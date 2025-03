Esclusiva: London Italia FC: "Aiutateci a credere in un miracolo"

London Italia FC è un progetto nato dall’idea di 3 amanti del calcio: Enrico Tiritera, Marco Di Pinto e Luca Pecorari. L’obiettivo è quello di creare un simbolo per gli italiani residenti a Londra, e non solo. Una vera e propria comunità, che nasca grazie agli sforzi dei propri sostenitori. Saranno raccolti fondi tramite pagamento di quote annuali per divenire soci del club, lo scopo è inoltre quello di sviluppare una scuola calcio, costruire una vera e propria famiglia attorno allo stadio di proprietà e alla Club House, che diverrà un punto di ritrovo per tifosi o per chiunque voglia partecipare alle attività e agli eventi che la società organizzerà settimanalmente.

"L’obiettivo è la stagione 2016-2017, abbiamo un anno da adesso, e siamo convinti che con il supporto di tutti voi, riusciremo a calcare i campi da gioco inglesi e toglierci enormi soddisfazioni con una squadra MADE IN ITALY, nata da un’idea e da un desiderio fortissimo di dire la nostra anche al di fuori del nostro Paese".

Come nasce la vostra idea?

"L'idea nasce per puro caso anni fa da me e il mio socio,Pecorari Luca e Marco Di pinto, Nata dalla passione calcistica che ci accomuna da Sempre..io,Luca, nel Calcio professionista, E lui nei pro Di Calcio a 5, Venendo a londra e amando il Calcio inglese per come viene vissuto abbiamo deciso Di creare qualcosa che potesse unire gli italiani a londra che per vari motivi( costo biglietti alto per lo stadio inglese e poco tempo cause lavoro) avevano perso il gusto Di andare a tifare la propria squadra. Diciamo che noi potremmo essere come una nazionale in terra inglese e farci conoscere in italia"

Quali sono i vostri obiettivi?

"l'intenzione è quella Di collaborare con squadre pro italiane Con l'intento Di creare un settore giovanile in cui possano crescere ragazzi sani con un Calcio positivo onesto e studiando"

Sta riscuotendo consensi la vostra idea?

"Abbiamo ricevuto Molti consensi Ora Quello che manca e trovare sponsor e partner per poter creare un settore giovanile.abbiamo gia contatti con le scuole..ci stiamo organizzando"

Avete già uno staff? Una rosa?

"Lo staff sta crescendo piano piano giorno dopo giorno. Parteciperemo alla competizione 2016/2017 Ma stiamo sviluppando l'idea molto piu ampia Di una semplice squadra..vogliamo essere un movimento..un'idea!!! Una speranza e un aiuto per gli italiani In difficolta economica e con la necessita Di aprirsi Al mondo..cosa Meglio Di giocare a Calcio studiare e inparare una Lingua importante come l'inglese?"

Il vostro sogno qual'è?

"E un po prematuro..sicuramente a creare giocatori che possano giocare in premier League!! Poi Chissa...noi limiti non li poniamo..Perche finche Si sogna Si vive"

Vuoi aggiungere qualcosa?

"Aiutateci e credete in noi , aiutateci in tutti I modi, Stampa, giornali, sponsor partner vogliamo creare qualcosa Di unico insieme"