Bale fa volare il Galles, Belgio ko. Visca e Dzeko risollevano la Bosnia

La serata che non t'aspetti. Il girone B delle qualificazioni a Euro 2016 riserva grandi sorprese. Ci si attendeva le prove di forza di Israele e soprattutto Belgio, ma a festeggiare, alla fine della serata, sono Galles e Bosnia, con i primi che volano in testa al gruppo trascinati da Gareth Bale, mentre i bosniaci tornano in corsa per la qualificazione tallonando Cipro e la stessa Israele per il terzo posto.

Clamoroso lo scivolone dei Diavoli Rossi, che dopo aver trionfato in Francia nell'amichevole prestigiosa di Saint Denis, scendono svagati e dovranno guardarsi anche alle spalle dal ritorno delle terze in classifica.

Queste le gare del gruppo.

Andorra - Cipro 1-3 - 2' aut. Dossa (A),13', 45' e 52' Mytidis (C) - L'illusione di Andorra dura soltanto dieci minuti: dopo l'autorete di Dossa Cipro torna prepotentemente e fa valere la maggiore tecnica. Mytidis, mattatore della gara con una tripletta, travolge la squadra di casa, regalando un sogno agli ospiti che restano così in corsa per un posto agli Europei.

Bosnia Erzegovina - Israele 3-1 - (41' Ben Haim (I), 42' Visca (B), 47' rig. e 75' Dzeko (B)) - Sfida tra inseguitrici in Bosnia, con i padroni di casa che cercavano di agganciare il treno qualificazione (forse ultima chiamata), con gli israeliani che dal loro canto potevano eliminare dalla corsa una diretta rivale. Anche in questo caso l'illusione del vantaggio israeliano dura poco. Dopo il gol di Ben Haim, Visca impatta poco prima dello scadere, prima che nella ripresa Dzeko e lo stesso Visca chiudano i conti.

Galles - Belgio 1-0 - (25' Bale) - La sfida tra le capolista vede prevalere i padroni di casa che portano a casa tre punti importantissimi in vista della qualificazione grazie al gol di Gareth Bale. Stop di petto e tocco da due passi, dopo che il Belgio con Nainggolan e Hazard era andato vicino al vantaggio. Sul finire di primo tempo ancora i gallesi vicini al raddoppio, ma Courtois si salva. Nella ripresa il Belgio ci prova con Benteke, De Bruyne e Hazard, ma Coleman resiste e può festeggiare il primato. Gli Europei sono sempre più vicini.

Questa la classifica: Galles 15, Belgio 12, Israele 9, Cipro 9, Bosnia 8, Andorra 0.