Europei Under 21: i convocati dell'Inghilterra

Oramai manca poco al calcio d'inizio dell'Europeo Under 21 che questa estate si terrà in Repubblica Ceca. Gareth Southgate, C.T della Nazionale inglese Under 21 ha da poco diramato la lista definitiva dei 23 calciatori convocati.

Portieri: Butland (Stile City), Bond (Watford), Bettinelli (Fulham);

Difensori: Garbutt (Everton), Jenkinson (West Ham), Michael Keane (Burnley), Benjamin Gibson (Middlesbrough), Stones (Everton), Chambers (Arsenal), Liam Moore (Leicester), Targett (Southampton);

Centrocampisti: Tom Carroll (Tottenham), Chalobah (Chelsea), Forster-Caskey (Brighton), Will Hughes (Derby County), Lingard (Manchester United), Loftus-Cheek (Chelsea), Pritchard (Tottenham), Ward-Prowse (Southampton), Redmond (Norwich)

Attaccanti: Kane (Tottenham), Berahino (WBA), Ings (Burnley)

Ristretta quindi a 23 una lista che originariamente presentava 27 elementi. I tagliati sono gli attaccanti Woodrow del Fulham, Bamford del Middlesbrough ed Afobe del Wolverhampton. Il taglio più sorprendente è quello del difensore Eric Dire del Tottenham.

L'Inghilterra è inserita nel gruppo dell'Italia, insieme a Portogallo e Svezia e fra i suoi convocati spicca il nome di Kane, giunto a 31 reti stagionali. A supporto del centravanti Spurs ci saranno Redmond, protagonista della promozione in Premier del Norwich, Ward-Prowse, trequartista che quest'anno non ha dato il meglio causa infortuni, oltre a qualche giovanissimo prospetto come Lingard e Loftus Cheek. Il reparto migliore sembra la difesa guidata da giovani che giocano stabilmente in prima squadra come Jenkinson, Stones, Moore e Chambers, tutti a difesa di Butland, che allo Stoke ha tolto il posto a Begovic.