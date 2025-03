Accadde oggi: si gioca la prima finale della Champions League

Correva l'anno 1956 alla quale ci fù la prima edizione dell'allora Coppa dei Campioni nella quale in finale vide protagonisti gli Spagnoli del Real Madrid e i Francesi dello Stade Reims.

La finale si giocò al Parco Dei Principi di Parigi e vide il Real Madrid di Di Stefano imporsi con il punteggio di 4-3 contro lo Stade Reims. Marcatori di quella fanstastica finale furono per il Real Madrid Di Stefano, Rial autore di una doppietta e Marquitos mentre per i francesi le marcature portarono il nome di Leblond, Templin e Hidalgo.

La classifica capocannonieri vide vincitore il giocatore del Partizan Miloš Milutinović.

FORMAZIONI UFFICIALI DELLA FINALE

Real Madrid

P 1 Juan Alonso Adelarpe

D 2 Angel Atienza

D 3 Marquitos

D 4 Rafael Lesmes

D 5 Miguel Muñoz (c)

C 6 José María Zárraga

C 7 José Iglesias Fernández

C 8 Ramón Marsal

A 9 Alfredo Di Stéfano

C 10 Héctor Rial

A 11 Francisco Gento

Allenatore:

José Villalonga Llorente

Stade Reims

P 1 René Jacquet

D 2 Simon Zimny

D 3 Robert Jonquet (c)

D 4 Raoul Giraudo

D 5 Michel Leblond

C 6 Robert Siatka

C 7 Michel Hidalgo

C 8 Léon Glowacki

A 9 Raymond Kopa

A 10 René Bliard

A 11 Jean Templin

Allenatore:

Albert Batteux