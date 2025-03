Keita avverte: “Juve, la vince il Barça”

Il prossimo 6 giugno si giocherà la finale di Champions League, a Berlino, tra Barcellona e Juventus. In Italia però c’è un ex-blaugrana molto speciale, attualmente nella Roma. Parliamo ovviamente di Seydou Keita.

L’ivoriano comincia per esaltare questo Barça, che ritiene molto superiore alla Juventus: “Il Barcellona è un club molto forte, soprattutto in difesa, e sicuramente meglio della Juventus. Poi se Messi sta bene il Barça gioca in 12 contro 11. Dipende tutto da lui, sarà la chiave della partita”.

Faccia a faccia saranno sia la miglior difesa della Liga e quella di Serie A. Ciò però non impedisce al centrocampista di ritenere questo Barcellona molto superiore, e senza alcun punto debole: “Non hanno punti deboli in difesa perché sono forti tatticamente grazie ai diversi giocatori alti. Sono veloci e il possesso palla permetterà al Barcellona di emergere nella gara, dovranno fare solamente attenzione a non perderla. Per me, la finale è già scritta: vinceranno i blaugrana”.