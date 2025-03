Il Barcellona è campione d' Europa: Le parole dei giocatori blaugrana

La notte di Berlino stavolta parla spagnolo: Il Barcellona vince la sua quinta Coppa dei Campioni superando la Juventus per 3-1 nella finale giocata all’Olympiastadion della capitale tedesca e conquistando il suo secondo triplete dopo quello del 2008. La Champions League corona definitivamente Luis Enrique che al primo anno in blaugrana eguaglia Guardiola e centra un triplete da favola.

Nel momento più difficile per il Barcellona, Suarez ha segnato il gol del momentaneo 1-2 . L'attacante Blaugrana al termine del match esprime tutta la sua gioia: "E' un sogno che si realizza, quando si va a giocare in un club come questo si sa in anticipo che l'unica cosa possibile da fare è vincere trofei, non c'è spazio per altre ipotesi. Dedico la coppa alla mia famiglia e a tutti i nostri tifosi che ci hanno sempre supportato, sia nei momenti belli come questo che in quelli più difficili".

La finale di questa sera è stata l’ultima partita di Xavi (si è già accordato per giocare la prossima stagione nell'Al-Sadd), genio del centrocampo con il Barcellona che a fine del mtch ha espresso tutta la sua felicità: "Non ci sono parole, non potevo francamente chiedere di più.Questo è il modo perfetto per lasciare la squadra. I tifosi si meritano questa Champions. Sia quelli che ci hanno seguiti qui a Berlino, sia quelli che hanno seguito la partita in Tv da casa. Io ora andrò via ma questa è una grande squadra e deve continuare a vincere"

Emozione anche per Iniesta: "Ancora una volta abbiamo dimostrato ciò che questa squadra può fare. Dovremmo essere orgogliosi di questo". Grande gioia anche per Rakitic autore dell'uno a zero: "Questo è sicuramente il goal più importante di tutta la mia carriera, è ora di festeggiare: l'emozione è tantissima, abbiamo coronato al meglio una fantastica e storica annata".

Parla anche il numero uno del Barcellona, Josep Maria Bartomeu:" E 'stata una stagione difficile, ma abbiamo tenuto duro ed abbiamo raggiunto questo momento Ora dobbiamo festeggiare. Questa sera è stato per Xavi per sollevare la Coppa. E 'stato il finale ideale per una leggendaria carriera .Abbiamo tutti sofferto durante il gioco, ma abbiamo vinto! Questa squadra è incredibile". Neymar ha chiuso con il suo gol definitavamente il match :"La Juventus è una grande squadra e ha grandi giocatori. Noi abbiamo fatto il nostro gioco e abbiamo vinto", ha tenuto a precisare ai microfoni di 'SkySport' l'attaccante dimostrando rispetto nei confronti dei colori bianconeri.A tutti, innanzitutto alla squadra e al nostro allenatore. Voglio dedicarla anche alle nostre famiglie".

A Berlino il trofeo va al Barcellona che ha mandato un messaggio via Twitter alla Juventus al termine dell'incontro :"È stata una grande finale Juventus" ha scritto il Barcellona, direttamente in italiano. "Il valore dei titoli lo dà anche la portata degli avversari. Forza Juve!".