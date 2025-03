VIDEO Prima delusione per Prandelli, Supercoppa al Fenerbache

A Manisa Prandelli mostra il volto tirato, ma felice. L'inferno turco ha restituito, strano a dirlo, respiro a un tecnico oppresso da scelte e ambiente durante un Mondiale terminato con un logico fallimento, tecnico e di idee. Lasciato il progetto Italia, l'ex Ct si è immediatamente calato in una realtà ricca, ma complessa. L'addio di Drogba ha reso il Galatasaray più povero e la prima vera uscita stagionale ha palesato difficoltà evidenti.

Al termine di un match non certo spettacolare, la Supercoppa va al Fenerbache di Meireles e Kujt. Non basta Sneijder a Prandelli. Il folletto olandese risente ancora delle faiche iridate e lascia il campo dopo un'ora di ordinaria amministrazione. In una sfida più di calci che di calcio, ovvia conclusione sono i calci di rigore. Sbagliano praticamente tutti. Termina 3-2 per i gialloneri, decisivo l'ultimo sigillo di Kadlec.

Le migliori azioni e la sequenza dal dischetto: