Mondiali U20, girone B: Argentina fuori a meno di stravolgimenti. Ghana primo, Austria seconda

Gruppo B:

Non ce l'ha fatta l'Argentina a battere l'Austria. Gli uomini di Grondona non partoriscono nemmeno un gol contro i biancorossi e rimangono fuori dal Mondiale Under 20 a meno di clamorosi colpi di scena. Lo 0-0 assegna un punto ad entrambe le fazioni ma l'Austria, forte della vittoria contro Panama e del pareggio con il Ghana si piazza seconda, davanti agli africani e dietro all'Argentina che, invece, in tre giornate non è riuscita a vincere nemmeno una partita. Chiude terza la squadra campione al Sudamericano Sub 20 e difficilmente verrà ripescata nel lotto delle quattro migliori terze che hanno accesso agli ottavi. L'unico scenario che concederebbe alla Seleccion gli ottavi è quello in cui Senegal (girone C) e Nuova Zelanda (girone A) pareggiano contro Qatar e Myanmar. In quel caso, infatti, Senegal, Nuova Zelanda ed Argentina si troverebbero tutte a 2 punti nella classifica delle terze, e con un posto a disposizione sarebbero gli argentini ad avere la meglio grazie alla migliore differenza reti (-1 contro -3 e -4)

Non c'è stato verso di battere Tino Casali oggi per l'Argentina Under 20 nonostante un assedio costante, ufficializzato nel momento in cui Grubeck, punta del 4-4-2 austriaco, esce nel primo tempo per far spazio a Brandner, centrocampista (Heraf passa al 4-5-1). Le linee difensive saranno ulteriormente fortificate dagli ingressi di Francesco Lovric per Gruber all'alba del secondo tempo e di Puchegger per Gschweidl quando l'assalto al forte austriaco diventa clamoroso. Nei 20 minuti finali l'Argentina si è completamente riversata nell'area avversaria, alla ricerca del gol che l'avrebbe qualificata in virtù del maggior numero di gol segnati (sarebbe andata a pari punti con l'Austria con pari differenza reti) ma la giornata no di Giovanni Simeone, Angel Correa e compagnia ha pesato. Non è bastato nemmeno inserire Emiliano Buendìa, Cristian Pavon ed Alejandro Romero, tutti elementi offensivi, per avere la meglio di una quadrata Austria che va a prendersi gli ottavi e se la vedrà contro Honduras, Fiji o Uzbekistan.

Austria - Argentina 0-0

Austria (4-4-2) : Casali; Ronsebichler, Gugganig, Lienhart, Joppich; Blutsch, Rasner, Laimer, Gruber (46° Francesco Lovric); Gschweidl (68 Puchegger°) , Grubeck (42° Brandner)

Argentina (3-4-2-1) : Batalla; Monteseirin, Mammana, Casasola (50° Alejandro Romero); Leo Rolon, Cubas (59° Cristian Pavon), Tripichio, Cristian Espinoza (66° Buendia); Tomas Martinez, Angel Correa; Gio Simeone

Panama - Ghana 0-1

(Emmanuel Boateng)

Ottiene la vetta del girone B invece il Ghana, che non fa sconti e batte anche Panama per 0-1. Gol vittoria di Emmanuel Boateng, in rete sette minuti dopo essere entrato. L'attaccante del Rio Ave riesce dove i suoi compagni avevano fallito: battere un Jaime de Gracia anche oggi in forma strepitosa. Buon tiro dai 20 metri dopo un assolo che il difensore Narbon ha contestato senza successo. Il gol che porta i ghanesi sullo 0-1 significa non solo qualificazione archiviata ma anche primo posto in cascina, visto che sull'altro campo il pareggio era il risultato in vigore. Sembrava tutto finito quando, subito dopo la traversa di Araya, Panama ha un'altra grossa chance di pareggiare. Sul dischetto si presenta il bomber dei centro-americani, Fidel Escobar (2 centri in 2 partite) che sembra ricordarsi quanto davvero possa portare un pareggio (niente, visto che Panama si sarebbe portata solamente a pari punti con l'Argentina al terzo posto, soccombendo poi nel computo dei gol segnati) e decide di scivolare durante la rincorsa.

Punizione esagerata l'eliminazione per una Nazionale che ha fatto vedere qualcosa di buono e che oggi si giocava il tutto per tutto senza il suo MVP ai giochi centro-americani U20 e senza il suo capitano (rispettivamente Luis Pereira ed Hormechea, squalificati). Pipino aveva rinunciato anche a Ismael Diaz, centravanti che conta già 1 presenza ed 1 gol in Nazionale Maggiore, preferendogli un difensore e quindi il 5-4-1. Nonostante ciò Panama va appunto ad una traversa, ad un rigore sbagliato e ad una grossa chance capitata nel primo tempo a Samms (bravo Fobi) dal gol. Il Ghana, dalla sua, si gode la seconda vittoria in tre partite, aspetta la terza che uscirà dal girone A, dal C o dal D, e si coccola i suoi uomini offensivi: dai due Tetteh anche oggi pericolosissimi in avanti, alle valide alternative presenti in panchina.

Panama (5-4-1) : de Gracia; Bared (46° Ismael Diaz), Narbon, Jomer Diaz (69° Velarde), Fiedl Escobar, Ayala; Zorrilla (75° Carlos Small), Simons, Jhamal Rodriguez, Samms; Jesus Gonzalez

Ghana (4-1-3-2) : Ati-Zigi; Ntim, Fobi, Aidoo, Asmah; Donsah; Attobrah, Aboagye (46° Atanga), Samu Tetteh (75° Emmanuel Boateng); Ben Tetteh (46° Kassim), Yaw Yeboah

Classifica: Ghana 7, Austria 5, Argentina 2, Panama 1