Italia Under 21, Rugani e Romagnoli in coro: "Costruiremo qualcosa di importante"

L'Italia ha iniziato ieri la preparazione in vista della fase finale degli Europei Under 21 in Repubblica Ceca. Gli azzurrini si sono ritrovati ad Appiano Gentile agli ordini del ct Di Biagio che, domenica al termine dell'incontro con la squadra Beretti dell'Inter, renderà nota la lista dei convocati per l'Europeo.

Aria distesa e serena in casa azzurra ma, già si comincia ad avvertire la massima concentrazione per la competizione. Pronti e carichi sono apparsi due degli azzurri più attesi che, hanno parlato oggi a margine dell'allenamento. Daniele Rugani reduce dall'ottima stagione con la maglia dell'Empoli, ha dichiarato: "Siamo pronti per costruire qualcosa di importante. In questi due anni siamo cresciuti tanto, pur avendo fatto un percorso in salita. Sono certo che diremo la nostra, siamo in un girone di ferro e non partiamo da favoriti, ma vedrete che ce la giocheremo con tutti. L’Europeo sarà un’esperienza unica ed irripetibile, sono felicissimo di stare qui a giocarmelo concentrato sull’obiettivo di vincerlo”.

Dello stesso avviso, il compagno di reparto, Alessio Romagnoli: "Il mister ci sta facendo lavorare molto in questi giorni, è giusto così per arrivare al meglio alla prima sfida contro la Svezia. Dei nostri avversari non abbiamo ancora parlato, inizieremo a studiarli la settimana prossima". Il calciatore reduce da una stagione da protagonista con la maglia della Sampdoria, ha voluto ringraziare Mihajlovic, aggiungendo: "Devo molto al mio allenatore. L’esperienza di quest’anno con la Sampdoria mi ha reso più forte e adesso sono pronto per fare un ottimo Europeo”.

Ormai manca poco all'importantissimo appuntamento per gli azzurrini, con la partenza per la Repubblica Ceca prevista per lunedì 15 giugno, con la prima sfida con la Svezia prevista giovedì 18 giugno.

L’elenco dei convocati

Portieri: Bardi (Chievo Verona), Leali (Cesena), Sportiello (Atalanta);



Difensori: Barba (Empoli), Bianchetti (Spezia), Biraghi (Chievo Verona), Izzo (Genoa), Murru (Cagliari), Romagnoli (Sampdoria), Rugani (Empoli), Sabelli (Bari), Zappacosta (Atalanta);



Centrocampisti: Baselli (Atalanta), Battocchio (Virtus Entella), Benassi (Torino), Cataldi (Lazio), Crisetig (Cagliari), Dezi (Crotone), Sturaro (Juventus), Verre (Perugia), Viviani (Latina);



Attaccanti: Belotti (Palermo), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Fiorentina), Longo (Cagliari), Trotta (Avellino), Verdi (Empoli).