Dimitri Payet ha lavorato molto duramente ed è stato premiato. Ci sono dei giocatori che fanno la differenza, ma al di là dell'aspetto individuale è la squadra con il suo atteggiamento a essere cruciale. E' bello quello che sta capitando a Payet al momento".

uefa.com

Vladimir Petkovi?, Ct Svizzera: "Non pensiamo molto alla nostra sconfitta per 5-2 contro la Francia al Mondiale di due anni fa. Di certo non siamo in cerca di ventetta. Siamo concentrati sul presente - è tutto quello che conta. Vogliamo dimostrare alla Francia che sappiamo giocare a calcio bene quanto loro. Sì, potremmo avere un paio di occasioni dai claci piazzati delle quali potremmo approfittare, ma vogliamo anche dimostrare loro che sappiamo giocare a calcio."

uefa.com

PROBABILI FORMAZIONI

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schär, Djourou, Rodríguez; Behrami, Džemaili, Xhaka; Shaqiri, Seferovi?, Mehmedi.

Diffidati: Behrami, Schär, Xhaka, Embolo

Francia (4-3-3) Lloris; Sagna, Rami, Koscielny, Evra/Digne; Pogba, Cabaye, Matuidi/Sissoko; Griezmann, Gignac, Payet.

Diffidati: Giroud, Kanté

https://www.vavel.com/it/tag/svizzera-euro-2016

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Questa sarà la 38ª sfida tra queste due Nazionali: Francia avanti nel computo delle vittorie per 16 a 12, nove i pareggi. L'ultimo successo della Svizzera sulla Francia è datato maggio 1992 (2-1 a Losanna). Da allora sono arrivati tre successi dei Bleus e altrettanti pareggi.

Francia e Svizzera sono capitate nello stesso girone per la quarta volta negli ultimi sette major tournament (Euro 2004, Mondiali 2006, Mondiali 2014, Euro 2016).

Due squadre svizzere hanno giocato in UEFA Champions League a Lille: a febbraio 2005, il Basilea ha perso 2-0 contro i padroni di casa ai sedicesimi di Coppa UEFA, mentre ad agosto 2014 il Grasshoppers ha pareggiato 1-1 nelle qualificazioni di UEFA Champions League e ha schierato il nazionale svizzero Michael Lang.

Francia imbattuta negli ultimi tre incroci con la Svizzera nelle grandi manifestazioni: vittoria a Euro 2004 e ai Mondiali 2014, pareggio ai Mondiali 2006.

L'ultima partita tra queste due Nazionali, ai Mondiali 2014, ha prodotto sette gol (vittoria della Francia 5-2), uno in più di quelli segnati nei precedenti quattro incontri.

uefa.com

I sette gol di Francia-Svizzera ai Mondiali 2014 furono segnati da sette calciatori diversi.

L'unico precedente della Francia allo Stade Pierre-Mauroy finì con un sonoro 8-0 rifilato alla Giamaica (giugno 2014).

[Statistiche Opta ed Uefa.com]