Benfica: Fly Emirates nuovo sponsor per i bicampioni portoghesi

Real Madrid, Milan, Paris Saint-Germain, Arsenal e ora il Benfica. Ecco il nuovo sponsor della squadra portoghese fino alla stagione 2017/2018, che sostituisce così la PT Meo. Un accordo molto vantaggioso per i bicampioni portoghesi, che dalla PT percepivano 4 milioni a stagione, mentre con la sponsorizazzione della compagnia aerea di Dubai, incasserano circa di 8 milioni annuali, valore che però può cambiare visti i vari bonus legati ai risultati del marketing e merchandising. Invece, la Emirates garantirà più voli diretti da Lisbona a Dubai subito nei primi mesi del 2016.

Presentata anche la nuova maglia principale, sempre con la Adidas come sponsor tecnico. Ricordiamo però, che la Fly Emirates in questa stagione 2014/2015 era già presente nelle maglie delle squadre del settore giovanile del club, compresa la squadra Primavera, che ha disputato quest’anno na UEFA Youth League.

Luís Filipe Vieira, presidente della squadra della capitale, e Tim Clark, presidente della Emirates, hanno parlato nella piccola conferenza stampa di oggi. Per primo, parla il presidente della compagnia aerea: “La Emirates condivide gli stessi valori di un club di successo come il Benfica e noi vogliamo portare i tanti più tifosi del Benfica disparsi per il mondo, a vedere questo magnifico stadio”. Stessa linea seguita dalla parte del presidente del club portoghese: “Questa nuova partnership ci farà volare più alto e più lontano, parlando di ambizione sportive. Così, il Benfica è entrato nella elite mondiale dei club sponsorizzati dalla Emirates, e ciò ci porterà nuove sfide e opportunità”.