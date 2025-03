Real Madrid - Juventus, le formazioni ufficiali

Meno di un'ora al fischio d'inizio dell'attesissima gara del Bernabeu. Scopriamo le scelte dei due allenatori.

Ancelotti lancia dal primo minuto il rientrante Benzema, sciolto quindi a favore del francese il dubbio della vigilia. Hernandez va in panchina.

In difesa, fuori Pepe, spazio a Varane e S.Ramos. Carvajal, in sofferenza a Torino, confermato a destra, Marcelo a sinistra. Mediana di qualità assoluta. Kroos, recuperato, al centro, James e Isco mezzali. Real d'assalto.

Allegri schiera la Juve con il 4-3-1-2. Pogba, dopo il rodaggio in A, si prende una maglia da titolare, Pirlo in regia, Vidal alle spalle di Tevez e Morata. L'unica scelta dolorosa in difesa. In tre per due posti al centro, in campo Chiellini e Bonucci, Barzagli siede in panchina. Lichtsteiner e Evra terzini.

Real Madrid - Casillas; Carvajal, Varane, S.Ramos, Marcelo; Kroos, James, Isco, Benzema

Juventus - Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Pirlo, Marchisio, Pogba, Vidal; Tevez, Morata