Accadde Oggi: Nasce Raul Gonzalez Blanco

Raúl González Blanco, noto semplicemente come Raúl compie oggi 38 anni.

Attualmente attaccante e direttore tecnico del settore giovanile dei New York Cosmos, è il terzo giocatore con il maggior numero di gol segnati (71) e il quarto con più presenze (144) nella storia della Champions League. Inoltre, con 44 gol, è il secondo miglior marcatore della Nazionale spagnola. Non solo. Con 1.042 incontri disputati, rientra anche nella ristretta cerchia dei calciatori con almeno 1000 presenze in carriera.

In carriera ha vinto tantissimo con la casacca del Real Madrid: 3 volte Champions League e 2 volte la Coppa Intercontinentale, oltre a 6 campionati nazionali. È anche il giocatore con più presenze (741) e il miglior marcatore nella storia del club madrileno con 323 reti. Nella Liga è il secondo giocatore per numero di presenze (550) e il quarto per gol realizzati (228).

Inserito da Pelé nella FIFA 100, ha conquistato il titolo di pichichi della Liga nel 1999 e nel 2001, anno in cui è arrivato secondo nella classifica del Pallone d'oro e terzo in quella del FIFA World Dopo.

La sua brillante carriera come bandiera del Real Madrid si chiude però in Germania allo Shalke 04 dove in 2 anni realizza ben 28 goal. Dopo la parentesi Tedesca si trasferisce in Qatar al Al Saad dove realizza 11 goal, attualmente dirigente e calciatore dei N.Y Cosmos.

CARTA D'IDENTITA'

Nome - Raúl González Blanco

Nazionalità - Spagna

Altezza - 180 cm

Peso - 68 kg

Ruolo - Attaccante

Squadra - N.Y. Cosmos

Squadre di club

1994 [Real Madrid C] Real Madrid C 8 (16)

1994 [Real Madrid B] Real Madrid B 1 (0)

1994-2010 [Real Madrid] Real Madrid 550 (228)

2010-2012 [Schalke 04] Schalke 04 66 (28)

2012-2014 [Al-Sadd] Al-Sadd 39 (11)

2014- [N.Y. Cosmos] N.Y. Cosmos 10 (4)