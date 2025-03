Risultato Colombia 0-0 Perù in Copa America 2016: ai rigori sbagliano Cueva e Trauco, Colombia in semifinale

04.17 - Non mi resta che ringraziarvi a nome di tutta la redazione di VAVEL.com, Gianluigi Sottile vi augura una buona notte (per quello che ne resta) e alla prossima, sempre qui! Ricordiamo il verdetto: dopo lo 0-0 nei 90 minuti, gli errori di Trauco e Cueva condannano il Perù all'eliminazione, passa la Colombia per 4-2.

04.15 - Gli errori di Trauco e Cueva condannano il Perù: passa la Colombia, tutto sommato con merito dopo quello che abbiamo visto nei 90'. Restano i rimpianti per una partita forse giocata troppo difensivamente, fatto sta che quello che è successo oggi è giusto. E poi si sa, affidarsi ai rigori, che sono una lotteria, non è una certezza. E il Perù è stato punito. Questo è il calcio.

04.11 - Cueva... IN CURVA! LA COLOMBIA VA IN SEMIFINALE AI RIGORI!

04.11 - Se il Perù sbaglia, Colombia in semifinale. Cueva dovrà segnare.

04.10 - Match-point per Perez. Gol. 4-2.

04.10 - OSPINA! SI RESTA SUL 3-2! PRIMO ERRORE DEL PERU'!

04.09 - Trauco. Terzino sinistro, che non ha provato i rigori precedentemente.

04.09 - E va benissimo, anche se centrale. 3-2.

04.08 - Moreno sarà il prossimo.

04.08 - E non sbaglia! Che rigore. Gran personalità, classe '95 molto interessante.

04.08 - Tapia il prossimo.

04.07 - Cuadrado. Anche lui perfetto, nello stesso angolo di James.

04.06 - Ruidiaz... di potenza, benissimo. 1-1.

04.06 - Risponde Ruidiaz, l'eroe del passaggio del turno.

04.05 - Parte James... all'angolino. Perfetto. 1-0.

04.04 - Il primo a calciare sarà James Rodriguez.

04.03 - Entrambe le squadre si "riuniscono" prima del penalty. Carica, agonismo da ritrovare oltre la stanchezza.

04.00 - Il Perù sa già chi mandare a tirare i rigori, sono stati provati in allenamento. La Colombia invece andrà sul talento.

03.58 - Saranno calci di rigore! 0-0 fra Colombia e Perù.

90' + 3' - Cross orribile di Cueva sull'altro corner. Cosa ha rischiato la Colombia, dopo aver praticamente dominato... e il Perù si è preparato per i rigori.

90' + 2' - SALVA TUTTO OSPINA! DAL CORNER OSPINA SALVA IL COLPO DI TESTA CENTRALE DI RAMOS CHE ERA ESATTAMENTE SOTTO LA TRAVERSA, RIFLESSO SPETTACOLARE!

90' + 1' - Dentro Fabra, fuori Diaz. Rimessa laterale in buona posizione per il Perù. Corner, adesso.

90' - Dentro Fabra a breve, non ce la fa Diaz a proseguire.

88' - Possesso dei blanchirroji sulla linea difensiva. Spingono per gli ultimi assalti i colombiani, con poco successo.

86' - Grandissima chiusura di Murillo, ha rischiato la Colombia. Ma la palla ora ce l'ha il Perù che vuole evitare gli assalti finale dei cafeteros a tutti i costi.

84' - Stacca Murillo, palla fuori. Decisamente male la precisione del colpo di testa.

83' - Respinta del Perù, fa possesso la Colombia. Fallo su Cuadrado nella trequarti peruviana.

81' - Fuori Polo, dentro un altro rigorista, Benavente. Tutti cercano di prepararsi ai penalty, a cui mancano 9 minuti + recupero. Corner colombiano.

80' - Profondità cercata da Tapia, troppo lungo il tentativo. Diaz dovrebbe aver chiesto il cambio, è stremato. Esce Torres, dentro il rigorista Perez.

78' - Un minuto fa dentro l'eroe del momento Ruidiaz, fuori Flores. Adesso parte il contropiede peruviano.

76' - Tutto il talento di Moreno al posto di un opaco Cardona.

75' - James viene murato sul più bello davanti a Gallese dopo uno scambio meraviglioso con Cuadrado.

74' - Fallo su Cuadrado. Arriva il dato degli spettatori: 74994.

72' - Fuorigioco di Cuadrado in una bella azione con un triangolo con Bacca. Ma non c'era, a quanto pare.

71' - Ribattuta e Cueva va in porta, trovando la deviazione sì ma di un compagno, in rinvio dal fondo dunque.

70' - Punizione peruviana dal limite, ammonito Diaz. Flores, Ramos, Cueva sul punto di battuta.

69' - Clamoroso errore di Rodriguez dopo una partita giocata perfettamente sino ad adess0, con Bacca che dopo il rimpallo era 1v1 con Gallese, ma dopo esser partito in fuorigioco.

68' - Lancio lungo di Zapata verso Bacca, troppo lungo. Gallese gestisce.

66' - Giallo per Zapata, ammonito per proteste.

65' - Fallo a favore del Perù nella trequarti cafetera.

63' - Giallo per Tapia, dopo un fallo su James e punizione sulla destra per la Colombia.

61' - Rimessa dal fondo peruviana dopo un cross di Cuadrado, arginato dalla difesa.

59' - Sanchez ha preso una bella botta per fermare un cross di Guerrero con la faccia.

57' - Fallo in attacco colombiano. Possesso peruviano.

55' - Colpo di testa di Bacca su cross dalla trequarti sulla destra di James, blocca facile Gallese.

54' - James guadagna una rimessa laterale.

52' - Punizione Perù sulla sinistra.

50' - Grande idea di Vilchez che trova Flores sul secondo palo il quale non riesce a dare forza al pallone.

48' - Fuorigioco di Polo. Punizione cafeteros.

46' - Arias prende un colpo da Crauco, calcio di punizione fin da subito, sulla destra.

03.10 - Si ricomincia! Buon divertimento con il secondo tempo di Colombia-Perù.

02.55 - Una sola squadra in campo in questo primo tempo di Copa Amèrica: il Perù ha l'unico obiettivo di portare la sfida ai rigori, mentre la Colombia fa la partita e in svariate situazioni ha sfiorato la rete, in particolare una volta, quando James ha preso il palo. Adesso un break, ci vediamo all'inizio della seconda frazione.

02.53 - Finisce il primo tempo.

45' + 2' - Due di recupero. Azione peruviana in corso.

45' - Controllo difficile per Cueva, il campo termina, rimessa laterale.

43' - Corner cafeteros.

41' - Fase di gestione colombiana.

39' - Stanno tutti bene in campo. Provano ad andare i colombiani, dubbio contatto fra Bacca e Ramos, da rivedere, in area.

37' - Ennesimo intervento di medici in campo, a terra Diaz e Tapia dopo uno scontro.

35' - Vilchez non trova una buona soluzione in una situazione difficile.

33' - Contropiede colombiano fermato da Vilchez. Bacca a terra, ha preso una botta.

32' - Corner peruviano guadagnato da Torres, che sta bene. Ospina ha problemi fisici, è il terzo stop in pochi minuti, ma anche lui è ok.

30' - Torres correndo malissimo rientra in campo, zoppica vistosamente. Trauco ferma un break colombiano.

28' - Ora botta sulla nuca per Cuadrado che sembra in grado di ricominciare.

27' - Esce in barella addirittura il centrocampista. A breve un aggiornamento sulle sue condizioni. Possesso Perù.

26' - Torres dopo una discesa di Cuadrado sulla destra prova a tirare di prima intenzione e spara il pallone fuori, scontrandosi con Rodriguez. In lacrime il centrocampista, sembra più grave del previsto.

24' - Cerca di calmare i ritmi col possesso palla la Blanchirroja con poco successo.

22' - JAMES! PALO! Il colombiano inventa un dribbling assurdo dalla sinistra, dai 23-25 metri col destro tira in maniera perfetta e colpisce il palo! Sulla respinta, Bacca sull'esterno della rete! Che chance!

21' - In precedenza fallo di Zapata su Guerrero, con Cuadrado che cercando di raddoppiare El Depredador non ha migliorato la situazione. Il calciatore rimane a terra ma sembra in grado di proseguire.

19' - Arias rimpalla un pallone sui peruviani ma ha la peggio: possibilità di fare gioco per il Perù partendo dalla rimessa laterale.

17' - Possesso sulla linea difensiva per i colombiani.

15' - Ottima ripartenza blanchirroja, con Murillo che deve intervenire per chiudere Guerrero in fallo laterale.

14' - Azione insistita colombiana, iniziata dal dribbling di Cuadrado ma che si conclude con un nulla di fatto.

12' - James Rodriguez in discesa sul fondo, lo chiude Corso senza nè toccare il cross nè fare fallo: palla a Gallese che potrà gestirla dal fondo.

10' - Rinvio per Gallese.

8' - FLORES! Guerrero si allarga sulla destra ed esegue un cross dolcissimo per la testa del compagno che spedisce il pallone di poco alto! Risposta peruviana!

7' - Rodriguez si prende un rischio sul pressing di Bacca ma ne esce senza grossi danni. Fallo su Tapia, punizione Perù.

5' - Fallo su Bacca, molto ruvida in questo avvio la blanchirroja.

3' - BACCA! 1-2 con Cuadrado, si defila l'attaccante del Milan che va sul destro e colpisce sull'esterno della rete! Primo squillo colombiano.

3' - Palla ai cafeteros, fallo su Cuadrado da parte di Trauco.

1' - Palla immediatamente recuperata dalla Colombia, con una finezza di James che però viene arginata. Laterale colombiana.

02.o6 - Si comincia! Campo non in condizioni perfette, primo pallone al Perù.

02.03 - Eseguiti nell'ordine gli inni di Perù e Colombia. Peruviani in divisa full red; i colombiani invece in divisa di trasferta tutta bianca.

01.57 - Squadre in campo!

01.50 - Le selezioni rientrano negli spogliatoi. Ultimi preparativi, restate connessi per l'inizio di Colombia-Perù.

01.40 - Squadre in campo per il riscaldamento già da qualche minuto. L'ambente c'è, il MetLife Stadium si sta riempiendo.

01.30 - La Colombia cambia solo Sanchez sulla mediana preferito a Perez; cambio simile anche sotto l'aspetto tattico per gli avversari, con Tapia al posto di Balbin.

01.20 - Formazione ufficiale del Perù:



(4-2-3-1): Gallese; Corzo, Ramos, Rodriguez, Trauco; Vilchez, Tapia; Polo, Cueva, Flores; Guerrero.

01.10 - Formazione ufficiale della Colombia:



(4-2-3-1): Ospina; Arias, Zapata, Murillo, Diaz; Sanchez, Torres; Cuadrado, James Rodriguez, Cardona; Bacca.

01.oo - Inizia il nostro avvicinamento al match a meno di un'ora dal fischio d'inizio.

Una buona serata a tutti popolo di VAVEL.com, qui è Gianluigi Sottile e siamo qui per seguire assieme l'avvicinamento e poi i 90 minuti di Colombia-Perù, match di Copa America il cui inizio è previsto per le ore 02:00 italiane, valido per i quarti di finale.

L'esultanza di gruppo colombiana dopo la rete decisiva durante il match col Paraguay. | Google.

QUI COLOMBIA - Gli uomini di Pekerman arrivano ai quarti in quanto giunti secondi nel gruppo A dietro agli USA dopo la clamorosa sconfitta nell'ultima giornata contro la Costa Rica, dovuta a un turnover considerabile un po' troppo eccessivo, a qualificazione però già ottenuta, dopo una vittoria e un pari. Pressione? I colombiani sono noti per prendere con molta leggerezza le cose; dunque non dovrebbe essere un problema il fatto di essere una delle favorite per la vittoria finale. La sensazione è quella di una squadra non fortissima in difesa, ma con una buona solidità, e che poi può facilmente abbattere le difese avversarie con tutto il talento che troviamo dalla trequarti in su.

Le scelte del CT colombiano prevedono un 4-2-3-1 con il solito Ospina fra i pali; Arias e Diaz sulle fasce, al centro coppia a tutta Serie A: Zapata-Murillo. In mediana i due interditori Perez e Torres; Cuadrado, James Rodriguez e Cardona i tre favoriti per prendere i posti dietro all'unica punta, Bacca.

Il gol di mano di Ruidiaz che di fatto elimina il Brasile dalla Copa. | Google.

QUI PERU' - Gareca e i suoi ci tengono a precisare che non sono un outsider: questa squadra si sente una solida realtà, lo ha dimostrato nel girone dove è stata in grado di eliminare il Brasile, con un episodio arbitrale che ha fatto discutere come fa discutere un gol fatto di mano; tuttavia le certezze a questa selezione non mancano, e la prima cosa da cui parte questa squadra è la ferrea organizzazione non solo difensiva, con due partite su 3 terminate senza subire gol e l'altra pareggiata, segnando sempre, facendo 7 punti. Riusciranno nell'impresa? E' dura, contro la Colombia. Ma attenti, ci sanno fare...

La risposta di Gareca prevede un modulo speculare, sempre 4-2-3-1, che comincia dalla certezza, il portiere Gallese. Corzo, Ramos, Rodriguez e Trauco a formare il comparto difensivo; Vilchez e Balbin i due centrocampisti centrali, vista l'assenza di Yotun per squalifica. Il talento di Polo, Cueva e Flores dietro all'unica punta, la star Guerrero.

Una foto di una partita passata fra Perù e Colombia. | Google.

PRECEDENTI - Peruviani in lieve svantaggio nei precedenti contro gli avversari colombiani, con "solo" 18 successi a fronte di 21 sconfitte. 22 i restanti match terminati col segno "x", dominante. Ma oggi non esistono pareggi: o una o l'altra. Altro dato preoccupante per Gareca può essere che in nessuno degli ultimi 5 precedenti la sua squadra ha prevalso: 3 vittorie colombiane e due pari con un solo gol realizzato.

TATTICA E UOMINI CHIAVE - Difficile che i peruviani decidano di giocare all'attacco; ci aspettiamo dunque che Pekerman voglia fare la partita e provare a segnare fin da subito per poter gestire il tutto al meglio; attenzione tuttavia a una difesa che traballa vista la non sicura condizione di Zapata e la possibilità di esporsi ai pericolosissimi contropiedi degli avversari che hanno voglia di altre vittime, dopo quelle brasiliane. Da un lato molto conterà dalla prestazione della star Guerrero che guiderà la fase offensiva, esattamente come James Rodriguez fa dal mondiale 2014. Buon divertimento, hasta la suerte a entrambe, e che vinca il migliore!