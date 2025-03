Mourinho: "Falcao tornerà grande"

"Falcao? Mi dispiace davvero che le persone in Inghilterra credano che Falcao sia quello che hanno visto al Manchester United. È un giocatore che conosco bene, lo seguo fin dai tempi dell'Atletico Madrid e se posso aiutarlo a ritornare al suo livello lo farò"

Con queste parole Josè Mourinho "prenota" Radamel Falcao ritornato al Monaco dopo la negativa esperienza al MAN UTD.

Lo special one cerca un sostituto di Drogba dopo l'addio al Chelsea dell'ivoriano e Mourinho vede nel colombiano il sostituto ideale.

In Premier, poco campo, ma soprattutto poco feeling con il mentore Van Gaal per Falcao, giunto a Manchester con l'etichetta di salvatore e ben presto trascinato sul banco degli accusati, in uno United colpito da diversi dissidi interni. Ora il possibile rilancio, sempre in Inghilterra, a Londra, con i campioni.