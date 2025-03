Qualificazioni Euro 2016: l'Olanda regola la Lettonia, l'Islanda supera la Rep.Ceca

Una trasferta agevole consente all'Olanda di rilanciare ambizioni europee. L'undici di Hiddink trova la via del gol nella ripresa e in pochi minuti mette al sicuro il punteggio, con l'uno-due firmato Wijnaldum-Narsingh. La vittoria consente all'Olanda di salire a quota 10, in terza posizione, in attesa del prossimo confronto casalingo con l'Islanda.

Lagerback e Hallgrimsson firmano un altro capolavoro. L'Islanda conquista infatti lo scontro al vertice del Gruppo A e stacca la Rep.Ceca, grazie a un successo in rimonta nella cornice di Reykjavik. A passare sono gli ospiti con Dockal, ma la reazione islandese giunge a compimento con i gol di Gunnarson e Sigthorsson.

Nell'ultimo incontro del raggruppamento, la Turchia mantiene vive le speranze di qualificazione superando di misura il Kazakistan. Decisiva la rete del giocatore di maggior peso della rappresentativa turca, Arda Turan.

Risultati:

Classifica:

Islanda 15

Rep.Ceca 13

Olanda 10

Turchia 8

Lettonia 3

Kazakistan 1

Lettonia - Olanda 0-2

Islanda - Rep.Ceca 2-1

Kazakistan - Turchia 0-1