Road to Berlin, Juventus: c'è ottimismo per il recupero di Barzagli

Si avvicina la finale di Berlino e cresce l’attesa in casa Juventus soprattutto per le condizioni fisiche di Andrea Barzagli: domani sarà la giornata decisiva per capire se il difensore bianconero sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la finale di sabato in Champions League contro il Barcellona. il difensore di Fiesole sta aumentando i carichi di lavoro ( soffre di un problema muscolare ndr) per essere a disposizione in vista della finale. Ieri il centrale si è allenato poco con i compagni, lavorando ancora a parte e senza scattare. In ogni caso Barzagli non farà parte della formazione titolare, ma si spera di poterlo portare in panchina per un eventuale inserimento a partita in corso. Proverà domani e per lui sarà un test decisivo in vista del match contro il Barcellona. Resta viva la speranza.

La Juventus lavorerà a Vinovo fino a giovedì, mentre venerdì è previsto il decollo per Berlino. L'allenatore Massimiliano Allegri avrebbe voluto far svolgere ai suoi giocatori la rifinitura in Italia, ma l’Uefa obbliga le due finaliste a disputare l’ultimo allenamento in Germania, dove arriverà nel pomeriggio.