Luis Enrique celebra il suo Barcellona: “Ringrazio tutti per la fiducia”

Secondo “Triplete” della storia del club, e una stagione da incorniciare. Luis Enrique, ovviamente vive la serata più gloriosa della sua carriera da allenatore e commenta così la vittoria alla fine della partita: “Faccio i complimenti a tutti i tifosi del Barça. Sarà una notte lunga e poi domani c’è anche la ‘parada’. Dopo tutte queste partite, volevo solo ringraziare a tutti quelli che mi hanno dato fiducia”.

Poi, sulla gara: “Abbiamo vinto giustamente. Sembrava complicata, e ce l’aspettavamo, avendo davanti a noi una squadra pericolosìssima come la Juventus, che ha giocato una grande finale. Oggi però, siamo stati bravi a ripartire e ad impostare il gioco, e penso che la vittoria è giusta. Non mi fa arrabbiare Buffon, perchè è un grande portiere e un grande uomo, e mi dispiace per lui e Pirlo, che sono grandi uomini e meritavano di vincerla”.

Sul suo futuro, rimane il misterio: “Adesso ci aspetta una grande serata, e in realtà non ho certezze sul mio futuro”.

Per poi, concludere in modo sorprendente, ringraziando anche la Roma e i suoi tifosi: “Un saluto a tutti i tifosi della Roma e anche alla società.”