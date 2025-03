Calciomercato, ufficiale Miccoli al Birkirkara

Dal Salento a Malta il passo è breve per Fabrizio Miccoli. Dopo i 2 anni deludenti nella sua Lecce, a 36 anni decide di rimettersi in gioco ed accetta l'offerta del suo ex compagno di squadra ai tempi di Perugia, Giovanni Tedesco, da poco nominato allenatore del Birkirkara.

Per Miccoli contratto di un anno e la maglia numero 10, possibile anche la fascia da capitano.

Nella sua ultima cavalcata, con la casacca giallorossa del Lecce, 17 presenze condite da 3 gol e 3 assist, prima tanta Serie A, con le maglie di Juventus, Fiorentina e Palermo, nel mezzo l'esperienza europea, in Portogallo, al Benfica.

In giro per l'Italia, a suon di giocate e esultanze, figlio del Sud, nato a Nardò, figlio di un calcio fatto di talento e improvvisazione.

