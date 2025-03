Live Athletic Bilbao - Napoli in ritorno preliminare di Champions League

Il Napoli giocherà adesso l'Europa League, mentre il Bilbao, dopo 16 anni, torna nella fase finale della Champions League. Domani entrambi i sorteggi, alle 17.45, da seguire in diretta su vavel.com. Per stasera è tutto, Roberto Schiattarella

E' Finita. Il Napoli esce a testa bassa anche nella notte del San Mames. Un 3 a 1 costellato dagli errori azzurri. Una squadra davvero di basso profilo quella vista a Bilbao questa notte. Si parlerà tanto di mercato. Si parlerà tanto delle scelte di De Laurentiis e quelle di Benitez. Ma tutti dal Presidente al preparatore, sono colpevoli di una preparazione, fisica, mentale o anche a livello di rosa, che lascia molto a desiderare. Un Napoli che nel primo tempo è stato praticamente inesitente, che ha gioito al gol di Hamsik, illudendosi di poter cavarsela con una prestazione grottesca, ma poi sono arrivati gli errori. Tre ingenuità, pesantissime. Adruiz prima, Gomez dopo, e il Bilbao ha archiviato la pratica Napoli senza troppe difficolta. Ennesimo fallimento del calcio Italiano e del progetto Napoli, che subisce una notevole battuta d'arresto.

Sono tre i minuti di recupero.

87' Il Napoli ha gettato la spugna.

85' Altro cambio, esce Muniain entra San Josè

Il Napoli è stremato. Crollo fisico di tutti gli 11 di Benitez.

80' Adruiz si divora il 4 a 1. Assist di Lopez, Adruiz a porta completamente vuota spara in cielo. Napoli graziato

79' Zapata pericoloso in area, ma cerca un dribbling di troppo.

77' Cambio Mertens - Duvan

76' Occasione per Callejon. Splendido lancio di Higuain, ma Callejon calcia fuori dal limite dell'area.

74' GOL BILBAO. 3 a 1 per i Baschi. Ennesima ingenuita. Ibai a tu per tu con Rafael non perdona. Difesa INESISTENTE

72' Esce Susaeta, entra il 18enne Lopez

Clamorose le ingenuità difensive che hanno permesso la rimonta spagnola. Prima Maggio, poi Albiol e Rafael. Reparto difensivo inguardabile.

70' Esce Hamsik per Insinge.

69' INCREDIBILE AL SAN MAMES. 2 a 1. REGALO DI ALBIOL E RAFEL. Adruiz ne approfitta. Incredibile.

68' Ingenuità di Gargano. Credendo che l'arbitro avesse fermato il gioco, prende il pallone con le mani. Ammonito.

66' Ci prova il Pipita. Destro a giro dal limite dell'area di rigore, ma il tiro non impensierice Iraizoz

Si è risvegliato il San Mames. Il pari ha dato fiducia al Bilbao. Con questo risultato si andrebbe ai supplementari.

61' GOL BILBAO. Arriva il pari : sugli sviluppi di un corner Maggio si stampa su un blocco e perde Adruiz, il quale solo davanti a Rafael non sbaglia. 1 a 1.

58' Cambio per il Bilbao entra Ibai Gomez per Benat. Vavlerde passa al 4-4-2

56' Ecco il cambio. Ghoulam non ce la fa. Entra Britos, preferito nuovamente a Zuniga

Problemi al polso per Ghoulam. Pronto Britos

54' OCCASIONE PER MERTENS. Hamsik lancia in profondità il belga, ma Iraizoz, cosi come nel primo tempo su Callejon, esce fuori la sua area di rigore e rinvia con i piedi.

51' MIRACOLO RAFAEL, colpo di reni che manda in angolo una bordata da fuori area di Balenziaga.

49' Gelato il San Mames. Il Bilbao prova a reagire. Si è infiammata la partita.

47' GOOOL. MAREK HAMSIK, il capitano azzurro. Un siluro dal limite dell'area. Bilbao 0 Napoli 1

46' Si riparte.

Arsenal - Besiktas 1 0 Leverkusen - Copenhagen 3 0 Ludogorets - Steaua Bucarest 0 0 Malmo - Salisburgo 2 0

Ecco i risultati dagli altri campi

Indicativa la statistica per il possesso palla. 60 % a favore del Bilbao a fronte del 40 % azzurro.

Si è concluso il primo tempo. Prestazione incolore degli azzurri. Il Napoli non riesce ad imporre il proprio gioco. Higuain è lasciato solo troppo spesso ed in mediana c'è la solita mancanza di qualità. Mertens non brillante come nelle ultime occasioni, pronto Insigne ?

45' Termina il primo tempo senza recupero. 0 - 0 il risultato.

43' Il Pipita ammonito per proteste. Il pubblico continua a beccarlo.

40' Serie di corner consecutivi per il Bilbao. Il Napoli ne esce con la palla che termina in rimessa dal fondo.

39' Ritmi bassi, controllo assoluto del Bilbao. Il Napoli è passivo.

Il Bilbao continua a tenere a bada il Napoli. Higuain sembra troppo solo lì davanti. Errori di impostazione da parte di Jorginho a centrocampo e Rafael in porta.

31' Il Napoli esce dalla morsa del Bilbao. Punizione dalla trequarti azzurra dalla quale scaturisce un tiro di Mertnes. Il Belga però, non spaventa Iraizoz.

Momentaccio per il Napoli. I Baschi sono costantemente nella metà campo azzurra.

27' OCCASIONISSIMA BILBAO. Rafael ancora incerto. Sugli sviluppi del corner sbaglia l'uscita. Laporte si trova a porta spalncata ma clamorosamente spara alto

26' Cross dalla destra del Bilbao, Rafael è incerto, la palla termina in corner

23' CLAMOROSA OCCASIONE per il Bilbao. Da corner, Ghoulam perde l'uomo. Il capitano Basco Gurpegi però, a due metri da Rafael colpisce a lato.

21' Dopo i primi 20 min, nessun particolare sussulto se non le occasioni di Higuain e Callejon. Lo spagnolo è uno dei migliori in campo. Onnipresente.

16' SUPER PIPITA. Dai 30 metri fa partire un bolide che sfiora il palo. Fiammata azzurra.

13' Sempre Arduiz, salta un ingenuo Koulibaly, ma Albiol lo ferma al limite dell'area di rigore azzurra.

11' Occasione Bilbao, Arduiz davanti a Rafael, lanciato benissimo da Muniain ma l'arbitro ferma tutto per off-side

10' Fuorigioco per il Pipita, che lanciato da Mertens era a tu per tu con Iraizoz

8' OCCASIONISSIMA CALLEJON. Koulibaly per Hamisk che sul versante destro mette a centro area un buon pallone, arriva Callejon, ma lo spagnolo calcia altissimo.

Fischiatissimo Higuain. La bestia nera del Bilbao viene continuamente beccato dal pubblico spagnolo

4' Nessun occasione da rete, per ambe due le squadre. l'Athletic pressa alto ed il Napoli è un po contratto.

1' Contropiede pericoloso Napoli. Higuain lancia Callejon, ma Iraizoz esce dall'area ed anticipa lo spagnolo.

1' Palla al centro, si comincia. E' partita Athletic Biblao - Napoli . Per gli spagnoli classica maglia a strisce bianco rosse, per i partenopei la divisa azzurra. Primo possesso dei padroni di casa.

20.42 - Squadre in campo. Il San Mames è un inferno. Un muro bianco rosso di oltre 53000 persone. Ecco l'inno UEFA.

20.40 - Squadre negli spogliatoi. Il Napoli si gioca la stagione, segui la diretta su vavel.com

20.35 - A circa 10 min dal calcio d'inizio inizia a riempirsi il San Mames. Un inferno bianco-rosso.

20.30 - "Dobbiamo pensare solo a vincere, abbiamo rispetto per l'Athletic e il valore dei suoi giocatori ma siamo il Napoli e dobbiamo vincere". Queste le parole di Callejon, al quale non manca di certo la determinazione.

20.20 - Entrate in campo le due squadre. il San Mames inizia a riempirsi, azzurri sommersi dai fischi.

20.15 - Clima torrido al San Mames. Non ancora per il pubblico, che tarda ad entrare all'interno dello stadio, ma per la temperatura. 33 C° ed oltre il 50% d'umidità.

20.10 - La speranza di De Laurentiis passa dall'albero dei desideri. Nelle vicinanze del San Mames, è infatti caratteristico un albero sul quale vengono relegati tanti bigliettini con su scritto un desiderio. Il patron azzurro è stato visto lasciare un bigliettino con la scritta " Desidero che il Napoli vinca col Bilbao ".

20.02 - Ancora una bocciatura per Inler. Allo svizzero è stato nuovamente preferito Gargano. Si può parlare di caso ?

19.50 - Sono circa 700 i sostenitori azzurri al San Mames. Intanto le squadre sono arrivate allo stadio. Ecco una foto dello splendido impianto.

19.41 - Ecco le Formazioni ufficiali : Athletic - Iraizoz, De Marcos, Gurpegi, Laporte, Balenziaga, Iturraspe, Rico, Beñat, Susaeta, Aduriz, Muniain Napoli - Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Jorginho, Gargano; Mertens, Hamsik, Callejon; Higuain

19.40 - E' il caso di dire.. una notte che vale una stagione. Il Napoli si gioca tanto, tantissimo. Il sogno di una città, che con la propria squadra si identifica 365 giorni l'anno. Entrare nell'Europa dei grandi. Riuscire a compiere l'ennesima impresa, espugnando il nuovo San Mames. Tornare a vincere in Spagna, lì dove l'ultima volta la società calcio Napoli, compiva il suo più grande passo, superando per la prima volta un girone di champions league. Riparare gli errori che sono stati commessi una settimana fa: il Napoli deve vincere, per Napoli e per il calcio italiano... Benevenuti lettori di vavel.com al Live di Athletic Bilbao - Napoli. Tutto in una notte.

19.30 - Il crocevia del San Mames per il mercato. Tanto della stagione azzurra passa stasera dal San Mames, compreso il mercato. Due sono gli scenari possibili. Il Napoli passa, allora De Laurentiis, ha l'obbligo di creare una squadra all'altezza, piazzando un top player con la "T" mauiscola a disposizione di Benitez. Il Napoli non passa, allora De Laurentiis perderebbe molti soldi ( 30 milioni solo l'accesso alla fase a girone, più i vari introiti delle partite casalinghe ed i premi UEFA per ogni partita giocata ) ed del Top Player non rimarrà che un sogno. Delle ipotesi però c'è tempo per parlarne. Di concreto invece c'è David Lopez, centrocampista dell'Espanyol che è ormai in maglia azzurra.

19.10 - Probabili Formazioni



Athletic Bilbao : (4-2-3-1): 1 Iraizoz, 10 de Marcos, 18 Gurpegui, 4 Laporte, 24 Balenziaga, 35 Iturraspe, 17 Mikel Rico, 14 Susaeta, 7 Benat, 19 Muniain, 20 Aduriz. (13 Iago, 6 San José, 15 Iraola, 16 Xabier Etxeita, 5 Erik Moran, 29 Unai Lopez, 22 Guillermo, 21 Viguera, 11 Ibai). All.: Valverde.



Napoli : (4-2-3-1): 1 Rafael, 11 Maggio, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam, 88 Inler, 8 Jorginho, 11 Callejon, 17 Hamsik, 14 Mertens, 9 Higuain. (45 Andujar, 12 Contini, 5 Britos, 16 Mesto, 77 Gargano, 24 Insigne, 25 Michu, 91 Zapata). All.: Benitez.



19.00 - Higuain. I riflettori saranno tutti puntati su di lui. Il Pipita, l'uomo che da solo ha trascinato il Napoli verso il pari del San Paolo. Un Gol creato dal nulla. Ma non basta. Un calciatore del suo calibro, merita la champions, e quando Higuain è sbarcato a Napoli, la Champions gli è stata promessa. La rabbia dopo un pareggio incolore, come quello della scorsa settimana, è un segnale chiaro. Il Pipita vuole la Champions. E' certo che, se il Napoli non dovesse centrare l'obiettivo, l'argentino diverebbe una preda appetibile per molte compagini europee, magari non quest'anno, data la scarsità di giorni a disposizione, ma di sicuro nella prossima stagione se qualcosa non dovesse cambiare, Higuain ha gia in mente di valutare l'opzione.

18.50 - Conferenza Benitez. “Abbiamo fiducia in noi stessi, abbiamo rispetto per l'Athletic e per questo stadio ma giocheremo per vincere.” Queste le parole di Benitez nella conferenza pre-partita. Lo spagnolo, ha piu volte dichiarato che l'eventuale non passaggio del turno, non sarebbe un dramma e che con qualunque eventualità il progetto di crescita azzurro proseguirebbe senza intoppi. Certo è che l'eliminazione al preliminare di Champions sarebbe un grande passo falso, ma Benitez è convinto dei mezzi a propria disposizione “"Essere obbligati a segnare per noi non cambia nulla, vogliamo vincere come in ogni gara. L'anno scorso abbiamo battuto il record di vittorie in trasferta...".



18.40 - Conferenza Valverde. "L'anno scorso non c'e' stato nessun 0-0 al San Mames, è improbabile che questo sia il risultato di domani...". Questa la premessa di Valverde in conferenza stampa prepartita. Il Bilbao giocherà per vincere e per riuscirci l'allenatore spagnolo tiene gli occhi aperti su Mertens, definito come la punta di diamante azzurra. C'è ottimismo in casa Athletic e le parole del suo allenatore lo confermano. “ In questo tipo di partite la squadra ha sempre risposto bene, daremo il massimo"

18.30 - I numeri. Il Bilbao, non ha mai ospitato il Napoli in gare ufficiali. I precedenti con le italiane, però, sono tutti a favore dei Baschi. In 8 precedenti con squadre della penisola, l'Athletic ha collezionato 7 vittorie ed un pareggio ( 0 a 0 con la Juventus, nel 98' ). Il Napoli, però, è sempre stata squadra “ batti-record “. L'ultima vittoria di un italiana in Spagna, infatti, è proprio quella degli azzurri con il Villarreal per 2 a 0 ( Inler ed Hamsik i marcatori ). I partenopei devono comunque fare attenzione al Bilbao, che si, in Europa non vince in casa da tre partite, in cui ha messo insieme due pareggi e una sconfitta, ma ha con se la voglia di tornare nell' Europa che conta. Palcoscenico che manca da 16 anni.

18.20 - Il San Mames. Un po di notizie sull'inferno che aspetta gli azzurri questa sera : Il nuovo San Mames fu progettato nel 2006 da Cesàr Azkarate. Inaugurato nel 2013, viene subito classificato come uno stadio a 5 stelle Uefa. Nella stagione 2013/2014, ospita tutte le partite casalinghe dell' Athletic Biblao, ma allo stadio manca ancora una curva, che non è stata completata. Il 15 Luglio 2014, viene invece, inaugurato completamente. La capienza totale dell' Estadio de San Mamés, è di 53.332 posti.Il Bilbao ha gioca la sua prima partita sul campo del San Mames con il Celta Vigo di Luis Enrique, vincendo per 3 a 2.

18.10 - Il Pronostico. I bookmakers prevedono una strada in salita per gli azzurri, quotando la loro vittoria a più di tre volte la giocata. La vittoria dei padroni di casa, invece, è quotata intorno al 2,25, mentre per il pareggio la quota si aggira sul 3,30 . Tutti sono concordi che la partita del San Mames sarà una partita apertissima ed incerta, anche sul numero di reti segnate. Under ed Over infatti, si equiparano a quota 1,85. Al contrario, è più bassa la quota del “ Gol “, 1,66, mentre il “NoGol”, sale a 2,05 . (Quote Sisal )

18.00 - Situazione di caos. Il Napoli arriva all'appuntamento con i Baschi non nelle migliori condizioni. La situazione di caos generale ha accompagnato gli azzurri per tutta la vigilia del big match. I malumori dei tifosi verso la gestione del mercato da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, la situazione di Insigne, che è ormai in rotta con il pubblico napoletano ed i commenti, o meglio, i non commenti di Higuain al termine della gara d'andata con il Bilbao, sono indizi chiari di un ambiente non sereno. Nonostante tutto l'augurio è ovviamente, quello che in campo scenda una squadra che di questa situazione faccia la propria forza, lottando dal primo minuto fino all'ultimo, per compiere l'impresa di espugnare il San Mames.