Klopp, a sorpresa annuncia un anno sabbatico. Il Bayern nel 2016?

Jurgen Klopp, al centro dei sogni di numerosi top club europei ha svelato quale sarà il suo futuro. Una notizia tanto inaspettata, quanto clamorosa che lascerà spiazzati numerosi club, tra cui Liverpool, Napoli e Manchester City.

L'ormai ex allenatore del Borussia Dortmund, tra i più forti liberi sul mercato, era destinato a diventare il tormentone di mercato dei prossimi giorni e, invece, stamattina al termine di un incontro con il suo manager Marc Kosicke, ha annunciato: "Dopo sette anni intensi ed emozionanti ho bisogno di recuperare energie per iniziare una nuova avventura. Mi fermo un anno per ritrovare la giusta freschezza e le motivazioni".

Una decisione davvero incredibile quella presa dal tecnico tedesco, che spiegherebbe come De Laurentiis, suo grandissimo estimatore, avrebbe virato su Emery del Siviglia. La notizia ha subito aperto ad un suggestivo scenario in Bundesliga che, potrebbe verificarsi nel 2016.

In Germania, infatti, è cominciata a girare la voce secondo cui, dietro la decisione di Klopp, in realtà ci fosse un accordo già trovato con il Bayern Monaco in attesa della scadenza naturale del contratto di Pep Guardiola. Quindi l'allenatore avrebbe decisio di non sposare nessun altro progetto in Europa e attendere, dopo un anno sabbatico, la prestigiosa panchina dei bavaresi, dove ritroverebbe il suo ex bomber Lewandowski.