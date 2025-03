VIDEO Champions League: i gol della seconda giornata, ok Porto e Zenit

Uno Zenit scintillante, un Porto di misura. Sul difficile campo del Lille, i portoghesi trovano la via della rete solo nella ripresa, grazie all'ingresso di Tello. La vivacità dell'ex Barca ispira la manovra e Herrera trova il tap in vincente. Discorso diverso per i russi, impegnati sul terreno dello Standard Liegi. Gli uomini di Villas Boas vincono sì con il minor scarto, grazie alla rete di Shatov, assistita da Hulk, ma sfiorano più volte il raddoppio con lo stesso Hulk, Danny e Rondon.

Terminano invece in parità le altre sfide di giornata. Il Celtic, risolta la querelle con il Legia, affronta in trasferta il Maribor. A passare, dopo sei minuti, sono gli ospiti con McGregor, ma puntuale arriva la risposta di Bohar poco dopo. Qualificazione ancora in bilico. 1-1 anche tra Slovan Bratislava e Bate Borisov. Vittek salva i padroni di casa all'80', dopo l'autorete di Jablonsky. Terzo pari di serata quello tra Aalborg e Apoel Nicosia. Vinicius pareggia il gol di Thomsen.

Lille - Porto 0-1

Standard Liegi - Zenit 0-1

Maribor - Celtic 1-1

Slovan Bratislava - Bate Borisov 1-1

Aalborg - Apoel Nicosia 1-1