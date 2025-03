Barcellona, Dani Alves: "Al Milan? 'Sì, è possibile"

Al termine della finale di Champions League vinta dal Barcellona contro la Juventus, Dani Alves ha avuto tempo di pensare al futuro e si è offerto al Milan.

In scadenza di contratto con il Barcellona, il difensore pensa alla prossima stagione, aprendo di fatto le porte al club rossonero: "Ho un'offerta dall'Italia, è possibile"- ha dichiarato sia ai microfoni di 'Sportmediaset' che a quelli di 'Sky Sport'.

"Mi godo questo momento, se il mio futuro sarà in Italia ben venga. Avete un campionato competitivo, con grandi squadre. Devo prendere la decisione migliore. Vediamo, sarebbe un piacere".

Il futuro di Dani Alves è lontano da Barcellona, come confermato anche alla stampa spagnola: "Non so se è stata la mia ultima partita in blaugrana,ma se è così, è un gran addio. Se dovrò andarmene, lo farò avendo raggiunto il mio obiettivo: sono entrato per la porta principale e non sarò uscito per quella secondaria".