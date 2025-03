Manchester United eliminato dalla Capital One: clamoroso 4-0 dal Milton Keynes!

Doveva essere il nuovo Ferguson, ma i tifosi del Manchester United credono di rivivere l’incubo della passata stagione sotto la guida di David Moyes. I Red Devils, che non hanno ancora vinto una partita ufficiale nonostante l’ottima impressione data nella tournée americana, crollano clamorosamente contro il Milton Keynes e abbandonano la Coppa di Lega.

La gara, valevole come trentaduesimo della Capital One Cup, si è conclusa, infatti, con un sorprendente 4-0 in favore dei padroni di casa, che militano nella League One. Protagonisti del match Grigg e Afobe, entrambi autori di una doppietta.

Rimandato ancora, dunque, l’appuntamento con la vittoria per lo United, dopo la sconfitta all’esordio stagionale contro lo Swansea, il pareggio con il Sunderland dello scorso weekend e il clamoroso capitombolo odierno. Tante le accuse nei confronti dell'ex ct dell'Olanda, che continua ad insistere con la difesa a tre. Chissà cosa penserà Van Gaal. Anzi, Van Maal…