VIDEO: lite J.Boateng - Lewandowski in allenamento

Qualche scintilla di troppo in allenamento fra due giocatori del Bayern Monaco: trattasi di Jerome Boateng e Robert Lewandowski. Secondo quanto raccontato da TZ, giornale tedesco, sarebbe scattato un alterco fra il difensore tedesco e l'attaccante polacco durante una partitella disputata in allenamento. A dividere i due ci hanno pensato Benatia, Rafinha e Lahm mentre Pep Guardiola ha mandato i due in spogliatoio. Sempre TZ riporta che fosse Jerome Boateng il più intenzionato a venire alle mani fra i due.

Ecco il video: