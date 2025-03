Real Madrid - Juventus: statistiche e precedenti al Bernabeu

Tutto è pronto per la sfida fra Real Madrid e Juventus. Diamo un'occhiata alle statistiche.

Sono 17 i precedenti fra Juventus e Real Madrid: 8 vittorie a testa ed un solo pari.

Sono invece 7 i precedenti fra i bianconeri e i "blancos" in terra spagnola. Fin ora le sfide non sono mai terminate in parità: il bilancio parla infatti i 5 vittorie per gli spagnoli e 2 per la Juventus.

Includento i sette incontri contro i bianconeri, sono 30 i trascorsi fra il Real Madrid e le compagini italiane in terra spagnola: per i padroni di casa il bilancio parla di 22 vittore, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Per la Juventus si tratta invece della 26/ma trasferta in Spagna: il bilancio è di 5 vittorie, 4 pareggi e 16 sconfitte.

In Champions League il Real Madrid segna almeno un gol tra le mura di casa da quattro anni. L'ultimo digiuno casalingo in Champions League risale al 27 aprile 2011 Real-Barcellona 0-2.

Nelle competizioni europee, Il Real Madrid è partito da un risultato di 1-2 esterno all'andata per 7 volte: il passaggio del turno si è verificato in 5 casi, 2 volte invece l'eliminazione.

Ecco l'elenco completo dei precedenti fra le due squadre

14.02.1962 Juventus-Real Madrid 0-1 (Coppa dei Campioni)

21.02.1962 Real Madrid-Juventus 0-1 (Coppa dei Campioni)

28.02.1962 Juventus-Real Madrid 1-3 (Coppa dei Campioni)

22.10.1986 Real Madrid-Juventus 1-0 (Coppa dei Campioni)

05.11.1986 Juventus-Real Madrid 1-0 (Coppa dei Campioni)

06.03.1996 Real Madrid-Juventus 1-0 (Champions League)

20.03.1996 Juventus-Real Madrid 2-0 (Champions League)

20.05.1998 Juventus-Real Madrid 0-1 (Champions League)

06.05.2003 Real Madrid-Juventus 2-1 (Champions League)

14.05.2003 Juventus-Real Madrid 3-1 (Champions League)

22.02.2005 Real Madrid-Juventus 1-0 (Champions League)

09.03.2005 Juventus-Real Madrid 2-0 (Champions League)

21.10.2008 Juventus-Real Madrid 2-1 (Champions League)

05.11.2008 Real Madrid-Juventus 0-2 (Champions League)

23.10.2013 Real Madrid-Juventus 2-1 (Champions League)

05.11.2013 Juventus-Real Madrid 2-2 (Champions League)

05.05.2015 Juventus-Real Madrid 2-1 (Champions League)