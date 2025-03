Ultime da Madrid: Juventus e Real chiedono i time-out, temperatura oltre i 30°

Ultime notizie dalla Spagna. Il caldo infernale che sta mettendo in ginocchio Madrid non accenna a diminuire e la Juventus, ovviamente in accordo con il Real Madrid, ha chiesto all’UEFA due time-out, un per tempo. La temperatura alle 16 ha toccato quota 36°, e per il calcio d’inizio dovrebbe stabilirsi sui 30°. Come già abbiamo visto quest’estate durante il Mondiale brasiliano, con la temperatura al di sopra dei trenta i time-out diventano obbligatori, ma la Federazione Europea si pronuncerà prima del calcio d’inizio, quindi ci sarà da attendere.

Temperature queste, che ovviamente sono agli antipodi con quelle registrate una settimana fa nella più “fresca” Torino. La temperatura toccò quota massima 22 gradi, più o meno quattordici in meno di oggi pomeriggio. Ci sarà da soffrire anche a livello ambientale per la Juventus, riuscirà a mantenere l’equilibrio stasera solamente chi è al top della condizione fisica, non ci sarà da meravigliarsi se qualcuno inizierà a boccheggiare già alla fine dei primi 45’…