VIDEO Diamanti non basta, Lippi fuori dalla Champions League asiatica

Marcello Lippi non siede in panchina. Costretto in tribuna, dopo la squalifica, osserva i suoi lasciare, a sorpresa, la Champions League asiatica, nonostante la vittoria firmata, nel finale, da Elkeson.

All'andata il tecnico entrò in campo per criticare l'operato arbitrale e venne allontanato, con i suoi ridotti in dieci e sconfitti per una rete a zero. Il ritorno non offre a Lippi notizie liete, perché Elkeson fallisce un calcio di rigore e a passare, sempre dagli undici metri, sono gli ospiti.

La speranza del Guangzhou risiede nel talento offensivo di Gilardino e Diamanti. Confeziona il violino ex Genoa, chiude il mancino. Il pari sveglia i padroni di casa che nel recupero trovano anche il 2-1, ma non basta.

Ecco il gol di Diamanti: