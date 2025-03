Champions League ed Europa League: sorteggiati primo e secondo preliminare

E' partita ieri la strada che porta alla finale 2015-16 di Champions League ed Europa League, da tenersi a Milano e Basilea. A Nyon sono stati infatti sorteggiati il primo ed il secondo turno preliminare di entrambe le competizioni.

Per la Champions League nel primissimo turno vedremo quattro sfide. I campioni gibilterrini del Lincoln Red Imps se la vedranno con i campioni d'Andorra del Santa Coloma. Sfide anche fra campioni armeni (Pyunik) e sanmarinesi (Folgore), nordirlandesi (Crusaders) ed estoni (Levadia Tallinn) ed infine fra faroesi (B36 Torshavn) e gallesi (New Saints). Una volta stabilite le quattro qualificate (si gioca 30 Giugno e 1 Luglio l'andata e 7 ed 8 Luglio il ritorno) si proseguirà con il secondo turno preliminare, dal quale entrano in scena squadre come Celtic, Dinamo Zagabria e Maccabi Tel Aviv. Ecco il quadro completo per la Champions League

Primo turno preliminare:

Lincoln Red Imps (1° Gibilterra) - Santa Coloma (1° Andorra)

Pyunik (1° Armenia) - Folgore (1° San Marino)

Crusaders (1°Nord Irlanda) - Levadia Tallinn (1° Estonia)

B36 Torshavn (1° Far Oer) - New Saints (1° Galles)

Secondo turno preliminare:

Hibernians (1° Malta) - Maccabi Tel Aviv (1° Israele)

APOEL Nicosia (1° Cipro) - Vardar (1° Macedonia)

Qarabag (1° Azerbaigian) - Rudar (1° Montenegro)

Sarajevo (1° Bosnia) - Lech Poznan (1° Polonia)

Maribor (1° Slovenia) - Astana (1° Kazakistan)

BATE Borisov (1° Bielorussia) - Dundalk (1° Irlanda)

HJK Helsinki (1° Finlandia) - Ventspils (1° Lettonia)

Midtjylland (1° Danimarca) - vincente Lincoln Red Imps/Santa Coloma

Molde (1° Norvegia) - vincente Crusaders/Levadia Tallinn

Malmo (1° Svezia) - Zalgiris (1° Lituania)

Celtic (1° Scozia) - Stjarnan (1° Islanda)

Trencin (1° Slovacchia) - Steaua Bucarest (1° Romania)

Partizan Belgrado (1° Serbia) - Dila Gori (1° Georgia)

Ludogorets Razgrad (1° Bulgaria) - Milsami Orhei (1° Moldavia)

Fola Esch (1° Liechtenstein) - Dinamo Zagabria (1° Croazia)

Skenderbreu Korce (1° Albania) - vincente Pynuik/Folgore

vincente B36 Torshavn/New Saints - Videoton (1° Ungheria)

Sono invece ben 51 le sfide del primo preliminare di Europa League. Fra le squadre più blasonate sono coinvolte West Ham e Rosenborg. Ecco tutti gli accoppiamenti

Primo turno preliminare:

Vikingur Reykjavik (4° Islanda) - Koper (vincente coppa Slovacchia)

Sheriff Tiraspol (3° Moldavia) - Odd (3° Norvegia)

Kukesi (2° Albania) - Zhodino (4° Bielorussia)

Alashkert (4° Bielorussia) - St.Johnstone (4° Scozia)

Jelgava (3° Estonia) - Litex Lovech (4° Bulgaria, prende il posto della Lokomitv Sofia, senza licenza)

Newtown (vincente play-off EL Galles) - Valletta (2° Malta)

Dinamo Tblisi (vincente coppa Georgia) - Gabala (3° Azerbaigian)

Renova (4° Macedonia) - Dacia Chisinau (2° Moldavia)

Olimpic (vincente coppa bosniaca) - Spartak Trnava (4° Slovacchia)

Lusitanos (2° Andorra) - West Ham (Premier League Fair Play Award)

Glenavon (3° Irlanda del Nord) - Shaktyor Soligorsk (3° Bielorussia)

Differdange (2° Lussemburgo) - Bala Town (2° Galles)

Shkendija (3° Macedonia) - Aberdeen (2° Scozia)

Vikingur Gota (3° Far Oer) - Rosenborg (2° Norvegia)

SJK Helsinki (2° Finlandia) - FH (2° Islanda)

NSI Runavik (1° Far Oer) - Linfield (2° Irlanda del Nord)

Brondby (3° Danimarca) - Juvenes Dogana (finalista campionato San Marino)

MTK Budapest (3° Ungheria) - Vojvodina (4° Serbia)

Skonto Riga (2° Lettonia) - St. Patrick's Athletic (3° Irlanda)

Lahti (3 Finlandia) - Elfsborg (4° Svezia)

Atlantas (3° Lituania) - Beroe Stara Zagora (2° Bulgaria)

Debrecen (4° Ungheria) - Sutjeska Nikšić (2° Montenegro)

Ordabasky (4° Kazakistan) - Beitar Jerusalem (4° Israele)

Balzan (4° Malta) - Željezničar (2° Bosnia)

Sillamäe Kalev (2° Estonia) - Hajduk Spalato (3° Croazia)

Spartaks Jurnala (6° Lettonia, non Liepaja e Daugava per licenza UEFA) - Budućnost Podgorica (3° Montenegro)

Stella Rossa (2° Serbia) - Kairat Almaty (3° Kazakistan)

Flora Tallinn (3° Estonia) - Rabotnicki (2° Macedonia)

Sant Julià (4° Andorra) - Randers (4° Danimarca)

Saxan (5° Moldavia e non Tiraspol, fallito) - Apollon Limassol (3° Cipro)

Progrès Niederkorn (4° Lussemburgo) - Shamrock Rovers (4° Irlanda)

Aktobe (2° Kazakistan) - Nomme Kalju (4° Estonia)

Dinamo Batumi (2° Georgia) - Omonia Nicosia (4° Cipro)

Kruoja Pakruojis (2° Lituania) - Jagiellonia (3° Polonia)

Shirak (3° Armenia) - Zrinjski Mostar (3° Bosnia)

Cork City (2° Irlanda) - KR Reykjavik (3° Islanda)

Go Ahead Eagles (Fair Play Award Eredivisie) - Ferencvaros (2° Ungheria)

Trakai (4° Lituania) - HB Toshavn (4° Far Oer)

Laci (5° Albania) - Inter Baku (2° Azerbaigian)

Vaasan Palloseura (4° Finlandia) - AIK (3° Svezia)

University College Dublin (Fair Play Award Ireland PL) - Dudelange (3° Lussemburgo)

Domzale (3° Slovenia) - Cukaricki (3° Serbia)

Glentoran (6° Irlanda del Nord) - Zilina (2° Slovacchia)

Partizan Tirana (3° Albania) - Strmosgodset (4° Norvegia)

Mladost Podgorica (4° Montenegro) - Neftci Baku (4° Azerbaigian)

Celje (2° Slovenia) - Śląsk Wrocław (4° Polonia)

La Fiorita (semifinalista San Marino) - Vaduz (1° Liechtenstein)

Birkirkara (3° Malta) - Ulisses (2° Armenia)

Airbus UK Broughton (3° Galles) - Lokomotiv Zagabria (4° Croazia)

Botosani (8° Romania e non Astra Giurgiu - avanzato al posto del Cluj -, Petrolio, Craiova, Dinamo Bucarest) - Spartaki Tskhinvali (4° Georgia)

College Europa (2° Gibilterra) - Slovan Bratislava (3° Slovacchia)

Terzo turno preliminare:

vincente Kukesi/Zhodino - vincente Mladost Podgorica/Neftci Baku

vincente Airbus UK/Lokomotiv Zagabria - PAOK Salonnico (4° Grecia)

vincente CollegeEuropa/SlovanBratislava - vincente UCD/Dudelange

vincente GoAheadEagles/Ferencvaros - vincente Balzan/Željezničar

vincente LaFiorita/Vaduz - vincente Aktobe/NommeKalju

vincente Atlantas/BeroeStaraZagora - vincente Brondby/JuvenesDogana

vincente CorkCity/KR Reykjavik - vincente VinkigurGota/Rosenborg

vincente Vaasan Palloseura/AIK - vincente Shirak/Zrinjski Mostar

Legia Varsavia (2° Polonia) - vincente Botosani/ Spartaki Tskhinvali

vincente Renova/DaciaChisinau - vincente Glentoran/Zilina

vincente ProgrèsNiederkorn/ShamrockRovers - vincente Sheriff/Odd

Hapoel Beer Sheva (3° Israele) - Thun (4° Svizzera)

vincente StellaRossa/Kairat - vincente Alashkert/St.Johnstone

vincente MTK/Vojvodina - vincente SaprtaksJurmala/ Budućnost

vincente KruojaP./Jagiellonia - vincente DinamoBatumi/Omonia

vincente Jelgava/LitexLovech - vincente FloraTallinn/Rabotnicki

vincente Domzale/Cukaricki - vincente DinamoTblisi/Gabala

vincente Glenanov/ShakhtyorSoligors - Wolfsberger (5° Austria)

Trabzonspor (5° Turchia) - vincente Differdange/BalaTown

Charleroi (vincente Play-off EL Belgio) - vincente Ordabasky/Beitar

vincente SantJulià/Ramders - vincente Lahti/Elfsborg

Mlada Boleslav (4° R.Ceca) - vincente PartizanTiraran/Stromsgodset

Chernomore (coppa Bulgaria) - Dinamo Minsk (2° Bielorussia)

Rijeka (2° Croazia) - vincente Shkendija/Aberdenn

vincente Lusitanos/WestHam - vincente Birkirkara/Ulisses

vincente Saxan/ApollonLimassol - vincente Trakai/HBTorshavn

vincenteVikirurReykjavik/Koper - vincente SillamäeKalev/Hajduk

vincente SJKHelsinki/FH - vincente Laci/InterBaku

Inverness (3° Scozia) - Astra Giurgiu (4° Romania, avanza al posto del Cluj)

vincente Olimpic/SpartakTrnava - vincente NSIRunavik/Linfield

Copenaghen (2° Danimarca) - vincente NewTown/Valletta

vincente Celje/SlaskWroclaw - Goteborg (1° Svezia)

vincente SkontoRiga/St.Patrick - vincente Debrecen/Sutjeska Nikšić