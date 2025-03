Wimmer conferma il suo passaggio al Tottenham

Le parti erano d'accordo già da un po' ma solamente ieri si è avuta la conferma del passaggio del difensore centrale Kevin Wimmer, 22 anni, al Tottenham. Il giocatore attualmente in forza al Colonia, al termine dell'ultimo match di campionato con la sua squadra, ha ammesso: "Sì, vado al Tottenham. E' il next step della mia carriera".

Quando all'ex Lask Linz è stato fatto presente che il Tottenham deve ancora raggiungere la matematica certezza di giocare in Europa League il prossimo anno Wimmer si è detto indifferente. Il ragazzo si è reso protagonista - con 32 presenze da titolare su 34 in questa Bundesliga - di un'ottima salvezza da parte del neopromosso Colonia, che ha chiuso la stagione al 13° posto a +5 sulla zona retrocessione.

E' così cominciata la rivoluzione Tottenham: Pochettino ha preso coscienza del materiale a disposizione durante questa sua prima stagione ed è pronto a modellarlo a suo piacimento quest'anno. Sarà una rivoluzione giovane con DeAndre Yedlin (terzino di spinta) in odore di diventare un punto fermo e Dele Alli (wonderkid del calcio inglese, centrocampista dal gol facilissimo) che tornerà dal prestito all'MK Dons (è stato acquistato e lasciato in prestito alla squadra di Karl Robinson a Febbraio) per cominciare a masticarecalcio di primo livello.

Il trasferimento dovrebbe assestarsi intorno alla cifra di 6 milioni di euro con quadriennale al giocatore.