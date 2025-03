VIDEO I gol della Champions League: bene Porto e Zenit, fuori il Celtic

Ad aprire le gare di ritorno dei play-off di Champions League lo Zenit di Andreas Villas Boas. Lo aveva annunciato il tecnico in conferenza stampa "Hulk potrebbe giocare". Il brasiliano scende in campo e, come all'andata, si conferma devastante. Dopo l'iniziale vantaggio di Rondon, stacco vincente sull'invito di Criscito, con aiuto della retroguardia ospite, arriva la doppietta del brasiliano, che consente ai russi di approdare alla fase a gironi.

Non è da meno il Porto. La vittoria in terra di Francia griffata Herrera permette a Jackson Martinez e compagni un ritorno in controllo. Termina 2-0 la sfida del Dragao. Nella ripresa Brahimi apre, dal piazzato, la scatola. Raddoppio del centravanti, ancora su assist di Brahimi.

L'unica vera notizia di serata giunge da Glasgow. Celtic favorito dal pari esterno, ma il Maribor si presenta con ambizioni di impresa e resta in partita. Gli scozzesi sfiorano il vantaggio con Van Dijk e McGregor (traversa), ma a decidere è la rete, al minuto 75, di Tavares.

Travolgenti affermazioni di Apoel, 4-0 all'Aalborg, e Bate, 3-0 allo Slovan Bratislava.

Le reti:

Zenit - Standard Liegi 3-0

Porto - Lille 2-0

Celtic - Maribor 0-1

Apoel - Aalborg 4-0

Bate - Slovan 3-0